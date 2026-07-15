El ejército de Colombia liberó a los 39 secuestrados por la guerrilla y dos militares murieron

El ejército de Colombia liberó el martes a 39 personas secuestradas por la guerrilla este martes en El Chocó, una zona remota del noroeste del país, anunciaron las autoridades, que dieron cuenta de dos efectivos muertos en el operativo. Entre los secuestrados había dos menores de edad. Los civiles se desplazaban en dos colectivos cuando fueron abordados por los guerrilleros, que mantienen cortada la ruta que conecta el departamento de Chocó, sobre el océano Pacífico y fronterizo con Panamá, con la ciudad de Medellín.

Las autoridades anunciaron su liberación tras un operativo militar que le costó la vida a dos soldados. Cinco más resultaron heridos cuando los rebeldes activaron una carga explosiva, explicó el ejército. El grupo de personas liberadas fue trasladado en helicóptero a una base militar en la capital del departamento mientras el Ejército seguía combatiendo contra el ELN.

Abelardo De la Espriella quiere asumir la Presidencia de Colombia en un cuartel militar

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En la antesala de la transición al gobierno del presidente electo Abelardo De la Espriella, un representante de la extrema derecha que hizo de la mano dura el eje de su campaña, la violencia en Colombia recrudece.

Muy cerca de la selva del Darién, El Chocó es uno de los enclaves históricos del ELN. Allí ejerce un fuerte control sobre la población, con extorsiones y frecuentes retenciones de civiles y miembros de la fuerza pública. La gobernación local pidió a los ciudadanos que eviten transitar por la ruta afectada, para no verse atrapados en tiroteos.

El Ejército de Liberación Nacional sigue en armas

De origen guevarista y alzado en armas desde 1964, el ELN no participó en el histórico acuerdo de paz que hace diez años desarmó al grueso de la guerrilla de las FARC. El ELN contaba con 6.810 combatientes en 2025, un aumento del 9% con respecto al año anterior, según el último informe de la fundación Ideas para la Paz. Además de operar en Chocó, mantiene influencia en el noreste y suroeste del país.

El gobierno del saliente presidente Gustavo Petro, un exguerrillero del desmovilizado M-19, intentó sin éxito negociar la paz con el ELN cuando llegó al poder en 2022.

La iniciativa se sepultó definitivamente en enero de 2025, cuando enfrentamientos entre el ELN y disidentes de las FARC dejaron más de un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados en el Catatumbo, una región limítrofe con Venezuela.

Los grupos armados ilegales se fortalecieron en los últimos cuatro años en Colombia, según expertos. En el país, el secuestro a manos de grupos criminales es una práctica habitual, y fue tema central de la campaña por la presidencia este año. El presidente electo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, promete endurecer la política de seguridad y bombardeos masivos contra los insurgentes. La semana pasada, denunció que el presidente actual, Gustavo Petro, buscaba "un golpe de Estado" y suspendió el proceso de transición.

El ex líder de las FARC pide a De la Espriella honrar los acuerdos de paz y advierte contra la "violencia"

El exlíder de la extinta guerrilla de las FARC dijo el martes a la AFP que los "mensajes de odio" pueden avivar la "violencia", después de que el presidente electo de Colombia se comprometiera a encarcelarlo y revocar una parte fundamental del histórico acuerdo de paz de 2016.

Rodrigo Londoño, conocido por el alias de "Timochenko", dijo que un grupo de antiguos líderes guerrilleros que firmaron la paz enviaron una carta al ultraderechista Abelardo de la Espriella para reconocer su reciente victoria electoral y solicitar un diálogo para "honrar" el acuerdo que este año cumple su décimo aniversario. Tras la firma del acuerdo durante el gobierno del Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, unos 13.000 rebeldes entregaron sus armas y se reincorporaron a la vida civil.

El año pasado, Londoño fue condenado a ocho años de trabajos comunitarios como reparación por los más de 21.000 secuestros cometidos por las FARC.

El ultraderechista De la Espriella, que en junio venció por un estrecho margen al candidato oficialista de izquierda Iván Cepeda, es crítico del histórico acuerdo de paz y ha declarado su intención de desmantelar el tribunal que juzga los crímenes del conflicto con penas alternativas a la cárcel para exguerrilleros y militares que aporten a esclarecer la verdad. "Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida", dijo el presidente electo en una declaración en video el lunes en la que calificó al exlíder guerrillero como un "criminal de guerra" y tildó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), surgida del acuerdo, como un "disfraz de tribuna".

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