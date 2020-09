La revista "Charlie Hebdo" volvió a caricaturizar a Mahoma

La revista satírica francesa "Charlie Hebdo" publicará en su próxima edición las caricaturas del profeta Mahoma que desataron una ola de disturbios en los países de mayoría musulmana en 2005 y 2006, coincidiendo con el inicio del juicio por la cadena de atentados de enero de 2015.

"Nos pidieron varias veces desde enero de 2015 producir otras caricaturas de Mahoma. Siempre nos negamos, no porque esté prohibido, la ley lo autoriza, sino porque hacía falta una buena razón para hacerlo, una razón que tenga sentido y que aporte algo al debate", explica la redacción del periódico satírico Charlie Hebdo en un artículo, en el mismo número que ya está en la calle con una tapa que vuelve a mostrar las caricaturas que provocaron el atentado del 7 de enero de 2015.

"Reproducir estas caricaturas, en esta semana de apertura del juicio de los atentados de enero de 2015, nos pareció indispensable", insistió el equipo de Charlie Hebdo, que considera que estos dibujos son "elementos de prueba" para sus lectores y para los ciudadanos en su conjunto. Riss, el director de la publicación, por su parte dijo: "El odio que nos golpeó sigue ahí y, desde 2015, ha tenido tiempo de transformarse, de cambiar de aspecto para pasar desapercibido y seguir sin ruido su cruzada implacable".

El nuevo polémico número de Charlie Hebdo estuvo disponible en el sitio web de la revista antes que en los quioscos.

Las doce caricaturas de Mahoma fueron publicadas inicialmente por el periódico danés Jyllands-Posten el 30 de septiembre de 2005 y luego retomadas por Charlie Hebdo en 2006. Muestran al profeta con una bomba en la cabeza en vez de un turbante o armado con un cuchillo flanqueado por dos mujeres con velo negro.

Además de las caricaturas danesas, la portada del nuevo número de Charlie Hebdo, con el título "Y todo solo por esto", también reproduce una caricatura del profeta de Cabu, un dibujante de la revista asesinado en el atentado del 7 de enero de 2015.

La decisión de Charlie Hebdo de volver a publicar estos dibujos, justo en el momento de la apertura de este juicio histórico, suscitó numerosas reacciones.

Después de su publicación inicial en Dinamarca, las caricaturas provocaron manifestaciones violentas en varios países musulmanes y su aparición en la revista francesa fue muy criticada.

El martes, el presidente del Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM), Mohammed Moussaoui, pidió "ignorar" estas caricaturas y pensar en las víctimas del terrorismo. "Nada puede justificar la violencia", dijo Moussaoui, pidiendo concentrarse en el proceso. "Las caricaturas hemos aprendido a ignorarlas y pedimos mantener esta actitud en cualquier circunstancia", dijo.

La embajada de Pakistán en Francia se expresó de manera categórica en su cuenta en Twitter mediante dos mensajes. El primero dice, "Pakistán condena en los términos más enérgicos la decisión de la revista francesa Charlie Hebdo de volver a publicar una caricatura profundamente ofensiva del Santo Profeta Mahoma". Y agrega, "Un acto tan deliberado para ofender los sentimientos de miles de millones de musulmanes no puede justificarse como un ejercicio de la libertad de prensa o la libertad de expresión. Tales acciones socavan las aspiraciones mundiales de coexistencia pacífica, así como la armonía social e interreligiosa".

