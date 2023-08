A tan solo un día de la muerte del poderoso general ruso Gennady Zhidko, otro alto mando del país euroasiático falleció de forma repentina. Se trata del general Gennady Lopyrev, quien enfermó de forma abrupta el lunes y era conocedor de los secretos del palacio en el Mar Negro que se cree que es propiedad del presidente ruso Vladimir Putin.

Lopyrev, de 69 años, se encontraba en forma, hacía gimnasia y caminaba 15 kilómetros a diario en la colonia penal donde se encontraba recluido, según contó su hijo Alexander. En ese sentido, el joven indicó que el general parecía saludable cuando habló con él el domingo.

Murió un general que había sido desplazado por Putin, considerado "una de las mentes militares más brillantes" de Rusia

"Todo estuvo bien el domingo. Tuvimos una conversación a través de un teléfono público, no hubo una sola queja sobre su salud. Su voz era enérgica, hablaba de sus deportes habituales como la gimnasia y los estiramientos. Todos los días caminaba 15 kilómetros", informó Alexander.

Sin embargo, el lunes enfermó de manera repentina. Al respecto, el canal VChK-OGPU de Telegram informó que el hombre se quejó de dificultades para hablar y respirar, por lo cual fue trasladado a dos hospitales distintos. "No podía respirar y tenía la voz ronca”, informó el canal, comparando los síntomas con los del enemigo de Putin, Alexei Navalny, quien fue envenenado con el gas nervioso Novichok.

En un principio, los médicos del primer establecimiento no encontraron nada concluyente. Sin embargo, los especialistas del segundo centro indicaron que Lopyrev tenía leucemia que no había sido diagnosticada.

Un viceministro ruso que criticó la "invasión fascista" de Ucrania murió al enfermarse durante un vuelo

En declaraciones con los medios, Alexander relató que habló con el jefe de la unidad médica de su padre, "quien dijo que su control cardíaco volvió a la normalidad y que los pulmones estaban limpios". "El lunes llamó con la voz repentinamente ronca. El lunes por la noche... llamó desde (el hospital de) Ryazan, diciendo que se sentía muy mal... dijo que le costaba respirar", agregó.

"Primero me llevaron a Skopin (hospital) y no encontraron nada concluyente. Ahora me llevaron al hospital regional de Ryazan y dijeron que tenía leucemia", contó el general a su hijo durante una conversación telefónica. En respuesta, el joven preguntó: "¿Pero la leucemia no es un cáncer? Seguramente no podrías haberlo contraído en solo dos días".

"Es difícil decir qué sucedió exactamente. Nos estábamos preparando para solicitar su libertad condicional, porque era hora… Y ahora esta llamada (para informar la muerte de su padre). Es todo muy extraño y demasiado rápido", afirmó Alexander. Por su parte, Viktor Boborykin, presidente de la Comisión de Supervisión Pública de la región, aseguró que "no hubo nada criminal" en la muerte de Lopyrev.

La detención de Lopyrev y su relación con Putin

El general fue condenado a diez años de prisión en 2017 por un tribunal militar tras ser acusado de aceptar sobornos y posesión ilegal de municiones. En ese sentido, los presuntos sobornos ascendían al valor de 50 mil libras esterlinas (alrededor de 63 mil dólares), pero los informes decían que se habían encontrado en su poder unos 8,3 millones de libras esterlinas (cerca de 11 millones de dólares).

A pesar de la sentencia, el general siempre negó los cargos en su contra. En ese sentido, según informó el medio británico The Sun, algunos consideraron que su condena se basó en cargos falsos para sacarlo del camino.

Hasta el momento de ser arrestado, Lopyrev había sido uno de los ayudantes de seguridad más cercanos a Putin. Incluso fue visto con el presidente ruso y luego con el primer ministro británico, Tony Blair, en Moscú en 2002.

Según una investigación, el "Palacio de Putin" fue construido con el dinero el Estado y costó 1.370 millones de dólares.

Sumado a esto, cuando era jefe del Servicio de Seguridad en el Cáucaso con el Servicio de Protección Federal de Rusia, estaba a cargo de garantizar la seguridad de las instalaciones estatales en el sur de Rusia, incluidas las residencias presidencial y del primer ministro. También fue responsable de la residencia oficial del mandatario Bocharov Ruchei, en Sochi.

Según los informes, el general supervisó la construcción en una de las extravagantes residencias de Putin, el Palacio Gelendzhik. El canal de Telegram VChK-OGPU, que tiene estrechos vínculos con las fuerzas de seguridad rusas, informó que la residencia pasó a ser conocida como el "Palacio de Putin" después de una investigación del equipo del líder opositor Alexei Navalny, quien había sostenido que Lopyrev conocía todos los secretos de la financiación de dicha construcción.

mb / ds