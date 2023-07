La liberación de Leslie Van Houten es el último capítulo de la historia de Charles Manson y su grupo de discípulos asesinos. La mujer pasó 53 años en prisión por su participación en dos crímenes vinculados a al grupo de Charles Manson, un gurú psicópata y asesino serial que aterrorizó a los Estados Unidos a finales de la década de 1970.

Manson lideró a finales de los años 60 una secta responsable de una ola de asesinatos salvajes en los barrios distinguidos de Los Ángeles, entre ellos el de la actriz Sharon Tate, entonces esposa del director Roman Polanski, cuando estaba embarazada de ocho meses y medio.

Después de una infancia problemática y de haber pasado toda su adolescencia y juventud en instituciones correccionales para menores, Manson se estableció en Spahn Ranch en 1968 para fundar la “familia” que nunca tuvo. Logró convencer a sus seguidores de que él era la segunda venida de Jesucristo y predicaba ideologías que sembrarían tensión y división racial.

Manson dictaba todos los aspectos de la vida de sus discípulos, desde qué comer hasta cuándo tener sexo y con quién podían hacerlo.

Los miembros del culto a Manson cometieron al menos nueve asesinatos impactantes y espeluznantes en el área de Los Ángeles en julio y agosto de 1969 que aterrorizaron a la gente en todo el sur de California.

Manson ordenó a sus discípulos matar al azar a habitantes de barrios ricos y blancos de Los Ángeles, con la esperanza de desatar una guerra racial apocalíptica y su "familia" cometió al menos nueve asesinatos. Pero fue la espiral de violencia de los días 9 y 10 de agosto de 1969, con sus siete muertos, lo que desató el pánico en la ciudad y conmocionó al mundo.

Tate fue apuñalada 16 veces por miembros de la Familia Manson en la madrugada del 9 de agosto de 1969, en su hogar de Beverly Hills. Esa misma noche otras cuatro personas fueron apuñaladas o baleadas en la residencia de Tate por el grupo, que escribió con sangre la palabra “Pig” (Cerdo) en la puerta de acceso antes de abandonar el lugar.

Durante muchos años, Manson sostuvo que no fue responsable de la ola de asesinatos

La noche siguiente, los miembros de la Familia Manson mataron a puñaladas en su casa a Leno y Rosemary LaBianca, usando su sangre para escribir “Rise” (Surgir), “Death to Pigs” (Muerte a los cerdos) y “Healter Skelter”, una referencia mal escrita al tema de los Beatles “Helter Skelter” (A troche y moche).

Aunque en el juicio Charles Manson sostuvo que no ordenó ninguno de los asesinatos, la fiscalía argumentó que sus enseñanzas animaron a sus seguidores a cometer los crímenes. En 1971 fue condenado a muerte, un pena que fue luego conmutada por cadena perpetua, que cumplió hasta su fallecimiento en 2017.

La actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, fue asesinada por miembros de la Familia Manson cuando tenía 26 años y estaba embarazada.

Durante muchos años, Manson sostuvo que no fue responsable de la ola de asesinatos y en una entrevista de 1994, dijo: "Quizás… podrían haber pensado que eran mis instrucciones, pero yo no estaba... no estaba, eh... dirigiendo el tráfico".

Más de 50 años después, los asesinatos de esta particular "familia" atormentado las conciencias y suscitando una fascinación morbosa, alimentada por libros, canciones, circuitos turísticos, páginas web y películas. Estos son los discípulos de Charles Manson:

Susan Atkins: abandonó a su hijo, se casó dos veces y vio a Jesús en su celda

Susan Atkins fue uno de los miembros más violentos del grupo, condenada por los asesinatos de Sharon Tate y de Gary Hinman. Aunque los relatos del asesinato de Hinman varían, el fiscal Vincent Bugliosi, en su libro Helter Skelter, dijo que fue asesinado como resultado de un desacuerdo sobre drogas y propiedad el 25 de julio de 1969.

Hija de padres alcohólicos, Atkins tuvo una infancia difícil y sufrió abusos sexuales desde los primeros años de su vida. Se fue de su casa a los 18 y cayó en manos de la Familia Manson, donde tuvo un hijo con uno de los miembros que fue puesto en adopción después de que ella fuera condenada. Cuando se le preguntó sobre su hijo, dijo en una entrevista: "Todo lo que sé es que él ha vivido su vida ileso con esto".

Como muchos de los cómplices de Manson, Atkins fue sentenciada a muerte pero luego recibió cadena perpetua. Murió en prisión en 2009 de cáncer cerebral a los 61 años.

En la cárcel dijo que se convirtió al cristianismo después de haber experimentado una visión de Jesucristo en su celda y se casó dos veces, primero con el autodenominado millonario Donald Lee Baisure, luego con James W. Whitehouse, un graduado de la facultad de derecho de Harvard que fue su abogado en las audiencias de libertad condicional.

Charles 'Tex' Watson, mano derecha de Charles Manson

Charles Watson fue considerado el discípulo más fiel de Manson y quien disparó y apuñaló a Sharon Tate, sus tres invitados y un adolescente que había pasado por allí la noche de los homicidios. Conocido como “Tex”, porque es nativo de Texas, también jugó un papel decisivo en los asesinatos de LaBianca, en complicidad con Leslie Van Houten.

