"Putin no se detendrá", advirtió el jefe del Pentágono ante el Grupo de Defensa de Ucrania

Mientras en el Congreso de los Estados Unidos se espera la aprobación de un paquete multimillonario de ayuda destinado a Ucrania, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, adelantó este martes en Alemania, que sigue firme la decisión de entregar “los recursos necesarios para resistir la agresión del Kremlin”.

Las declaraciones de Austin se dieron en el marco de la vigésima reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en la Base Aérea de Ramstein, convocada para debatir la actual crisis en el país de Europa Oriental, y en consecuencia las cuestiones de seguridad que afectan a los aliados y socios de norteamérica.

Estados Unidos "no dejará que Ucrania fracase", prometió el máximo representante del Pentágono frente a los ministros de Defensa y oficiales militares que estuvieron presentes. “La lucha de Ucrania por la libertad nos importa a todos. Y señoras y señores, no nos engañemos, Putin no se detendrá”, alertó al respecto.

El funcionario no tardó en demostrar la preocupación que existe al asumir que peligra la seguridad de Estados Unidos, por lo que no se arriesgarán y mantendrán "el flujo de ayuda y munición".

En tanto la Cámara de Representantes en Washington con mayoría republicana, mantiene bloqueado un paquete adicional de ayuda por 60.000 millones de dólares, siendo que la propuesta fue aprobada en el Senado por 70 votos contra 29. A mediados de febrero pasado el presidente Joe Biden, había implorado a los cuatro máximos líderes del Congreso, en especial al republicano Mike Johnson, actuar de manera urgente.

"Sigo observando que ambas cámaras del Congreso apoyan ampliamente la acción a favor de Ucrania y, por lo tanto, soy optimista sobre la posibilidad de una acción futura", aseguró Austin, quien se encontraba sentado al lado del ministro ucraniano de Defensa, Rustem Umérov. “La supervivencia de Ucrania está en juego y toda nuestra seguridad también”, añadió.

For more than two years, Ukraine’s forces have fought Putin’s aggressions with defiance and skill.



I thank Minister @rustem_umerov and his delegation for joining us in another meeting of the Ukraine Defense Contact Group at Ramstein today. pic.twitter.com/pJ7xuBmjAN