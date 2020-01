Bolivia: acusan a una mujer de intentar traer US$ 100 mil a Argentina para Evo Morales

Un escándalo surgió en Bolivia luego de que detuvieron en el aeropuerto de La Paz a una mujer que intentaba transportar 100 mil dólares sin declarar hacia Argentina. Supuestamente, la detenida estaría ligada al ex ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana. Por eso, desde el Gobierno interino de Bolivia la acusan de que ese dinero iba destinado a Evo Morales, asilado en Buenos Aires.

La mujer pretendía abordar un vuelo rumbo a Buenos Aires y el dinero fue encontrando dentro de su equipaje. Por normativa internacional, los pasajeros están autorizados a llevar hasta 10.000 dólares sin declarar. Tras ser detenida, la mujer, en un breve contacto con la prensa, negó tener relaciones con Quintana y dijo que estuvo un año sin trabajo por culpa del MAS (Movimiento al Socialismo) de Morales, publicó el diario El Deber.

"El dinero era para pagar sueldos, viáticos y hoteles de todas las personas que están trabajando allá porque somos auditores, tengo un informe de auditoría y las planillas. Tenía que pagar allá (Argentina) al personal de PDVSA Argentina, PDVSA Bolivia, y a otras empresas a las que hay que pagarle", señaló la detenida, identificada como María P.A.

La detenida fue identificada como María P.A. Tenía el los 100 mil dólares sin declara en su valija. Gentileza El Deber.

Consultada sobre por qué no declaró ese dinero en su informe personal antes de viajar, respondió: "Es mi error porque yo dije que la Aduana no me iba a entender para qué estaba llevando porque solo piensa que es para negocio y esto no es para negocio".

Ante esta confusa situación, el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, aseguró que "el dinero que transportaba, la ex secretaria del ex ministro Juan Ramón Quintana estaba destinado a cubrir los gastos del evento de Evo Morales por el Día del Estado Plurinacional".

"Estos 100 mil dólares que estaba contrabandeando son para el evento del 22 de enero que se hará en el estadio Pedro Bidegain para dar su informe el señor Evo Morales, me imagino que es el informe de terrorismo, de muertes. Nos preocupan estos temas porque sigue saliendo dinero de los bolivianos y está claramente yendo para financiar un evento del señor Morales", comentó Murillo.

“La señora tendrá que explicar ante la justicia de dónde es el dinero, qué estaban financiando. Nosotros presumimos que este dinero era para financiar el terrorismo, para financiar a Evo Morales. Esta señora estaba trabajando con Juan Ramón Quintana y en la empresa PDVSA, la empresa venezolana y Venezuela es quien ha estado financiando el narcoterrorismo en nuestro país”, siguió el funcionario.

El ministro de facto, Arturo Murillo, experto para montar show y difamar a los opositores cada día, es carnicero, mentiroso y terrorista verbal. En vez de esperarme con esposas para detenerme, que me espere con su Libreta de Servicio Militar original y no falsa. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 8, 2020

Por su lado, Evo no se quedó callado y le respondió vía Twitter: "El ministro de facto, Arturo Murillo, experto para montar show y difamar a los opositores cada día, es carnicero, mentiroso y terrorista verbal. En vez de esperarme con esposas para detenerme, que me espere con su Libreta de Servicio Militar original y no falsa".

Según consignó la agencia de noticias ANSA, fuentes del gobierno interino dijeron que se pedirá a la Fiscalía y a la Justicia "que actúen con toda la rigurosidad y la señora tendrá que hacer sus descargos correspondientes".

Con el fin de recuperar activos en el extranjero el gobierno interino boliviano dijo que se investigará al expresidente Morales y a 592 personas que ejercieron funciones en sus casi 14 años de gobierno. Morales, el exvicepresidente Álvaro García, exministros, exviceministros y exjefes de gabinete, entre otros exfuncionarios y sus familias, serán investigados por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito en la administración del Estado, se detalló.

"Esta investigación espera determinar quiénes hayan derivado recursos del Estado fuera del país ya que muchos salieron asilados", explicó el director general de Lucha Contra la Corrupción, Mathías Kutschel. Por su parte, el ministro de Justicia Alvaro Coimbra sostuvo que "en el último tiempo muchos exfuncionarios del ex gobierno están poniendo inmuebles a nombre de otras personas". "Se están realizando poderes y pretenden legalizarlos en diferentes consulados y embajadas. Y eso nos llama la atención", indicó.

El ministro de Justicia de facto, viola la CPE al presumir culpabilidad de 592 exfuncionarios del MAS y sus familias. Se pone por encima de los jueces dictando condena, sin un juicio previo. El régimen de Áñez, Mesa y Camacho, es violento, sembrador de pruebas falsas y difamador. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 8, 2020

Morales, quien el 10 de noviembre renunció presionado por la falta de apoyo de las fuerzas de seguridad y se asiló en México para posteriormente refugiarse en Argentina, rechazó la investigación al señalar en su cuenta de Twitter que "el ministro de Justicia de facto viola la CPE (Constitución Política del Estado)" al "presumir la culpabilidad" de 592 exfuncionarios del partido Movimiento al Socialismo (MAS) y sus familias.

"Se pone por encima de los jueces dictando condena sin un juicio previo", señaló Morales, quien acusó al gobierno de la presidenta interina Jeanine Añez de ser "violento" y "sembrador de pruebas falsas".

E.D. / D.S.