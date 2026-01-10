El Gobierno congelará activos vinculados al financiamento de armas

La Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó el primer congelamiento de activos en la Argentina por presunto financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en el marco de una investigación sobre personas residentes en el país. La medida fue dispuesta mediante una resolución firmada por el titular del organismo, Paul Starc. El organismo señaló que se trata de “un hecho sin antecedentes en América Latina”.

La UIF informó que actuó “tras recibir información de inteligencia financiera del exterior, que fue analizada y ampliada con una investigación propia”. “Con esos elementos –señaló- se decidió de manera preventiva el congelamiento administrativo de activos, mientras avanza la pesquisa sobre posibles vínculos con organizaciones delictivas internacionales”.

La Oficina del Presidente emitió un comunicado firmado por Javier Milei donde destacan la medida tomada por el organismo. “A partir de información de inteligencia financiera recibida de organismos del exterior, y en el marco de la investigación local desarrollada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que forma parte de la Comunidad de Inteligencia Nacional Argentina, se reunieron elementos suficientes para disponer una medida de congelamiento administrativo de activos vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en la República Argentina”, comienza el texto oficial.

“Desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incorporó a sus objetivos estratégicos de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a este tercer fenómeno criminal, muy pocas jurisdicciones a nivel mundial han adoptado medidas de congelamiento de estas características”, agrega el comunicado. Y termina: “El Presidente Javier G. Milei reafirma así su compromiso con el orden, la seguridad y el combate contra el delito internacional, cumpliendo con los compromisos asumidos por la República Argentina ante la comunidad internacional, y asegurando que el sistema financiero no sea utilizado como herramienta para el desarrollo ni la consolidación de estructuras criminales”.

Es la primera vez que el organismo aplica una medida de este tipo desde la sanción de la Ley 27.739, que en marzo de 2024 incorporó al Código Penal argentino el delito de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).

Esa normativa se enmarca en los compromisos asumidos por la Argentina ante las Naciones Unidas, que facultan al Consejo de Seguridad a imponer sanciones obligatorias cuando se identifican amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Entre ellas, se contemplan medidas financieras como el congelamiento de activos. Los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establecen que los países deben aplicar sanciones específicas, como el congelamiento inmediato de fondos, para impedir el acceso de personas o entidades vinculadas al FP a recursos económicos. La medida fue publicada el jueves en el Boletín Oficial.