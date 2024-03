El presidente Vladimir Putin prometió este viernes una fuerte respuesta militar a una serie de ataques ucranianos en la frontera con Rusia, a los cuales describió como un intento de Kiev de descarrilar su intento de ser elegido nuevamente. El mandatario va por una nueva reelección en el país que comanda desde 1999, ya sea como primer ministro o presidente. Si gana, como anticipan los análisis internacionales, llegará hasta 2030.

Putin se dirigió a su consejo de seguridad durante la primera jornada de votación, que será de tres días y también se celebra en territorios ocupados de Ucrania. Allí prometió una dura respuesta a las oleadas de fatales ataques aéreos ucranianos en las regiones fronterizas de Belgorod y Kursk, que también han sido testigos de feroces combates en los últimos días con grupos de sabotaje pro-Kiev.

"Estos ataques del enemigo no quedan ni quedarán impunes", dijo en un mensaje transmitido por la televisión estatal. "Se trata de un intento de interferir en las elecciones presidenciales", agregó.

Desde el Kremlin se mostraron imágenes de Putin votando en línea en la computadora de su oficina y saludando a la cámara después de hacer la promesa de contraatacar a Ucrania. Mientras, los ataques rusos mataban al menos a 19 personas en la ciudad portuaria ucraniana de Odesa.

Elecciones en Rusia

Elecciones en Rusia, día uno

Putin se presenta sin oposición, después de haber excluido a dos candidatos que se oponían al conflicto en Ucrania y alrededor de un mes después de que su principal oponente, Alexei Navalny, muriera en una prisión del Ártico en circunstancias inexplicables.

Las autoridades promovieron a los rusos a presentarse a las urnas por deber patriótico y desde el Kremlin dicen que las elecciones demostrarán que el país respalda plenamente el ataque a Ucrania, que comenzó el 24 de febrero del 2022.

"Si no hubiera ido a las elecciones, habría tenido problemas", dijo a la AFP Nadezhda, una bailarina de 23 años, consultada en uno de los colegios dispuestos para el sufragio. "La mayoría de los jóvenes entienden de todos modos que no pueden hacer nada, que no pueden cambiar nada", agregó.

Vandalismo en las elecciones rusas

El primer día de votación se vio empañado por actos de vandalismo en los colegios electorales, con al menos nueve detenciones por verter tinte en las urnas y ataques incendiarios.

En Moscú, un video mostró a una mujer prendiendo fuego a una cabina de votación, llenando de humo un colegio electoral, mientras que otro mostró a una mujer vertiendo tinte verde en una urna. Otras cuatro personas en las regiones rusas de Voronezh, Karachay-Cherkessia y Rostov fueron detenidas por delitos similares. En San Petersburgo y Siberia, se detuvo a mujeres por lanzar bombas molotov en los colegios electorales.

Un hombre también fue detenido por encender fuegos artificiales dentro de un colegio electoral en la ciudad de Chelyabinsk, en los Urales. No esta claro si la serie de incidentes en los colegios electorales fue una protesta coordinada contra la votación o incidentes aislados.

"Parece que los rusos han elegido su forma de protesta: arruinar las cabinas de votación", dijo Tatiana Stanovaya, una respetada analista política rusa. Si Putin completa otro mandato en el Kremlin, permanecería en el poder más tiempo que cualquier líder ruso desde Catalina la Grande en el siglo XVIII.

Los rusos que respaldan a Putin

Muchos residentes que vinieron a votar por Putin en Moscú estaban motivados por una preocupación: la esperanza de que Rusia saldría victoriosa en Ucrania. Lyudmila, una mujer de 70 años que fue una de las primeras en votar en una escuela del centro de Moscú, respaldó al mandatario y esperaba "sobre todo, la victoria".

También se estaban organizando votaciones en cinco territorios ocupados del este de Ucrania que Rusia afirma haber anexado, incluida la península de Crimea.

En la ciudad ocupada de Skladovsk, en el sur de Ucrania, funcionarios instalados por Rusia dijeron que se detonó un artefacto explosivo en un lugar de votación, pero no hubo víctimas.

Soldados armados con equipo de combate completo acompañaron a los funcionarios electorales en la región oriental de Donetsk mientras instalaban mesas de votación móviles en pequeñas mesas en la calle o en el capó de automóviles de la era soviética.

Kiev dijo que celebrar elecciones en el este de Ucrania y Crimea, que Rusia anexó en 2014, era "ilegal".

Con todos los principales oponentes de Putin muertos, en prisión o en el exilio, el resultado de la votación no deja lugar a dudas. El viernes, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, lo felicitó sarcásticamente por su "victoria aplastante".

Los grupos de oposición de Rusia han pedido a los votantes que formen colas en los colegios electorales el domingo, último día de votación, como forma de protesta. Los fiscales de Moscú advirtieron que castigarían a cualquiera que participara en manifestaciones masivas.

AFP / Gi