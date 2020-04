Corea del Sur no cree que la vida de Kim Jong-un corra peligro

Corea del Sur restó importancia este martes 21 de abril a las versiones que aseguraban que el líder norcoreano, Kim Jong-un, estaba en grave estado de salud, tras someterse a una supuesta operación quirúrgica. En un mensaje remitido a la prensa de su país, el vocero presidencial, Kang Min-seok, aseguró que los servicios de inteligencia de su país no detectaron "actividad inusual" en Corea del Norte, pese a que Kim no se muestra en público hace, al menos, nueve días.

"No tenemos nada que confirmar y no se ha detectado ningún movimiento en particular en Corea del Norte", afirmó el funcionario. Altos cargos surcoreanos ponen en duda la credibilidad de la información de Daily NK, un diario con base en Seúl, y de la cadena estadounidense CNN.

La agencia de prensa surcoreana Yonhap publicó, citando declaraciones de un alto responsable surcoreano que no quiso revelar su identidad, que las informaciones que apuntan que Kim está gravemente enfermo "no son ciertas". Llamativamente, los medios de comunicación oficiales de China, que suelen publicar informaciones sobre Corea del Norte, guardaron un absoluto silencio de radio.

Por su parte, el Ministerio de Unificación surcoreano, cartera encargada de los lazos con el Norte, declinó hacer comentarios respecto a la información sobre la salud de Kim, publicada por el Daily NK, un diario con base en Seúl que cuenta con una amplia red de contactos en el país vecino, y la cadena estadounidense CNN.

Según esos medios, el líder norcoreano "se sometió recientemente a un operación cardíaca" y se especuló sobre que la cirugía se debía al "tabaquismo, la obesidad y el exceso de trabajo" del paciente. La cadena norteamericana fue aún más allá al informar que Estados Unidos habría confirmado que "Kim Jong-un está en grave peligro después de una cirugía", sin aportar más detalles.

La última aparición pública de Kim de la que se tiene constancia fue el 11 de abril, cuando presidió una reunión para abordar medidas más severas en la lucha contra el coronavirus. Pyongyang, que cerró sus fronteras y aplicó restricciones a la población, afirma que no ha registrado ningún caso de Covid-19. Sin embargo, la ausencia del dictador en actos públicos podría deberse a un eventual brote del virus en su país.

