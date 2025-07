Donald Trump pidió alto al fuego pero Rusia lo desafió: atacó una cárcel de Ucrania y hubo 17 muertos

Un bombardeo aéreo nocturno ejecutado por Rusia en una cárcel de la región ucraniana de Zaporiyia dejó al menos 17 muertos y 35 heridos durante este lunes. La ofensiva formó parte de una serie de ocho bombardeos rusos en la ciudad, tan solo horas después de que Donald Trump acortara el plazo que le había dado a Vladimir Putin para llegar a un acuerdo de alto el fuego con Ucrania de 50 a “10 o 12 días”.

El ataque fue confirmado por Ivan Fedorov, jefe de la administración militar local, mediante un mensaje publicado en Telegram. “Las instalaciones fueron completamente destruidas y las casas en los alrededores también sufrieron daños”, escribió, y denunció "otro crimen de guerra de los rusos".

La Fuerza Aérea de Ucrania confirmó que el ejército ruso lanzó dos misiles balísticos Iskander-M junto con 37 drones de ataque y cuatro bombas aéreas guiadas sobre la Colonia Penal de Bilenkivska.

La región de Dnipropetrovsk, al noroeste de Zaporiyia, también registró otros bombardeos en distintas ciudades. De acuerdo con Sergiy Lysak, jefe de la administración regional, los misiles impactaron en Kamyanske y dañaron un hospital de maternidad. Al menos cuatro personas murieron y ocho resultaron heridas, incluida una mujer embarazada de 23 años.

En el distrito de Synelnykivsky, una persona falleció y varias resultaron heridas tras otro bombardeo. Además, una mujer de 75 años murió y un hombre de 68 fue herido tras el impacto sobre una vivienda en la localidad de Velykomykhaylivska.

Tras los ataques, Volodímir Zelenski condenó la ofensiva rusa en un mensaje en sus redes sociales. "Fue un ataque deliberado, intencional, no un accidente. No es posible que los rusos no supieran que estaban atacando a civiles en esas instalaciones", expresó el presidente ucraniano.

Además, el mandatario informó los bombardeos contra otros puntos del país. Aunque no dio una cifra exacta de las víctimas mortales, comunicó que 43 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.

Zelenski también hizo referencia a la actitud desafiante del Kremlin tras la advertencia del presidente estadounidense, quien exigió este lunes a su par ruso que alcance un acuerdo de paz y señaló: "Esto ocurrió después de que EE.UU. expresara una posición completamente clara, una posición apoyada por el mundo, de que Rusia debe poner fin a la guerra y pasar a la diplomacia".

En paralelo, desde el Ministerio de Defensa ruso informaron que 74 drones ucranianos fueron interceptados y destruidos este lunes sobre las regiones de Briansk, Rostov, Kaluga, Smolensk, Leningrado y Salsk, donde murió una persona.

La advertencia de Trump a Putin

La nueva fase de la ofensiva del ejército ruso llega en un momento de tensión internacional, luego del ultimátum de Trump. Según el republicano, Kiev debe poner fin al conflicto que inició en febrero de 2020 entre el 7 y 9 de agosto.

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense amenazó con imponer “aranceles severos” a Rusia y a sus socios comerciales en caso de no seguir su pedido. “No hay razón para esperar. Simplemente no vemos que se esté avanzando. Están muriendo demasiadas personas”, dijo Trump ante la prensa este lunes durante su visita al primer ministro británico, Keir Starmer, en Escocia.

Aunque el presidente ruso no emitió respuesta ante el reclamo de Estados Unidos, sí lo hizo el expresidente Dmitry Medvedev, actual subdirector del Consejo de Seguridad del país. “Trump está jugando al ultimátum con Rusia. Debería recordar dos cosas: Rusia no es Israel ni siquiera Irán. Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país”, escribió en la red social X.

Dmitri Peskov, el portavoz presidencial ruso, mantuvo un tono más conciliador y aseguró esta mañana que el Kremlin tomará nota de las declaraciones de Trump, aunque indicó que no existe una reunión en agenda entre los mandatarios.

