Trump sumó un nuevo cargo en su contra: se le acusa de intentar invertir los resultados electorales de 2020

Donald Trump fue acusado este martes de haber intentado invertir los resultados de las elecciones de 2020, en el caso legal más grave hasta el momento contra el expresidente de Estados Unidos que hace campaña por volver a la Casa Blanca. En el documento de 45 páginas, Trump es acusado de tres cargos de conspiración y de uno de obstrucción por el fiscal especial Jack Smith, quien ya había presentado cargos contra el exmandatario por mal manejo de documentos gubernamentales de alto secreto.

"La finalidad de la conspiración era invertir los resultados legítimos de las elecciones presidenciales de 2020 mediante afirmaciones falsas deliberadas de fraude electoral", sostiene la acusación contra Donald Trump, quien afirma, sin pruebas, que le "robaron" las elecciones de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden, su posible rival de cara a los comicios de 2024.

“A pesar de haber perdido, el acusado estaba decidido a permanecer en el poder”, dice la acusación contra Trump, quien también enfrenta un juicio en Nueva York por supuestamente pagar dinero por silenciar la víspera de las elecciones a una estrella porno. "Entonces, durante más de dos meses después del día de las elecciones el 3 de noviembre de 2020, el demandado difundió mentiras de que hubo un fraude que determinó el resultado de las elecciones y que en realidad había ganado".

Trump, que según informes de los medios estadounidenses será procesado en la corte el 3 de agosto, arremetió contra el fiscal Smith, llamándolo "trastornado" y diciendo que había emitido "otra acusación falsa" para "interferir en las elecciones presidenciales". "¿Por qué no hicieron esto hace 2,5 años?" Trump dijo en una publicación en su plataforma Truth Social. "¿Por qué esperaron tanto? Porque querían ponerlo justo en el medio de mi campaña", dijo.

El juicio por posesión de documentos oficiales será en mayo de 2024

A principios de junio, Donald Trump fue acusado de 37 cargos relacionados con su negativa a devolver documentos ultrasecretos llevados a Florida después de dejar la Casa Blanca y está previsto que vaya a juicio en Florida en mayo del próximo año, en el punto álgido de lo que se espera sea una campaña presidencial amarga y divisiva. Esos cargos incluyen retención de información de defensa nacional, obstrucción de la justicia y hacer declaraciones falsas, que conllevan hasta 20 años de prisión.

Smith presentó cargos adicionales contra Trump, que fue acusado de intentar borrar las imágenes de la cámara de seguridad en su residencia de Mar-A-Lago para evitar que se entreguen al FBI y a un gran jurado.

Los fiscales de Georgia también están investigando si Trump intentó anular ilegalmente el resultado de las elecciones de 2020 en Florida, una investigación provocada por la llamada telefónica del magnate el 2 de enero de 2021 con el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, cuando presionó al funcionario electoral para que "encontrara" 11,780 votos que revertirían su derrota ante Biden en el estado.

Mientras más imputaciones, más lealtad de sus fanáticos

Conforme las crecientes investigaciones penales amenazan sus ambiciones políticas y su libertad, Trump es capaz de resistir indemne y con una alentadora tendencia: sigue obteniendo resultados magníficos en las encuestas. "Soy la única persona que ha sido imputada y se ha vuelto más popular", presumió recientemente en Iowa el expresidente, que se ubica como favorito en las primarias republicanas de 2024 y que añadió esa línea discursiva a la campaña en los últimos meses.

El lunes, una encuesta del Siena College y The New York Times entre posibles votantes en las primarias mostró que Trump aplasta al gobernador de Ron DeSantis por 37 puntos. Pero esto no es un caso aislado, ya que el liderazgo del exmandatario aumentó de 16 a 36 puntos en el promedio de encuestas de RealClearPolitics desde que fue imputado en Manhattan hace cuatro meses por falsificar registros empresariales.

Trump dejó el cargo en 2021 luego de un periodo único plagado de escándalos en el que perdió en su aspiración a la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso, sin contar que afrontó dos veces un juicio político. Muchos de sus colaboradores fueron declarados culpables de delitos, incluidos su jefe y jefe adjunto de su campaña de 2016, su jefe de estrategia y consejero de seguridad nacional, su abogado personal y dos consejeros de política exterior.

Por otra parte, su empresa, la Organización Trump, fue condenada por múltiples cargos de fraude fiscal y el director financiero de la compañía, Allen Weisselberg, admitió hurto mayor, fraude fiscal y falsificación de registros comerciales, y el mismo Trump fue hallado culpable en una demanda civil presentada en mayo en la que se lo acusaba de violar a la escritora E. Jean Carroll durante los años 90 en Nueva York. Además fue acusado por otras 20 mujeres de conducta sexual inapropiada.

En junio, un jurado en un juicio civil lo halló culpable de abusar sexualmente de una escritora en Nueva York, fue acusado por otros 40 delitos federales por su manejo de documentos ultrasecretos de seguridad nacional y también por presunta obstrucción la justicia: "Para el momento en que entremos a la etapa de debates el 23 de agosto, el favorito estará en libertad bajo fianza en cuatro jurisdicciones distintas -Florida, Georgia y Nueva York", dijo el domingo a la cadena CNN el también aspirante a la Casa Blanca por el Partido Republicano, Chris Christie.

Analistas señalan la resistencia de Trump se debe a su mensaje populista entre los trabajadores estadounidenses: "Los acuerdos de intercambio multilateral, las fronteras abiertas, las guerras eternas y la globalización dejan a muchos trabajadores estadounidenses sin empleos y con pocos prospectos para el futuro", dice Michael J. O'Neill, consejero en la conservadora Fundación Landmark Legal.

"Trump le da voz a ese grupo demográfico. Sus seguidores ven a Trump como alguien disruptivo que no le debe nada a la élite arraigada y les da los estadounidenses comunes y corrientes la oportunidad de una mejor vida", añadió O'Neill.

Para David Greenberg, profesor de periodismo e historia de la Universidad Rutgers, el republicano de 77 años y su grupo de fieles acérrimos fueron capaces de encontrar un "grupo de enemigos en común" que se amplió incluso al sistema judicial. "Así que cuando imputan a Trump, para ellos es solo una prueba más de que su hombre, su campeón, está siendo objetivo de fuerzas en las que fundamentalmente desconfían", explica Greenberg.

Incluso algunos demócratas le dan crédito a Trump por lograr convencer a millones de republicanos de que una "cacería de brujas" interminable fraguada por un "estado profundo" es la culpable de la seguidilla de escándalos alrededor de su mandato: "Trump hizo un excelente trabajo no solo controlando la narrativa, sino ubicándose por encima de ella", dice la estratega electoral demócrata Amani Wells-Onyioha. "Consistentemente les dijo a sus seguidores que está siendo atacado injustamente y que cualquier acusación es un intento por derribarlo. Ellos le creen lo que dice porque sus imputaciones solo alimentan esa narrativa".

