RDC: solo el 17% de los estadounidenses aprueba el manejo de Donald Trump sobre el costo de vida

Una nueva encuesta sobre Donald Trump volvió a poner el foco en el impacto del costo de vida sobre la evaluación del presidente estadounidense, a pocas semanas de las elecciones de mitad de mandato. Norman Powell, corresponsal en Estados Unidos, analizó los resultados en Ronda de Corresponsales, por +Perfil.

El sondeo, realizado por Associated Press junto con el NORC Center for Public Affairs Research, muestra que el 17% de los adultos estadounidenses aprueba el manejo de Trump sobre el costo de vida, mientras que el 65% atribuye a sus políticas la persistencia de los costos elevados. Los resultados se conocen antes de una elección que definirá el control de las cámaras del Congreso de Estados Unidos.

La encuesta que pone el costo de vida en el centro del escenario

Durante el análisis, Norman Powell señaló que el nuevo sondeo refleja un escenario desfavorable para Trump en materia económica. "Sólo el 17% de los adultos estadounidenses aprueba la gestión del presidente Trump", sostuvo el corresponsal al presentar los resultados de la encuesta.

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Otro de los datos destacados está relacionado con la percepción sobre los precios. Según el sondeo, una mayoría del 65% de los adultos atribuye a las políticas de Trump la persistencia de los costos elevados.

Powell vinculó estos números con la proximidad de las elecciones de mitad de mandato, que determinarán si los republicanos logran conservar el control del Congreso. "Estas cifras desalentadoras surgen a pocas semanas" de los comicios, remarcó el corresponsal.

La disputa por la Cámara de Representantes y el Senado

El escenario electoral también contempla una disputa por ambas cámaras del Congreso. Los demócratas buscan quedarse con el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, mientras que los republicanos intentan conservar su posición.

En ese contexto, Powell planteó que la Cámara de Representantes aparece como una de las principales contiendas. "Es muy probable que puedan conseguir dominar la Cámara de Representantes", sostuvo al referirse a las perspectivas que observan los demócratas.

La situación del Senado, en cambio, presenta mayores interrogantes. "Está todavía en duda si podrán recuperar el Senado, Jorge", señaló Powell durante el diálogo con Canal E.

El voto hispano y las encuestas antes de las elecciones

Durante el intercambio, Jorge Elías también hizo referencia a otros sondeos difundidos previamente y al comportamiento del voto hispano, un electorado relevante dentro del escenario político estadounidense.

Esas mediciones también mostraban una tendencia favorable a los demócratas en ambas cámaras y un desplazamiento del voto hispano hacia ese espacio político. El tema aparece así como otro de los factores que forman parte del escenario previo a los comicios de mitad de mandato.