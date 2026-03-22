Un jurado en Estados Unidos falló a favor del rapero Afroman —nombre artístico de Joseph Foreman— y desestimó las acusaciones de difamación e invasión a la privacidad presentadas por siete agentes del sheriff del condado de Adams, en Ohio, al considerar que los videos satíricos basados en un allanamiento están protegidos por la libertad de expresión.

Sin embargo, todo comenzó en 2022, cuando la policía realizó un allanamiento en la vivienda del artista en busca de pruebas vinculadas a narcotráfico y secuestro. El operativo no arrojó resultados: no hubo detenciones ni cargos formales, aunque el músico denunció daños materiales en su propiedad y la desaparición de dinero en efectivo.

Aunque, lejos de dejar el episodio atrás, Foreman decidió capitalizarlo desde el terreno artístico. Utilizó imágenes captadas por cámaras de seguridad y registros realizados por su esposa para producir una serie de videos musicales de tono humorístico, en los que ironizó sobre el accionar policial. El más viral fue “Lemon Pound Cake”, donde se observa a uno de los agentes mirando un pastel en la cocina del músico durante el procedimiento.

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Tras su publicación, el clip superó los 3,5 millones de visualizaciones en YouTube.

Afroman celebró la victoria como un triunfo para artistas y ciudadanos comunes contra abusos policiales

En este sentido, los oficiales involucrados iniciaron acciones legales al considerar que los videos eran “intencionales, maliciosos y temerarios”. Argumentaron haber sufrido humillación pública, angustia emocional y daño reputacional.

Simultáneo al juicio —que se extendió por tres días—, la parte demandante sostuvo que el artista había difundido contenido falso para obtener beneficios económicos. En contraste, la defensa planteó que los videos eran una forma evidente de comedia y comentario social, amparados por la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión.

Argumentó el abogado defensor: “Parte de ello es comentario social, no hechos, y todo el mundo lo sabe”.

Paralelamente, el jurado coincidió con esta postura y determinó que el contenido no constituía difamación, sino una expresión artística satírica. El veredicto fue interpretado como un respaldo a la libertad de expresión en el ámbito creativo.

Tras conocerse la decisión, Afroman celebró el resultado con un mensaje enfático: “Yo no gané, ganó Estados Unidos. La libertad de expresión sigue vigente”, afirmó ante medios locales.

Un artista de culto con historia en los rankings

El rapero alcanzó fama internacional a comienzos de los 2000 con el hit Because I Got High, que lideró rankings en Reino Unido y se posicionó en el Top 20 de Estados Unidos. Su álbum The Good Times tuvo un desempeño destacado.

Si bien no volvió a replicar ese nivel de éxito comercial, el rapero construyó una carrera sostenida con más de 18 discos de estudio y una fuerte presencia en plataformas digitales, donde combina hip hop, humor irreverente y crítica social.

El juicio culminó el 18 de marzo de 2026: tras horas de deliberación, el jurado falló a favor de Afroman

Los riesgos de un vínculo demasiado cercano con los Estados Unidos

Así que, su caso “Lemon Pound Cake” no solo reavivó su visibilidad pública, sino que también reabrió el debate sobre el uso de imágenes reales en obras artísticas y los alcances de la sátira en la era de las redes sociales.

MV / EM