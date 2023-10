El conductor de radio y televisión, Ernesto Tenembaum criticó el posicionamiento a Myriam Bregman, la candidata a presidente por el Frente de Izquierda tras no condenar los actos de terrorismo perpetrados en la Guerra en Medio Oriente por la organización Hamas en la apertura del último debate de las elecciones 2023.

El periodista se refirió a la guerra entre Israel y los terroristas palestinos, en el marco del programa radial Y ahora quién podrá ayudarnos que se emite a través de Radio Con Vos y sentenció la visión de Myriam Bregman sobre el conflicto.

“Yo creo que fue un ataque terrorista, porque creo que técnicamente se define eso. Entonces, por más justa o injusta que sea la causa, más allá de que alguien pueda estar de acuerdo con algunos planteos palestinos o no”, afirmó Ernesto Tenembaum.

En relación con ello, el conductor ejemplificó con el atentado que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, porque "lo que se buscó fue generar terror", dijo.

Tenembaum enfatizó que “para mí cuando Myriam Bregman hace la descripción del conflicto, ver un conflicto así como buenos y malos, es una mirada de la cual yo no participo” y agregó que "me parece que hay una dinámica que termina en cualquier lado, en cualquier cosa y habilita de un lado y del otro a que estas cosas se puedan hacer”.

Durante el primer minuto del debate entre los candidatos, que tuvo lugar el domingo 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la aspirante del FIT sostuvo que “nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tiene como base la política del Estado de Israel de ocupación y de apartheid contra el pueblo palestino”.

El resto de los candidatos había condenado el ataque de Hamas. Milei expresó su solidaridad "con el Estado de Israel que sufrió el ataque del terrorismo de Hamas"

Además, Tenembaum se lamentó por el horror humano frente a lo que pasa y dijo que no fue un buen día para la humanidad lo que pasó el sábado a la mañana, sino que” fue todo lo contrario, un ataque bestial”.

El ataque terrorista a Israel y el minuto de silencio

“Es una hipocresía grande que Patricia Bullrich mienta sobre que yo me negué a un minuto de silencio. Ella se queja cuando Milei le dice que puso bombas en los jardines de infantes y se maneja con los mismos métodos”, comentó Bregman en declaraciones a CNN radio.

Sobre su posición, Bregman remarcó: “No dije nada distinto de lo que siento y pienso. Me duelen las víctimas. Cómo no me van a doler. Pero a la par venimos denunciando desde hace tiempo algo que dice Amnistía Internacional. Somos muchos los que nos proponemos a la opresión al pueblo palestino y sin compartir sus métodos. Estas manipulaciones me parecen rarísimo”.

“Juegan con lo que quieran, pero cada lucha que acompaño puedo decir por qué”, finalizó.

