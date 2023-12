La periodista especializa en economía y política, Nuria Am, brindó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), detalles exclusivos de la ceremonia de asunción presidencial de Javier Miei este domingo.

Están preparando lo que será el "show" de asunción presidencial de Javier Milei. El Presidente electo quiere dedicarle la parte central del acto a aquellos que lo votaron, ese 30% más genuino, se puede decir, y después a los votos que fueron "prestados" en el balotaje por aquellos que, votando a otro en la primera instancia, se inclinaron por él en la segunda vuelta.

Una persona cercana a Milei comentaba: "Si te tengo que decir ahora, creo que el discurso será en las escalinatas del Congreso". Cabe recordar que eso dependía de un permiso del Senado.

Algunos estaban sintiendo una especie de desplante de Milei por los detalles de la ceremonia, a cargo de Karina Milei, si es que, finalmente, se concreta que el discurso real y formal se haga en la escalinata y no frente a la Asamblea Legislativa, donde estará presente el cuerpo en pleno del Congreso y el Poder Judicial. Hay una idea de que Milei podría hacer un discurso allí y luego otro, más sustancioso, en las escalinatas del Congreso.

Una cuestión que despierta expectativas es qué pasará con el tipo de cambio, si se anuncia una modificación a partir del lunes, si habrá o no devaluación, cuándo se anunciará. Hay mucha expectativa respecto a esto.

Con respecto al recorrido, no hubo nada igual al Cadillac de Juan Domingo Perón. Es el Cadillac utilizado por todos los presidentes cuando se realiza la jura correspondiente. En este caso, no lo podrá usar porque no está en condiciones, y trascendió que no estaba paga la Verificación Técnica Vehicular. Trascendió que le falta mantenimiento, no se sabe si es chapa y pintura o si es que no tiene los papeles en orden. Para el recorrido, finalmente, le prestaron un auto similar.

Otra de las particularidades es qué pasará con el bastón, el cual hace años son diseñados por Juan Carlos Pallarols. En este caso, el diseño podría incluir, además del escudo nacional, la figura de un león. Es un pedido especial que hizo Milei y, en principio, lo que trascendió es que se haría lugar a este pedido.

Todas estas cuestiones se revelarán este domingo, cuando asistamos nuevamente a la expresión democrática de la jura de un nuevo presidente de la Nación.

