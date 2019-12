Sorpresa en Brasil: "Los médicos investigan si tengo cáncer de piel", dijo Bolsonaro

La salud del presidente de Brasil Jair Bolsonaro pareció quedar este miércoles 11 de diciembre otra vez cerca del drama, con el anuncio del mandatario de que los médicos investigan la posibilidad de que tenga un cáncer de piel.

"Hay un posible cáncer de piel. Tengo la piel clara, pesqué mucho en mi vida, hice mucha actividad. Entonces, la posibilidad de cáncer de piel existe", admitió Bolsonaro al llegar a su residencia oficial, tras ser sometido a un examen dermatológico.

Consultado por los periodistas, el mandatario explicó que regresaba del Hospital de la Fuerza Aérea Brasileña, donde se había sometido a diversos exámenes de piel, con la preocupante conclusión de su frase inicial, en la que había señalado que se investigaba si tenía cáncer.

Inicialmente este miércoles la asesoría de comunicación del Ejecutivo había informado que los exámenes al presidente de Bolsonaro eran "estudios de rutina", enfatizando además que "el presidente presenta buenas condiciones de salud, sin reservas".

"No sé si van a hacer una biopsia. Me trataron, me pincharon, me dieron anestesia. Me dormí. Estaba tan cansado que me acosté en la camilla y me dormí", agregó el presidente, citado por la prensa local.

Ante la insistencia de los periodistas sobre su estado de salud, Bolsonaro respondió en tono de broma: "Por ahora, [Hamilton] Mourao sigue siendo vicepresidente, pueden estar seguros". El mandatario debía viajar la tarde de este miércoles a Salvador (la capital del estado de Bahía) para un evento oficial, pero el compromiso fue cancelado la víspera. La asesoría se limitó a decir que se trataba de un cambio de agenda, sin embargo Bolsonaro explicó por la tarde que fue "por cansancio".

El líder de ultraderecha, de 64 años, asumió la presidencia de Brasil el 1º de enero de este año, con un mandato de cuatro años, pero su salud ya paso por un episodio traumático el año pasado, cuando fue herido de arma blanca en un acto político, un ataque que no solo lo mantuvo internado durante varias semanas, sino que además implicó luego otras cirugías correctivas del aparato digestivo.

H.B. / D.S.