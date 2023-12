Venezuela promete una "respuesta oportuna y legítima" y lanza un ejercicio militar ante la “amenaza” de un buque británico

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este jueves a más de 5.600 militares participar en un ejercicio defensivo cerca de la frontera con Guyana, en respuesta al envío británico de un buque de guerra a la zona. En ese sentido, había prometido una "respuesta oportuna y legítima" ante el "comportamiento amenazante" del Reino Unido y advirtió: “Somos un pueblo de paz, pero somos guerreros”.

Maduro dijo que lanzaba "una acción conjunta de carácter defensivo en respuesta a la provocación y amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país". Por su parte, Gran Bretaña dijo el domingo que desviaría el buque patrullero HMS Trent a Guyana, una excolonia británica, en medio de la latente disputa territorial del país con su vecina Venezuela sobre la región de Esequibo, rica en petróleo.

Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana, que habló bajo condición de anonimato, dijo a la AFP que el barco debía llegar este viernes y estaría en su territorio "menos de una semana" para realizar, también, ejercicios de defensa en mar abierto. El vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, aseguró que no tienen intención de llevar a cabo "acciones ofensivas" contra Venezuela y recordó que la llegada del buque forma parte de un ejercicio militar "rutinario" planeado desde hace "mucho tiempo".

"La amenaza del eximperio decadente y podrido del Reino Unido es inaceptable", dijo Maduro

El barco no atracará en Georgetown y el presidente de Guyana, Irfaan Ali, intentó aliviar las tensiones diciendo el jueves que "ni Venezuela ni ningún otro Estado tiene nada que temer de las actividades dentro del territorio o aguas soberanas de Guyana". "No albergamos ambiciones ni intenciones de codiciar lo que no nos pertenece. Estamos plenamente comprometidos con las relaciones pacíficas con nuestros vecinos y con todos los países de nuestra región", dijo en un comunicado en Facebook, enviando "los mejores deseos a la gente de Venezuela, nuestros vecinos”.

El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Rutley, visitó Guyana a principios de este mes y reiteró que las fronteras soberanas "deben ser respetadas" y que Londres trabajaría internacionalmente "para garantizar que se respete la integridad territorial de Guyana".

Venezuela, alerta y combativa

La transmisión televisiva que acompañó el anuncio de Maduro mostró aviones de combate participando en el ejercicio venezolano, así como barcos y patrulleras oceánicas. El gobierno pidió anteriormente a Guyana, en un comunicado, "tomar medidas inmediatas para la retirada del HMS Trent y abstenerse de involucrar potencias militares en la controversia territorial".

"Su comportamiento amenazante contra nuestro país y la paz de nuestra región tendrá la respuesta oportuna y legítima de Venezuela. Hace más de dos siglos decidimos por la independencia. No aceptaremos ningún tipo de neocolonialismos. ¡Venezuela se respeta!", manifestó la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a través de su perfil en la red social X, antes conocida como Twitter.

En este sentido, expresó que "Venezuela repudia y rechaza la intromisión de Reino Unido en la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba", y recordó que Londres es parte signataria del Acuerdo de Ginebra de 1966, en pleno contexto de descolonización, que reconoce las demandas venezolanas.

Irfaan Ali y Nicolás Maduro

"Deben recordar que ellos fraguaron el laudo fraudulento (Laudo Arbitral de París) de 1899 para robarse el Esequibo, cuyo único propietario histórico ha sido y seguirá siendo Venezuela", criticó la vice, en referencia al texto que fijó los límites marcados por las autoridades británicas y Guyana, su antigua colonia. Los vecinos sudamericanos, durante una reunión entre Maduro y Ali a principios de este mes, acordaron no recurrir a la fuerza para resolver la disputa. "Creemos en la diplomacia, en el diálogo, en la paz", afirmó Maduro.

"Pero nadie debe amenazar a Venezuela, nadie debe meterse con Venezuela. Somos un pueblo de paz, pero somos guerreros y esta amenaza es inaceptable para cualquier país soberano", agregó Maduro. "La amenaza del eximperio decadente y podrido del Reino Unido es inaceptable".

El gobierno de Maduro celebró un controvertido referéndum el 3 de diciembre en el que el 95 por ciento de los votantes, según funcionarios del gobierno, apoyaron declarar a Venezuela como el legítimo propietario del Esequibo. Desde entonces, inició maniobras legales para crear una provincia venezolana en Esequibo y ordenó a la compañía petrolera estatal que emitiera licencias para extraer crudo en la región.

Sin embargo, la disputa entre Venezuela y Guyana por Esequibo data de hace casi dos siglos, si bien fue hace cinco años (con el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros bajo sus aguas) cuando se reavivó el conflicto. Ambos países están enredados por 159.000 kilómetros cuadrados de territorio al oeste del río Esequibo, lo que constituye dos tercios de la superficie total de Guyana.

