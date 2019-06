Lollapalooza Argentina: un festival repleto de mùsica, gastronomìa y arte

Originario de Chicago (Estados Unidos), Lollapalooza se instaló en Argentina en 2014 y desde ese momento invita a todos a vivir una experiencia que quedará en sus memorias para siempre. Con múltiples escenarios, sideshows, entretenimiento para toda la familia y una gran oferta gastronómica, el festival reúne a grandes y chicos para que puedan vivir y disfrutar del arte de una manera muy diferente durante tres días desde las 11:30 hs hasta pasada la medianoche.

Entre los músicos internacionales que ya pisaron sus escenarios, se destacan artistas como Metallica, Eminem, The Killers, Florence And The Machine, Jack White, Lana Del Rey, Lenny Kravitz y Kendrick Lamar, entre otros. En su primera edición celebrada en 2014, Lollapalooza reunió a miles de seguidores en lo que dio inicio a esta historia. Seis años después, en 2019, las entradas se agotaron y el Hipódromo de San Isidro recibiendo a 300.000 personas, ya con tres días de festival. Los amantes de la música, el diseño y las nuevas tendencias, convierten al festival en una expresión de arte en movimiento gracias a sus looks, accesorios y maquillajes.

¿Cómo es la experiencia Lollapalooza Argentina?

Con propuestas que suceden en simultáneo y, sobre todo, una constante invitación a participar, intervenir y tener un rol activo, Lollapalooza innova en cada una de sus ediciones: son cinco los escenarios en donde artistas de todo el mundo se presentan año a año: Main Stage 1 y 2, Alternative, Perrys y Kidzapalooza (la propuesta familiar y para los más chicos dentro del festival). Con la apertura de las puertas a las 11.30 hs, la invitación es para toda la familia. Permitiendo que los menores de 10 años ingresen gratis en compañía de un adulto con entrada y, desde la primera edición, se creó la propuesta “Kidzapalooza”. Un espacio que evolucionó muchísimo y donde, además de shows especiales, se los invita a divertidas clases como la “Escuelita DJ”, “Art Light” y la “Glitter Station”, entre otros.

Para los adultos hay dos espacios que se destacan en el mapa: por un lado, el Beer Garden, un lugar en donde sólo pueden acceder los mayores de 18 para disfrutar de hasta dos bebidas con alcohol por persona. El Lolla Lounge, espacio VIP del festival, cuenta con una vista privilegiada a todos los escenarios, gastronomía diferencial, servicio de lockers y zona de wifi entre otros servicios (el ingreso es exclusivo para mayores de 10 años).

¡Lollapalooza Argentina anuncia su séptima edición para 2020!

Con una variedad enorme de propuestas gastronómicas, la idea es que los fanáticos puedan elegir desde disfrutar un snack hasta una carne ahumada o un helado vegano. En la edición 2019 se destacó la participación de marcas como Alain Delon, Almacén de Pizzas, Bar de Carnes, Burger 180, Crepas, Deniro, Guapaletas, Kaira, Kenko, La Dorita, Los Petersen, María Félix, MOO, Pani, Rex, Rock & Feller, Rockin Chips, Sedai, Tucson y CARNE, de Mauro Colagreco, uno de los mejores chefs a nievel mundial, entre otros.

La tecnología e innovación también ocupa un lugar importante dentro de la organización y, en este sentido, LollaCashless es una de las iniciativas más interesantes. El sistema ofrece la posibilidad de cargar dinero en la pulsera, que te da acceso al predio, con un procedimiento muy sencillo y desde internet, esto agiliza los procesos y hace que la experiencia sea mucho mejor. También se puede cargar crédito en la pulsera el festival con tarjetas y en efectivo.

Lollapalooza Argentina es un punto de encuentro para todas las generaciones que saben disfrutar de la música, el arte y la moda. Es por eso que desde la producción del festival se tienen en cuenta todas las variables para que todos puedan llegar sin inconvenientes. Desde estacionamiento dentro del predio, hasta horarios extendidos en el transporte público, el festival está pensado para que cada persona tenga la mejor experiencia, desplegando también un operativo de seguridad para que todos los asistentes se sientan seguros y puedan vivir tres jornadas inolvidables.

Seis momentos inolvidables de Lollapalooza Argentina:

►En 2014 los Red Hot Chili Peppers (que también estuvieron en la edición 2018), dieron uno de los shows más rockeros y de la primera edición del festival.

►Durante la segunda edición del Lollapalooza Argentina había dos nombres que resonaban en todos lados: Robert Plant y Jack White. Sin embargo, lo que nadie esperaba fue el momento en que los dos artistas compartieron el escenario y dieron a los fans un show único, inesperado e irrepetible.

►Twenty Øne Pilots, la banda originaria de Ohio y liderada por Tyler Joseph, hizo su debut en el país durante 2016. Con una camiseta argentina y tocando “BlurryFace”, se trató de un show repleto de energía y uno de los momentos más memorables de la jornada.

►En la cuarta edición del festival en el país Metallica, una de las bandas favoritas de todos los argentinos, realmente subió la adrenalina con un show contundente para los más rockeros.

►En 2018 el show de Liam Gallagher fue uno de los puntos más altos del festival y homenajeó el amor del público argentino disfrutando y volviendo a tocar a algunos de los grandes clásicos de Oasis como “Some Might Say”, “Supersonic” o “Wonderwall”. En la misma edición vivimos un show vibrante de la mano de The Killers y su carismático cantante, Brandon Flowers.

►Una de las grandes estrellas de la última edición del Lollapalooza Argentina fue, sin dudas, Kendrick Lamar. Un artista innovador y disruptivo que visitó el país por primera vez, responsable además de darle cierre a tres días inolvidables. También Lenny Kravitz estuvo presente repasando lo mejor de su carrera y presentanco su último trabajo discográfico.

El miércoles de la semana que viene, 3 de julio, a las 10 AM se pondrán a la venta los Early Bird (abono para los 3 días del festival) a $3.600 + Service Charge a través de lollapaloozaar.com/tickets y puntos de venta habilitados de AllAccess.com.ar.

También habrá una Preventa exclusiva con Tarjeta Santander del 3 al 9 de julio inclusive o hasta agotar stock de 120.000 entradas, equivalentes a 40.000 abonos generales. Con Tarjeta Santander se podrá disfrutar de 6 cuotas sin interés desde $600 + Service Charge o desde 225.000 puntos SuperClub.

Con Club Personal vas a obtener un 15% de descuento en la compra de tus entradas hasta agotar stock de 5.000 abonos generales. Solicita el código en la APP de Club Personal. Una vez agotados los Early Bird se pasará automáticamente a la etapa Preventa 1 (abono para los 3 días del festival) a $4.990 + Service Charge y así sucesivamente a las siguientes etapas de venta. Ya se empieza a vivir la séptima edición del festival y nadie se quiere quedar afuera.