Después de los asesinatos, huyó de California a su estado natal cuando los detectives comenzaron a investigar a la “Familia”. Después de una breve estadía en una institución de salud mental, fue juzgado y condenado por siete cargos de asesinato.

Mientras estaba encarcelado, se casó con una mujer llamada Kristin Joan Svege y tuvo cuatro hijos con ella, gracias a las visitas conyugales que ahora están prohibidas para quienes cumplen cadena perpetua. A sus 77 años, el asesino solicitó sin éxito la libertad condicional 18 veces.

Paul Watkins: de miembro de la Familia a orador motivacional

Paul Watkins se unió a la Familia Manson cuando solo tenía 18 años y, si bien no fue parte de ninguna de las actividades asesinas del grupo, accedió a proporcionar a la fiscalía aclaraciones sobre sus motivos.

Para evitar que testifique, se dice que uno de los miembros del culto prendió fuego a su camioneta mientras dormía, aunque no pudo matarlo. Paul se convirtió en un orador motivacional y publicó un libro sobre su vida como parte de la familia Manson. En 1990, murió a la edad de 40 años de leucemia.

Linda Kasabian, testigo clave en el juicio contra la Familia Manson

Linda Kasabian no fue condenada por los asesinatos, pero fue acusada de hacer guardia durante la ola de asesinatos y recibió inmunidad por testificar como testigo clave. Luego de los asesinatos, se distanció del grupo y se reunió con su esposo.

Kasabian había llegado al campamento de Manson con su hija de un año después de una discusión con su esposo: tuvo relaciones con Watson esa misma noche y con Manson al día siguiente. En 2018, se informó que había cambiado su nombre y tenía dos hijos más, el primero puesto en cuidado de crianza y el segundo en adopción.

Kasabian, entonces de 20 años, esperó afuera de la casa alquilada en Los Ángeles de Sharon Tate mientras los miembros de la Familia Manson apuñalaban a la actriz y a otras tres personas hasta la muerte. La noche siguiente acompañó a Manson y otros miembros del culto a la casa de Leno y Rosemary LaBianca, donde la pareja fue asesinada.

En sus últimos años, Kasabian fue arrestada por delitos que incluían posesión de metanfetamina y exhibición indecente. Murió en enero a la edad de 73 años pero no se reveló la causa de la muerte.

Steven Grogan, "demasiado estúpido y demasiado drogado"

Después de dejar la escuela secundaria, la vida de Grogan se involucró en delitos menores e ingresó a la Familia Manson. Fue condenado por el asesinato de Donald Shea, pero cuando la fiscalía recomendó la pena de muerte, el juez anuló su decisión y dijo que estaba "demasiado estúpido y demasiado drogado" para haber actuado sin el resto del culto.

Su cadena perpetua se vio interrumpida después de cumplir 15 años debido a que había aceptado ayudar a los investigadores a encontrar los restos de Shea. Desde su liberación, desapareció de la vista del público y ahora vive una vida discreta. Junto con Van Outen, es el único miembro que ha sido liberado después de recibir una cadena perpetua.

Bobby Beausoleil, mató a su amigo Gary Hinman

Nacido en una familia de clase trabajadora, Bobby Beausoleil se metió en problemas en varias ocasiones después de hacer bromas juveniles y huir de casa.

Fue condenado por el apuñalamiento fatal de Gary Hinman, quien se había hecho amigo de él y otros miembros de la Familia Mason, pero su sentencia de muerte se redujo a cadena perpetua en 1972.

Mientras estaba tras las rejas, supuestamente se casó con un devoto de 21 años, quien solicitó la anulación un año después debido a su preferencia por "más de un" amante.

Se cree que se distanció de Manson después de que otros reclusos lo apuñalaran en 1982. Fue recomendado para libertad condicional en 2019, pero el gobernador de California lo bloqueó, y ahora a sus 79 años todavía tiene esperanzas de salir de la prisión.

Diana Lake, testigo clave en el juicio contra el clan Manson

Diana Lake se convirtió en el miembro más joven del culto después de conocer a Manson cuando tenía solo 14 años. Aunque no participó en los asesinatos de Tate-LaBianca, se convirtió en testigo estrella de la acusación.

El detective de policía, Jack Gardiner, y su esposa la recibieron como su hija adoptiva y ella siguió viviendo una vida normal. "Las personas que han sido victimizadas cuando eran niños pueden llevar esa vergüenza como un peso terrible cuando sean adultos, y no tienen por qué hacerlo", dijo.

Sandra Good: está “agradecida” a la Familia Manson

Hija de una familia de clase trabajadora y buena estudiante, se matriculó en la universidad pero nunca obtuvo un título. En 1968, se unió a la Familia Manson y fue buena amiga de Lynette Fromme, sin embargo no fue acusada de ninguno de los asesinatos y dice que no se arrepiente de haber pertenecido a la secta.

