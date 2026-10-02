“El déficit probablemente vaya a continuar aumentando”: en RDC analizaron la economía francesa

El Gobierno de Francia busca reducir el déficit mediante un presupuesto que contempla recortes en distintas áreas, mientras la economía atraviesa un escenario de bajo crecimiento, inflación y aumento de los combustibles. El corresponsal de Francia para Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, Juan Luis Francia, señaló que el ajuste vuelve a poner sobre la mesa una fórmula aplicada durante los últimos años.

El objetivo oficial mencionado durante el segmento es llevar el déficit desde un nivel estimado de 5,4% del PBI hasta el 5%. Sin embargo, el paquete incluye reducciones de fondos para vivienda y políticas de reinserción laboral, además de cambios en la actualización de las jubilaciones, en un contexto donde también preocupa la evolución del consumo interno.

El Gobierno francés busca reducir el déficit con recortes

Francia enfrenta un nuevo intento de reducción del déficit fiscal mediante un ajuste presupuestario. Francia explicó que durante los últimos años del gobierno de Emmanuel Macron se plantearon objetivos similares, acompañados por recortes destinados a equilibrar las cuentas públicas.

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Según el corresponsal, el Gobierno vuelve a aplicar una estrategia que genera cuestionamientos por sus resultados anteriores. "Es la misma fórmula, la misma píldora que cada año se traga o se toma la sociedad francesa", sostuvo.

El paquete contempla medidas sobre diferentes áreas del Estado, entre ellas salud y hospitales, además de modificaciones en las ayudas vinculadas con el alquiler y en el mecanismo de actualización de las jubilaciones.

Recortes en vivienda y políticas de empleo

Uno de los puntos señalados durante el segmento es la reducción del presupuesto destinado a vivienda. Según lo informado, el Gobierno recortaría 448 millones de euros en los fondos destinados a alojamiento, en un país donde el acceso a la vivienda aparece como uno de los problemas mencionados en el debate económico.

También se prevé una reducción de 2.500 millones de euros en el presupuesto destinado a políticas de reinserción laboral. La medida impactaría sobre uno de los otros problemas señalados durante el análisis: el desempleo.

Francia sostuvo que las medidas generan críticas porque afectan áreas directamente relacionadas con las necesidades que se manifiestan en la sociedad. En ese sentido, planteó que el presupuesto puede tener consecuencias sobre el nivel de actividad.

Críticas por el impacto sobre el consumo interno

El impacto del presupuesto también es discutido desde distintos sectores. Por un lado, el presidente de la organización empresarial MEDEF, Patrick Martin, señaló que algunas medidas pueden incrementar los costos laborales.

Desde sectores de izquierda, en tanto, se cuestiona el presupuesto por considerar que puede tener un efecto recesivo. El argumento planteado durante el segmento parte del peso del consumo interno sobre la economía francesa.

Según lo señalado por el corresponsal, alrededor del 55% del PBI estaría vinculado al consumo de los franceses. Por eso, una reducción del consumo podría afectar la actividad económica y dificultar la recuperación.

Francia atraviesa un escenario de bajo crecimiento

El debate presupuestario se desarrolla mientras la economía francesa muestra señales de estancamiento. Francia señaló que durante el primer trimestre se registró una reducción del PBI de 0,2%, mientras que en el segundo trimestre prácticamente no hubo crecimiento.

Con este escenario, el corresponsal planteó que existe la posibilidad de que Francia atraviese un año de recesión. A ese panorama se suman la inflación, el congelamiento de salarios y el aumento de los costos energéticos.

"Es probable que ahora, con el aumento de los combustibles, con toda la situación que estamos viviendo en inflación, en congelamiento de salarios, etc., pues sea un año de recesión", sostuvo Francia.

El aumento de los combustibles suma presión

El precio de los combustibles aparece como otro factor de preocupación para la economía francesa. Durante el segmento, Francia relató que había pagado 2,45 euros por litro en una estación de servicio y señaló que el precio continúa en ascenso.

El contexto internacional también genera preocupación por la evolución futura de los costos energéticos. El corresponsal vinculó el escenario de los combustibles con los movimientos militares hacia el Golfo Pérsico mencionados durante el programa.

Francia planteó que la combinación entre un menor nivel de actividad y mayores costos puede dificultar el objetivo fiscal del Gobierno. "El déficit probablemente vaya a continuar aumentando, y con la recesión de la mano", afirmó.