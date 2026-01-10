León XIV: “La guerra vuelve a estar de moda”

El papa León XIV ofreció ayer un sombrío análisis de la política internacional en que fustigó el recurso creciente a la fuerza por parte de las naciones, en un momento en que su país natal, Estados Unidos, multiplica las demostraciones militares.

Con motivo de sus mejores deseos para el año nuevo al cuerpo diplomático, el papa estadounidense –que también posee la nacionalidad peruana–, realizó una de sus intervenciones más contundentes, denunciando la debilidad “preocupante del multilateralismo” y la aparición de un “entusiasmo bélico”. “La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende”, sostuvo.

Desde el inicio de su discurso ante los embajadores acreditados ante la Santa Sede, pronunciado en inglés, lamentó el despliegue de “una diplomacia de la fuerza, de individuos o de grupos de aliados” en detrimento del diálogo, lo que amenaza el orden mundial establecido tras la Segunda Guerra Mundial.

“La paz ya no se busca como un regalo y como un bien deseable en sí mismo, o como una búsqueda de la instauración de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. En cambio se busca mediante las armas como condición para afirmar el propio dominio”, denunció el jefe de la Iglesia católica, sin citar directamente a ningún país.

Además de los conflictos entre Ucrania y Rusia y en la Franja de Gaza, estas declaraciones se producen en un contexto internacional marcado por la preocupación de los europeos ante una posible toma de control de Groenlandia, territorio autónomo danés, por parte de EE.UU., que amenaza la integridad de la OTAN.

De manera más concreta, León XIV también expresó su profunda inquietud por “la escalada de tensiones en el mar Caribe y a lo largo de la costa pacífica americana”, haciendo alusión a la situación en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro fue derrocado y capturado por EE.UU.

El papa llamó a “respetar la voluntad del pueblo venezolano” y que se trabaje por “salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos”.

Violencia en Cisjordania. Al referirse a la situación en Oriente Próximo, León XIV recordó el apoyo del Vaticano a la creación de un Estado palestino, denunció “un aumento de la violencia en Cisjordania contra la población civil palestina, que tiene derecho a vivir en paz”.

Desde el ataque sin precedentes del movimiento palestino Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023, la violencia de colonos israelíes contra civiles palestinos en la Cisjordania ocupada se intensificó, y sus ataques contra las comunidades locales se multiplican.

Temas sociales. En este aspecto, el obispo de Roma denunció la dependencia de los jóvenes a las drogas, “una lacra para la humanidad”, recordando la oposición de la Iglesia al recurso del aborto, la gestación subrogada y la eutanasia.

También condenó el aumento de las violaciones de la libertad religiosa en el mundo, lamentando que “la persecución de los cristianos sigue siendo una de las crisis de derechos humanos más extendidas en la actualidad, que afecta a más de 380 millones de creyentes en todo el mundo”. La Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con 184 Estados, de los cuales la mitad están representados por embajada en Roma.

R.P. / Agencias