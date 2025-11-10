El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un indulto generalizado para su exabogado Rudy Giuliani y otras 76 personas involucradas en los intentos de anular las elecciones presidenciales de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden.

Según informó en su cuenta de X el abogado de indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin, Trump otorgó “un indulto total, completo e incondicional a todos los ciudadanos estadounidenses por cualquier conducta relacionada con (...) sus esfuerzos para exponer el fraude electoral y las vulnerabilidades en dichas elecciones”.

Además, Martin agradeció al presidente Trump la oportunidad de trabajar junto a la Casa Blanca y a Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, para “lograr el objetivo” del republicano. “Que comience la sanación”, expresó el funcionario.

El texto oficial firmado por Trump señala que la proclamación “pone fin a una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2020 y continúa el proceso de reconciliación nacional”. También aclara que el indulto “no se aplica al presidente de Estados Unidos”.

Además de Giuliani, quien representó a Trump en sus demandas por supuestas “irregularidades” durante las elecciones de 2020, entre los indultados se encuentran la abogada Sidney Powell, el exsecretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, y varios expresidentes del Partido Republicano en estados como Georgia, Arizona y Nevada.

Otros beneficiados por la medida son los representantes del Colegio Electoral que presentaron certificados falsos que indicaban que Trump había ganado en sus estados, pese a que Biden obtuvo más votos.

Al asumir la presidencia el pasado 20 de enero, Trump indultó a casi 1.600 personas procesadas por el asalto al Capitolio.

Giuliani, exalcalde de Nueva York, fue acusado de intentar anular los resultados electorales de 2020 y de denunciar un supuesto fraude. En enero de este año alcanzó un acuerdo de 148 millones de dólares con dos trabajadores electorales que lo denunciaron por difamación debido a falsas acusaciones. El republicano sostuvo que la decisión judicial “no era una muestra de su culpabilidad”.

Powell, por su parte, se declaró culpable en octubre pasado de seis cargos menores por conspirar para interferir intencionalmente en el desarrollo de las elecciones. Fue sentenciada a seis años de libertad condicional y accedió a testificar contra otros acusados.

Si bien los indultos presidenciales sólo se aplican a delitos federales, ninguno de los beneficiados había sido acusado de ese tipo de ofensas. Sin embargo, la medida se enmarca en el intento del mandatario estadounidense de reafirmar su narrativa de que las elecciones de 2020 fueron manipuladas en su contra, pese a que distintas cortes estatales no hallaron evidencia de fraude.

Incluso, una de las primeras decisiones de Trump tras asumir por segunda vez la presidencia, el pasado 20 de enero, fue firmar una orden ejecutiva para indultar a los ciudadanos que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Se trata de casi 1.600 personas, algunas ya condenadas y otras que aún esperaban su fecha de juicio.