En cambio, fue encarcelada durante 15 años por enviar 200 amenazas de muerte a corporaciones con respecto a sus políticas ambientales. En un documental reciente, dijo que los miembros de la Familia Manson “realmente salvaron mi salud, mi cerebro, mi salud emocional, mi salud mental, mi salud física. Estoy agradecida con todos ellos".

Como parte del acuerdo de libertad condicional de Good, tuvo que alejarse de la prisión donde estaba recluido Manson. Después de que expiraron los términos, ella se mudó cerca de la prisión estatal de Corcoran para estar más cerca de él, aunque no podía visitarlo como delincuente convicto.

Patricia Krenwinkel: “Big Patty”, la mujer que más años lleva presa en EEUU

Krenwinkel era una fiel devota de Manson y confesó haber apuñalado repetidamente a la heredera de la compañía de café Abigail Folger, en la casa de Sharon Tate. Cuando se le preguntó cómo se sintió al matar a Folger, dijo: "Nada, quiero decir, ¿qué hay para describir? Simplemente estaba allí, y estaba bien".

Según documentos judiciales, Krenwinkel también obedeció órdenes de matar a Rosemary LaBianca y recibió una sentencia de muerte, que fue anulada por cadena perpetua.

Después de la muerte de Susan Atkins, Krenwinkel, de 75 años, que recibió varios apodos como “Big Patty”, se convirtió en la reclusa con más años de servicio en California. Como muchos de sus compañeros, ha intentado sin éxito la libertad condicional, que el gobernador Gavin Newsom le negó 15 veces.

Lynette Fromme: intentó matar al presidente Gerald Ford

Lynette Fromme se integró a la Familia Manson a los 19 años, después de haber abandonó la universidad y ser expulsada de la casa de su familia. Aunque no estuvo involucrada en los asesinatos de Tate y el matrimonio LaBianca, realizaba vigilias fuera de la corte profesando la inocencia de Manson y sus otros compañeros de culto.

En 1975, fue arrestada y sentenciada a cadena perpetua después de un intento fallido de asesinato del presidente estadounidense Gerald Ford. Ford contó que vio una mano que sostenía una pistola grande mientras se abría paso entre la multitud en un parque de Sacramento, antes de que un agente del Servicio Secreto se abalanzara sobre Fromme.

En 2009 obtuvo la libertad condicional, después de 34 años tras las rejas, y publicó un libro sobre su vida, pero no expresó arrepentimiento por su participación en el culto. "Me siento muy honrada de haber conocido a [Manson], y sé cómo suena eso para las personas que piensan que es el epítome del mal", dijo en una ocasión.

A los 74 años, Fromme ahora vive en Nueva York con su novio Robert Valdner, un ex presidiario condenado por homicidio involuntario que se autoproclama fanático de Manson.

Bruce Davies: quería ser “el chico favorito” de Manson

Bruce Davies, que ahora tiene 80 años, fue apodado la “mano derecha” de Charles Manson y condenado por los asesinatos de Hinman y Donald 'Shorty' Shea. También estuvo presente cuando John Philip Haught supuestamente se suicidó jugando a la ruleta rusa en noviembre de 1969, antes de profugarse.

Meses después, Davies se entregó a la policía y fue condenado a prisión por dos cargos de asesinato en primer grado. En la cárcel obtuvo una maestría y un doctorado, pero se le negó la libertad anticipada en múltiples ocasiones. En una audiencia de libertad condicional en 2014, admitió que "quería ser el chico favorito de Charles" Manson.

Leslie Van Houten, reinsertada en la sociedad 53 años después de matar a puñaladas al matrimonio LaBianca

Leslie Van Houten, ahora de 73 años, salió de la prisión de mujeres de Corona (California) el 11 de julio en libertad condicional luego de más de cinco décadas tras las rejas por su participación en dos homicidios.

Tenía 19 años cuando se unió a la "familia" de Charles Manson y, aunque no participó en el asesinato de Sharon Tate en 1969, sí lo hizo la noche siguiente en el homicidio de Leno LaBianca, un comerciante de Los Ángeles, y de su esposa Rosemary.

Durante el ataque, Van Houten cubrió la cabeza de la mujer con la funda de almohada mientras sus cómplices la apuñalaron, y cuando el cuerpo estaba en el piso ella la apuñaló al menos 14 veces más en la espalda. Sentenciada a muerte en 1971, fue condenada a cadena perpetua en 1978.

Desde 2016, la justicia estadounidense se había pronunciado cinco veces a favor de conceder la libertad condicional, pero el exgobernador de California, Jerry Brown, y su sucesor Gavin Newsom, actualmente en el cargo, ejercieron su poder de veto.

En mayo, una corte de apelaciones dejó sin efecto el último veto de Newsom porque Van Houten mostró "extraordinarios esfuerzos de rehabilitación, perspicacia, remordimiento, planes realistas de libertad condicional, apoyo de la familia y amigos, informes institucionales favorables".

Durante su sentencia, la mujer obtuvo una licenciatura y una maestría mientras estaba en prisión y trabajó como tutora. Ahora se espera que Van Houten viva en una vivienda de transición donde aprenderá a hacer cosas básicas como ir de compras y adquirir una tarjeta de cajero automático.

