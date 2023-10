Rachel Edri, de 65 años, se convirtió en una heroína popular en Israel, por haber sobrevivido a los ataques de Hamás el 7 de octubre, basándose únicamente en su ingenio. Cuando los terroristas aparecieron en su living con granadas, la mujer les sirvió té y gallettias y los entretuvo por 17 horas, hasta que un grupo de rescate irrumpió y mató a los atacantes.

Luego de que sonara una sirena de ataque aéreo temprano en la mañana, Edri regresó de un refugio antiaéreo en su ciudad natal de Ofakim y se encontró con un grupo de militantes de Hamas en su living. Mientras afuera estallaban los disparos, en la casa de esta mujer se vivió un cara a cara cargado de hospitalidad y brutalidad. Tratándolos como invitados en su hogar, la mujer salvó su vida y la de su marido David.

“Uno de los terroristas me dijo: 'Me recuerdas a mi madre'”, narró Edri. “Le dije: 'Soy realmente como tu madre. Te ayudaré, te cuidaré. ¿Qué necesitas?'”, recordó. "Les dije si querían té, café y galletas. Me dijeron que sí. En parte quería sobornarlos, en parte es justamente parte de mi naturaleza", reconoció la mujer. Después de que uno de los hombres armados golpeara a Edri en la cara con la culata de su arma, ella misma lo calmó.

Les sirvió ananá, gaseosa, té y galletitas que había preparado por el Yom Kippur. “Les gustaron mucho, en verdad", se alegró Edri y relató que "después de beber y comer, se calmaron". Buscó seguir ganando tiempo: "Me podrían enseñar árabe y yo les enseño hebreo", propuso la mujer, y todos juntos cantaron canciones en ambos idiomas. “Empecé a tener conversaciones y en un momento incluso me olvidé de que eran terroristas”, dijo.

Según informó The Associated Press, después de 17 horas, un equipo de rescate pudo localizar a Edri y su marido con la ayuda de su hijo, Eviatar. Eviatar, que es policía local, le dio al equipo un boceto de la casa, ayudando a los rescatistas a sorprender a los militantes y dispararles fatalmente. Como la casa sufrió graves daños, Edri fue trasladada a un hotel en el centro de Israel.



El hermano de Edri, Shimon Koram, aseguró que no se sorprendió cuando escuchó cómo Edri había logrado evitar una muerte casi segura. Antes de la guerra, la madre de tres hijos y abuela era conocida por su hospitalidad y generosidad, dijo Koram, mientras trabajaba en una base militar cercana cocinando para los soldados.

Los dos crecieron en una familia de clase trabajadora en Ofakim con 12 hermanos, informó, y una infancia que les enseñó a ser duros. "Aprendimos a sobrevivir y adquirimos la sabiduría de la vida como los gatos callejeros", comparó Shimon. “Se puede ver eso en cómo actuó”, repuso.

Por su parte, Yoni Shalem, un hombre que vive en la misma calle que Edri, aportó: “Aquí lucharon como leones”, al describir la valentía de sus vecinos. “Ni la policía, ni el ejército, no hicieron nada. La única razón por la que estamos vivos es porque otros ciudadanos vinieron a protegernos”.

Este miércoles, Rachel Edri fue una de varios israelíes invitados a reunirse con el presidente estadounidense, Joe Biden, durante su intensa visita al país en guerra. Ella sonrió y abrazó a Biden, mientras él le agradecía por defender a Israel.



En Tel Aviv, Biden confirmó su teoría de que el ataque al hospital Al-Alhi en la ciudad de Gaza fue responsabilidad de las Fuerzas palestinas, según información que se le proporcionó desde el Departamento de Defensa estadounidense. "Según lo que he visto, parece que lo ha hecho el otro bando, no ustedes", sostuvo Biden ante la prensa y el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El presidente estadounidense también participó de una reunión del Gabinete de Guerra constituido en Israel, donde dejó claro su apoyo y que Estados Unidos está dispuesto a "seguir cubriendo las espaldas" de su aliado. Biden apeló también a la protección de los civiles, a lo que el primer ministro israelí declaró que Hamas es quien intenta "maximizar" las víctimas de la población de Israel, mientras que de su lado buscan "minimizarlas".



Posteriormente, Biden y las autoridades de Egipto informaron que la ayuda humanitaria esperada urgentemente por los palestinos en la Franja de Gaza podrá comenzar a ingresar desde Egipto. Será el primer embarque de ayuda a Gaza desde el 7 de octubre, cuando Hamás realizó un ataque sin precedentes contra Israel, donde mató a 1.400 personas, en su mayoría civiles, y tomó cerca de 200 rehenes.

Desde entonces, Israel mantiene el territorio bajo asedio total, con una oleada de bombardeos aéreos y el bloqueo del enclave palestino y miles de soldados listos para una incursión terrestre. El jefe humanitario de la ONU, Martin Griffiths, afirmó el miércoles que la situación en Gaza es crítica, con hospitales saturados y más de 3.450 gazatíes muertos y 12.500 heridos.

