“De la nada, la peligrosa era yo”: la frase de Chantal "Tati" Leclercq con la que volvió a hablar del escándalo del propofol

La anestesióloga Chantal “Tati” Leclercq habló por primera vez públicamente sobre el impacto que tuvo en su vida el escándalo por el presunto robo de anestésicos en hospitales porteños, una investigación que se conoció tras la muerte de su colega Alejandro Zalazar.

A seis meses del inicio del caso, publicó un descargo en Instagram en el que cuestionó cómo quedó expuesta ante la opinión pública: “Este año pasé días enteros con psicólogos, psiquiatras y abogados. Días en los que mi vida parecía haber sido repartida entre consultorios y expedientes. Días en los que otras personas hablaban de mí mientras apenas conseguía levantarme de la cama”.

Se refirió también a los cambios personales que experimentó durante este período, las amistades que perdió y las personas que permanecieron a su lado. “Me equivoqué más que nunca y aprendí en su misma medida”, sostuvo.

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Y agregó que, pese a haberle dado muchas vueltas a lo ocurrido, todavía no termina de entender “cómo pudo pasar eso que pasó”.

Delfina Lanusse y Chantal Leclercq​

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Leclercq contó que se acercó más a la religión, se volcó al yoga y hasta pensó en irse lejos para buscar tranquilidad. “Me negué a aceptar que el peor relato que alguien hubiera construido sobre mí fuera también el último. Porque me llamaron tantas cosas que incluso mi nombre dejó de pertenecerme”, expresó.

“Antes Chantal Leclercq aparecía escrito en guardapolvos, exámenes, historias clínicas. Estudié durante años para aprender ese extraño oficio de mantener a otro ser humano de este lado de la vida”, escribió.

Terminó el descargo con una frase irónica: “Pero, de la nada, la peligrosa era yo. Qué risa. Y me río de eso porque hubo un momento en que reírme fue una de las pocas cosas que no pudieron sacarme”.

Quién es Chantal Leclercq y qué se investiga

Leclercq es médica residente de tercer año de Anestesiología y trabajaba en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, en la Ciudad de Buenos Aires. Su nombre apareció en las investigaciones que comenzaron tras la muerte de Alejandro Zalazar, el anestesiólogo de 31 años que fue encontrado sin vida en su departamento de Palermo.

Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia

A partir de los elementos encontrados en la vivienda, entre ellos propofol, fentanilo y otros insumos médicos, los investigadores comenzaron a rastrear el origen de los medicamentos y a determinar cómo habían llegado hasta allí.

Parte de los fármacos pertenecía al Hospital Italiano, donde trabajaban el anestesiólogo Hernán Boveri y la residente Delfina “Fini” Lanusse, ambos investigados por el presunto robo de medicamentos de la institución.

Hernán Boveri, Delfina Lanusse y Chantal “Tati” Leclercq, los médicos vinculados a las causas judiciales​

Leclercq conocía a Zalazar porque habían compartido la residencia en el Hospital Rivadavia. A su vez, la anestesióloga era amiga de Lanusse, con quien había estudiado Medicina en la Universidad Austral.

La investigación por el presunto robo de anestésicos

El caso también puso el foco en las llamadas “Propofest”, reuniones privadas en las que, según testimonios incorporados a la investigación, algunos profesionales de la salud habrían consumido medicamentos anestésicos, fuera de un entorno médico.

Según informó la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA), la situación de la residente también fue puesta bajo análisis. A lo largo de una entrevista ante autoridades de la asociación, la médica “manifestó haber consumido” propofol, ketamina, fentanilo y midazolam y “dichas sustancias habrían sido obtenidas del Hospital Rivadavia”.

De acuerdo con esa declaración, también contó que había consumido propofol "en una sola oportunidad" junto a Zalazar.

Además, señaló que había dejado de consumir sustancias de uso quirúrgico en septiembre de 2025. La asociación le recomendó solicitar una licencia e iniciar un tratamiento por consumo problemático de sustancias.

En abril, la Justicia ordenó allanamientos en dos domicilios vinculados a Leclercq, uno ubicado sobre la avenida Santa Fe, en la Ciudad de Buenos Aires, y otro en el country Santa Bárbara, en el partido bonaerense de Tigre. Durante los procedimientos se secuestraron dispositivos electrónicos para analizar posibles comunicaciones y reconstruir los vínculos entre los involucrados.

Según la información difundida entonces, no se encontraron ampollas ni otros medicamentos en esos lugares.

MV/AF