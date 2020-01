El avión que se estrelló en Teherán trasladaba a 82 iraníes y 63 canadienses

El impacto de un avión en las afueras de Teherán, capital de Irán, causó conmoción en la madrugada de este miércoles 8 de enero mientras escalaba el conflicto entre ese país y Estados Unidos. La aeronave se estrelló cerca del Aeropuerto Imam Khomeini horas después de que la república islámica lanzara una docena de misiles balísticos contra bases iraquíes operadas por tropas estadounidenses, sin causar daños mayores.

Más allá de las especulaciones, según la agencia iraní ISNA, el siniestro se produjo por un fallo técnico minutos después del despegue. El accidente fue probablemente por "dificultades técnicas", indicó PressTV, citando a Ali Khashani, el portavoz del aeropuerto internacional Imán Jomeini. "El avión se incendió tras estrellarse", afirmó la cadena. Por su parte, la compañia Ukraine International Airlines aseguró que la aeronave había sido sometida a una revisión técnica hace dos días. "Fue fabricado en 2016, fue recibido por la aerolínea directamente de la fábrica (Boeing). Sufrió su último mantenimiento técnico planificado el 6 de enero de 2020", dijeron en un comunicado.

Tras los misiles y el accidente aéreo, dos terremotos sacudieron a Irán

La nave llevaba 82 iraníes y 63 canadienses nacionales, además de 11 ucranianos, 10 suecos, cuatro Afganos, tres alemanes y tres británicos. En Kiev, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski confirmó que no había ningún superviviente. "Todos los pasajeros y la tripulación (...) murieron", escribió en su cuenta de Facebook. Zelenski también advirtió sobre posibles "especulaciones" sobre el accidente y pidió que no se difundan "versiones no verificadas de la catástrofe".

"Es evidente que es imposible que haya pasajeros" del vuelo PS-752 Teherán-Kiev "que estén en vida", declaró por su parte el jefe de la Media Luna Roja iraní, Morteza Salimi, a la agencia semioficial ISNA. Un poco antes un alto responsable de la diplomacia ucraniana, Vasil Kirilisch, dio a la AFP la misma información sobre la ausencia de supervivientes. Declaró que "según cifras preliminares hay 168 personas a bordo" en este vuelo que iba de la capital de Irán a la de Ucrania.

Irán dijo que si Estados Unidos responde al ataque, la venganza va a ser "aún más devastadora"

PressTV explicó que el avión se estrelló cerca de Parand, una ciudad de la provincia de Teherán. La televisión oficial iraní emitió imágenes del lugar del accidente en las que se ve a los socorristas de la Media Luna Roja buscando en un terreno en el que hay restos materiales esparcidos. Según el medio Khabar Online, un representante de esa zona aseguró que la nave no había alcanzado ninguna vivienda. Un vídeo muestra el momento del impacto, ocurrido a primera hora de la mañana. En el fuselaje del avión pueden apreciarse llamaradas.

"Estamos al corriente de las informaciones de prensa que vienen de Irán y estamos reuniendo más información", indicó Boeing, el constructor estadounidense del aparato, en un mensaje en Twitter. Su mensaje no es casual. El fabricante Boeing afronta una profunda crisis tras dos siniestros de su modelo estrella, el 737 MAX, que causaron 346 muertos y cuya producción está congelada.

La caída del aparato tuvo lugar, además, poco después de que Irán disparara misiles el martes de madrugada contra bases en Irak utilizadas por militares estadounidenses, una respuesta a la muerte la semana pasada del general iraní Qasem Soleimaani. Según informó la agencia oficial de noticias de Irán, Fars, el ataque con misiles balísticos duró una hora. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) declaró que atacó la base aérea de Ain al Asad en la provincia iraquí de Anbarusada, ocupada por Estados Unidos, informó la cadena de televisión Press TV. "El CGRI confirma haber atacado la base aérea de Ain al Asad en Irak con decenas de misiles", publicó el canal en su cuenta de Twitter.