Quién es Cristiano Zanin, el juez acusado por Bolsonaro de dar vuelta la elección con un "lapicerazo"

La jornada electoral de la segunda vuelta en Brasil tuvo un protagonista inesperado: Cristiano Zanin, el ministro (juez) del Supremo Tribunal Federal, el máximo órgano judicial del país, equivalente a la Corte Suprema de Justicia en la Argentina. Tras el resultado final, que dio la victoria al presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva por el 51,79% de los votos, el candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, anunció que su equipo jurídico exigirá la anulación de los comicios y acusó a Zanin de enturbiar la votación.

A las 16.57, tres minutos antes del cierre previsto para los comicios, el magistrado hizo lugar a un reclamo de urgencia presentada por el Partido de los Trabajadores para prorrogar por dos horas los comicios, debido a graves problemas en el transporte público. El Tribunal Superior Electoral (TSE), presidido por Kassio Nunes Marques -quien llegó a la corte nominado originalmente por Jair Bolsonaro-, no había llegado a dictar resolución ante las demandas de las campañas. Ante la demora, desde el STF Zanin asumió la competencia sobre la cuestión.

La justicia de Brasil, politizada: el Tribunal Electoral bolsonarista se enfrenta al Tribunal Supremo lulista

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Así, las secciones electorales que aún permanecían abiertas extendieron su funcionamiento hasta las 19 horas. Si bien en miles de mesas ya se habían cerrado las urnas electrónicas de forma irreversible, miles de ciudadanos demorados en los centros habilitados lograron sufragar.

En su conferencia de prensa, Flávio Bolsonaro calificó de "inaceptable" la resolución de Zanin. Lo nombró como el "exabogado de Lula" y lo acusó de dictar un "canetazo" para "cambiar las reglas del juego en el medio del juego"; algo así como un "lapicerazo", o golpe de lapicera, por "caneta", lapicera o birome.

Según sus argumentos, la medida de extender la jornada por dos horas "atropelló a la justicia electoral especializada" . Sostuvo que, debido al caos logístico y a que la orden se aplicó únicamente en los centros cuyas urnas no habían cerrado formalmente a las 17 horas, él jamás podrá saber cuántos votos potenciales perdió en las regiones donde no fue técnicamente posible reabrir los sistemas de votación.

Cristiano Zanin, el especialista en lawfare que defendió a Lula en el Lava-Jato

Zanin es ampliamente reconocido en el ámbito jurídico internacional como un especialista en el concepto de lawfare, entendido como el uso estratégico de las leyes y los procedimientos judiciales con fines de persecución política. Junto a su esposa y socia, la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, fundó un instituto dedicado al estudio de este fenómeno y coescribió el libro "Lawfare: una introducción" .

Antes de su llegada a la máxima corte, Zanin ejerció como el abogado defensor principal de Lula da Silva en las causas judiciales vinculadas a la Operación Lava Jato. Durante años, lideró la estrategia legal que resultó en la anulación de las condenas por corrupción contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT). Se basó en demostrar que las investigaciones de la Operación Lava Jato no buscaban impartir justicia, sino aplicar un uso abusivo del derecho para proscribir y desgastar la figura pública de Lula da Silva. La defensa que encabezó Zanin argumentó con éxito ante el propio STF y ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que el exjuez Sergio Moro no había actuado con la debida imparcialidad en los procesos.

Lula, el héroe de la democracia

Zanin asumió su cargo en el Supremo Tribunal Federal en agosto de 2023, luego de ser nominado formalmente por el presidente Lula da Silva para ocupar la vacante que dejó el juez Ricardo Lewandowski tras su jubilación. La postulación recibió la aprobación del Senado brasileño con 58 votos a favor y 18 en contra. Este nombramiento generó debates en el arco político debido a la estrecha relación profesional previa entre el magistrado y el jefe de Estado.

Nacido en la ciudad de Ribeirão Preto, en el estado de São Paulo, Zanin se graduó en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo en 1999. Es especialista en derecho procesal y empresarial. Durante más de dos décadas integró estudios jurídicos de alta relevancia en el sector corporativo, donde conoció a su esposa y socia profesional, Valeska.

La resolución firmada por Zanin se fundamentó en la garantía constitucional del derecho al voto. El fallo judicial estableció que el Estado brasileño debía asegurar los mecanismos necesarios para que los ciudadanos completaran el sufragio, ante las anomalías constatadas en las frecuencias de los colectivos públicos en las principales capitales de la región nordestina.

Apenas se conoció la decisión de Zanin, provocó reacciones inmediatas de la oposición política. Los legisladores del bloque de Flávio Bolsonaro calificaron la extensión horaria como una intromisión indebida sobre el criterio original del Tribunal Superior Electoral (TSE), y prepararon el terreno para el reclamo que el candidato promete llevar a la justicia, con final abierto.

MB/ff