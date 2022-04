Quién es el aliado de Putin encontrado sin vida junto a su esposa embarazada y su hija de 13 años

Vladislav Avayev, banquero aliado de Vladimir Putin, fue encontrado sin vida en su departamento en Moscú, adyacente a los cadáveres de su esposa embarazada y su hija de 13 años. Tenía un arma de fuego en la mano. Las autoridades consideran que se quitó la vida luego de matar a ambas mujeres.

La agencia local de noticias TASS difundió que los tres cuerpos fueron hallados en un edificio situado en la calle Universitetsky Prospekt.

Avayev fue el vicepresidente del tercer banco más grande de Rusia, y también se desempeñó como subdirector de un departamento de la administración Putin, siendo uno de sus funcionarios más fieles y poderosos.

El hombre fue hallado con una pistola en la mano. Creen que mató a su esposa Yelena y a su hija María, para luego suicidarse

Yulia Ivanova, portavoz de la policía local, sostuvo que los cadáveres fueron descubierto por Anastasia, la hija mayor de la familia, de 26 años, quien se presentó en el apartamento ya que no encontraba forma de comunicarse con sus familiares.

Quién es el rico oligarca y opositor ruso que pide a Putin terminar la "masacre" de Ucrania

Oleg Tinkov, fundador del banco Tinkoff, generó una gran repercusión viral este martes 19 de abril tras expresarse en su cuenta de Instagram en contra de la ofensiva rusa, además de rebajar a las tropas de Putin como un "ejército de mierda":

El ferviente opositor condenó la invasión conducida por Vladimir Putin y aseguró que un mayoritario 90% de los rusos "está en contra de la guerra”. El oligarca apuntó contra el 10% que apoya los operativos militares, grupo al cual denunció como "subnormal".

"No veo ni un solo beneficiario de esta guerra loca. Gente inocente y soldados están muriendo"

Oleg Tinkov

"Los empresarios intentan salvar lo que queda de sus activos... Por supuesto, hay subnormales que dibujan la Z -símbolo de la operación militar especial-, pero subnormales hay un 10 por ciento en cada país. El 90 por ciento de los rusos está en contra de la guerra", sentenció el oligarca exiliado de su país.

El multimillonario exigió a Occidente que detenga la "masacre” de una vez por todas: "Por favor, sean más racionales y humanitarios”, reclamó. "No veo ni un solo beneficiario de esta guerra loca. Gente inocente y soldados están muriendo", dijo.

Pocos empresarios rusos se han expresado con tanta vehemencia en contra del Kremlin. Entre ellos se destaca Mijail Jodorkovski, quien transcurrió diez años en prisión por criticar a Putin.

"Megabomba": Vladimir Putin prepararía un gran ataque contra Ucrania

Pero las críticas de Tinkov fueron todavía más allá, al referirse al "ejército de mierda" que componen sus compatriotas: "Al despertarse con resaca, los generales se dieron cuenta de que tienen un ejército de mierda”.

Sin embargo, lejos de limitar su análisis a las tropas, extendió sus consideraciones a la totalidad de las instituciones del régimen, al remarcar "el nepotismo y el servilismo" imperantes: "¿Y cómo puede ser bueno el ejército, si todo lo demás en el país es una mierda inmersa en el nepotismo y el servilismo?", denunció.

Los jerarcas del Kremlin, según el empresario, se encuentran "en estado de shock" debido a las sanciones dictaminadas occidentales.

Por su parte, el banco Tinkoff difundió un comunicado en el cual se desvinculó de las declaraciones del magnate, además de recordar que el magnate no tiene injerencia en las decisiones de la institución, dado que fue removido de la presidencia en 2020. "No es un empleado de Tinkoff, no ha estado en Rusia durante mucho tiempo y ha estado lidiando con sus problemas de salud durante los últimos años", aclararon desde la institución.

