Escándalo en Noruega: autos chinos grabaron bases militares y claves secretas de los soldados

Un simple contrato de alquiler de autos terminó abriendo una grieta de seguridad nacional que encendió las alarmas de toda Europa. Entre el 14 y el 18 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Noruega llevaron adelante sus habituales maniobras de entrenamiento con una flota de vehículos eléctricos a estrenar. Lo que los militares y reservistas no sabían era que, mientras conducían por zonas altamente restringidas, llevaban a un espía silencioso: los autos estaban grabando cada detalle de los cuarteles, trazando rutas y almacenando información confidencial sin que nadie lo notara.

El escándalo se desató cuando los altos mandos advirtieron que los coches (pertenecientes a la marca china Deepal y subalquilados a través de la empresa Hertz por un contrato de 30 millones de dólares) operaban casi como agentes de inteligencia. Con sus sistemas de visión panorámica 360 y cámaras de tablero encendidas, los vehículos no solo filmaron la infraestructura de las bases, sino que llegaron a capturar el momento exacto en el que los soldados tecleaban sus códigos alfanuméricos privados en los controles de acceso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El analista internacional Andrei Serbin Pont desmenuzó la gravedad del caso durante su columna en el programa Infobae al Mediodía. Según detalló, el Ejército noruego se dio cuenta de golpe que estas computadoras con ruedas estaban haciendo un "montón de grabaciones en automático". El experto remarcó que el verdadero drama no pasa solo por la nitidez de la cámara de retroceso, sino por el destino final de esos archivos: qué servidor almacena esa radiografía militar, por dónde viajan los datos y quién tiene la llave maestra para revisarlos.

Aunque por ahora nadie pudo probar que estos gigabytes de secretos hayan aterrizado en los escritorios de Pekín, la sombra de la sospecha es inmensa. Es que la legislación del gigante asiático obliga a sus empresas tecnológicas a cooperar con los organismos de inteligencia estatal. Frente a este panorama, las fuerzas armadas occidentales enfrentan un dilema pesado: dejarse seducir por los precios bajísimos que ofrecen las automotrices chinas frente a sus competidoras europeas, o pagar más caro para no regalar los planos de su defensa.

El tropezón noruego, donde los militares tuvieron que seguir usando los autos porque no tenían un plan B a mano, aceleró todo en otros países. Polonia fue el más drástico y en febrero de este 2026 le bajó la barrera definitivamente a los vehículos chinos en zonas militares, prohibiendo además que los soldados sincronicen sus celulares con el equipo de música de los autos. Israel y el Reino Unido ya se sumaron a la ola de vetos, entendiendo que un coche moderno ya dejó de ser un medio de transporte para convertirse en una aspiradora de datos.

Cómo es el plan de Santiago Caputo para crear el nuevo cuerpo de espías

El síndrome del reloj inteligente

Este dolor de cabeza tecnológico no es un fenómeno nuevo para los expertos en defensa. El incidente con los autos Deepal destapó un trauma reciente: el peligro latente de los dispositivos de uso civil que, de forma completamente inocente, terminan regalando información estratégica. Como bien recordó Serbin Pont, basta repasar el historial de vulnerabilidades para entender que una simple rutina deportiva puede ser tan letal como un satélite enemigo.

El antecedente más brutal ocurrió en 2018 y tuvo como protagonista a Strava, la popular aplicación para runners. En aquel momento, la plataforma publicó un mapa de calor global con la actividad física de todos sus usuarios para celebrar su crecimiento. “Hubo una instalación militar norteamericana en Siria que supuestamente no existía y que fue deschavada porque los soldados salían a correr con su reloj inteligente”, graficó el analista sobre aquel grosero error de cálculo. Sin tirar un solo tiro, una pulsera inteligente reveló perímetros, horarios de guardia y la ubicación exacta de un cuartel fantasma.

La moraleja que deja la crisis en Noruega es que el concepto tradicional de seguridad perimetral quedó completamente obsoleto. Un lente diseñado para no raspar el paragolpes al estacionar hoy puede decodificar una clave secreta, y un GPS ideado para evitar el tránsito es capaz de trazar la ruta de un batallón entero.

TC/MSS