RDC: qué productos argentinos se consiguen en los supermercados de España y cuánto salen

Los productos argentinos tienen cada vez más presencia en los supermercados de España, desde el dulce de leche y los alfajores hasta la yerba mate, el Fernet y los vinos. Una promoción comercial reunió 145 artículos de origen argentino, de los cuales 110 estaban incluidos en ofertas, con una selección que busca acercar sabores tradicionales a los consumidores.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de España, Marcelo Molina, mostró el catálogo de la iniciativa y comparó los precios de distintos productos con los que se venden en Argentina. La diferencia varía según el artículo: mientras algunos cuestan más en el mercado español, otros aparecen a valores similares o incluso inferiores.

Qué productos argentinos se consiguen en España

La promoción, vigente hasta el 20 de octubre según lo informado en el segmento, incluye una amplia variedad de alimentos y bebidas. El folleto, de 16 páginas, reúne productos como dulce de leche, alfajores, tapas de empanadas, yerba mate, cerveza, vinos y Fernet.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

También aparecen bizcochitos de grasa, galletitas, turrones, chocolates y otros productos asociados al consumo cotidiano en Argentina. La selección contempla distintas marcas de algunas categorías, con una oferta especialmente amplia de dulces de leche y yerbas.

La carne argentina también forma parte de la propuesta, aunque su precio fue señalado como uno de los puntos menos accesibles. Durante la conversación se mencionaron cortes como el ojo de bife y el bife de chorizo, cuyos valores en España pueden ser considerablemente superiores a los de Argentina.

Cuánto cuestan el Fernet, la cerveza y los vinos argentinos

La comparación de precios presentada durante el segmento mostró diferencias importantes entre ambos mercados. Según los valores mencionados al aire, el Fernet Branca costaba $19.700 en Argentina y $32.352 en España, mientras que el Fernet Buero figuraba a $11.509 en el mercado argentino y a $25.950 en el español.

La cerveza Quilmes aparecía a $1.700 en Argentina y $2.350 en España. En el caso de los vinos, el Santelmo se ubicaba en $4.900 frente a $8.137, mientras que el Perro Callejero, una etiqueta que durante la charla fue asociada con el público joven, costaba $10.300 en Argentina y $18.427 en España.

Los valores fueron expuestos como una comparación entre productos disponibles en ambos países. Sin embargo, corresponden a los precios mencionados durante el programa y no constituyen un relevamiento completo de todos los comercios ni de las condiciones de venta.

Alfajores y dulce de leche: algunas diferencias llamativas

En la categoría de dulces aparecieron diferencias menos previsibles. La caja de alfajores mencionada en el segmento costaba $14.000 en Argentina y $14.448 en España, mientras que el alfajor Havanna edición Mar del Plata figuraba a $16.000 y $16.872, respectivamente.

Otros productos mostraban una relación inversa. Según la comparación presentada, el dulce de leche Havanna costaba $10.000 en Argentina y $3.616 en España. El mini alfajor Havanna edición Messi también aparecía a un precio menor en el mercado español: $8.318 frente a $24.000 en Argentina.

La caja de Bon o Bon, por su parte, se ubicaba en $13.500 en Argentina y $7.959 en España. Durante el intercambio, Molina señaló que parte de la explicación para la diferencia de algunos productos puede estar en que determinadas empresas argentinas instalaron fábricas en territorio español, entre ellas establecimientos en Valencia y Barcelona.

Yerba mate, galletitas y chocolates: precios dispares

La yerba mate también mostró diferencias según la marca. Para los paquetes de medio kilo, la comparación mencionó a La Merced a $6.700 en Argentina y $5.660 en España, mientras que La Mañanita aparecía a $2.750 y $3.797, respectivamente.

En otras marcas, la brecha era mayor: la Playadito costaba $3.600 en Argentina y $5.425 en España; la Rosamonte, $4.500 y $8.778; y la Taragüi, $2.900 y $4.213. Los valores reflejan que la yerba no presenta un comportamiento uniforme y que la diferencia depende de cada producto.

También se mencionaron artículos que resultaban más baratos en España, como las galletitas Hogareñas, con precios de $1.750 en Argentina y $1.428 en el mercado español. El Mantecol figuraba a $5.500 frente a $3.381, mientras que el chocolate Block aparecía a $5.050 en Argentina y $3.237 en España.

La carne argentina, entre los productos más caros

La comparación tuvo una excepción destacada: la carne. Molina mencionó que el kilo de lomo alto, un corte que vinculó con el ojo de bife argentino, alcanzaba los $77.000 en España, mientras que durante la charla se citó un precio de referencia de $23.000 para el ojo de bife en Argentina.

Para el bife de chorizo también se señalaron valores elevados en el mercado español. No obstante, la conversación no presentó un relevamiento detallado que permitiera comparar cortes, calidad, origen y condiciones comerciales equivalentes, por lo que las cifras deben leerse como referencias expuestas durante el programa.

Las marcas argentinas y el crecimiento de las empanadas en España

La presencia de productos argentinos no se limita a una promoción puntual. Durante el segmento se destacó que marcas nacionales lograron instalarse en el mercado español y que algunas producen localmente, una alternativa que puede incidir en la disponibilidad y el precio de ciertos alimentos.

Las empanadas son otro ejemplo de esa expansión. Molina describió una oferta extendida en distintas ciudades españolas y resumió el fenómeno con una frase: "Hay más casas de empanadas acá que paellas".

El corresponsal también señaló que en España hay cerca de 500.000 argentinos registrados, aunque estimó que la cifra real podría ser mayor porque no todos realizan el trámite consular. Esa comunidad constituye un público potencial para los productos tradicionales, aunque la oferta también puede llegar a consumidores españoles interesados en probar alimentos de otros países.