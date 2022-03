Zelenski advierte a Rusia: si no hay diálogo, habrá "tercera guerra mundial"

"Sin negociaciones no podremos terminar con la guerra", dijo este domingo 20 de marzo el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en una entrevista en la que reiteró que estaba "listo para negociar" con su par ruso, Vladimir Putin.

Zelenski remarcó que "sin negociaciones no podremos terminar con esta guerra", en una entrevista transmitida el domingo por la cadena de noticias estadounidense CNN en la que advirtió: "Si estos intentos fallan, eso significaría que se trata de una tercera guerra mundial".

"Estoy listo para negociar con él (Putin). Estoy listo desde los dos últimos años y creo que sin negociaciones no podremos terminar con esta guerra", afirmó en el programa en el marco de la cuarta semana de combates en territorio ucraniano y después de que su gobierno cifrara las bajas de tropas rusas en más de 14.000.

Zelenski defendió las varias rondas de negociaciones ya realizadas entre Kiev y Moscú desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, el 24 de febrero. Tuvieron "mucho valor", señaló. "Si solo hay un 1% de posibilidades de detener esta guerra, debemos aprovecharlas", destacó.

Ante la invasión de Ucrania por el ejército ruso para "exterminar" a la población local, "debemos utilizar todos los formatos, todas las posibilidades de negociación, todas las posibilidades de hablar con (Vladimir) Putin", indicó el presidente ucraniano.

"Las fuerzas rusas han venido a exterminarnos, a matarnos. Podemos demostrar la dignidad de nuestro pueblo y nuestro ejército y demostrar que somos capaces de dar un golpe poderoso", continuó. "Pero, lamentablemente, nuestra dignidad no salvará vidas", dijo el presidente ucraniano.

La vida de Zelenski corre peligro en Ucrania

El sábado, Zelenski ya había abogado por negociaciones en un video publicado en redes sociales. "Es hora de reunirnos. Es hora de hablar. Es hora de restaurar la integridad territorial y la justicia para Ucrania", afirmó en el mensaje.

"No tenemos un territorio enorme, de océano a océano. No tenemos armas nucleares. No suministramos gasolina y gas al mundo. Pero tenemos nuestra gente y nuestra tierra. Y para nosotros eso es oro", dijo Zelensky en un mensaje publicado en Telegram, acompañado de una serie de fotos de la vida cotidiana de los soldados ucranianos.

Este fin de semana trascendió que la vida del presidente está bajo "alto riesgo", según el portal de noticias ucraniano Ukinform.

Los rusos están enviando otros grupos terroristas a Ucrania para eliminar a los principales líderes militares y políticos, incluido el presidente Zelensky, el jefe de la oficina del presidente Andriy Yermak y el primer ministro Denys Shmygalm reportó el sitio, que citó como fuente el principal departamento de inteligencia del ministerio de Defensa de Ucrania.

Zelensky, anunció este domingo que la actividad de 11 partidos políticos ucranianos, algunos de los cuales tienen vínculos directos con Moscú, será limitada y controlada.