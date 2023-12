Según informó el periodista Fernando Meaños en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), si bien hay nombres centrales en lo que va a ser el equipo del libertario, todavía quedan dudas e incógnitas que le quitan el sueño a quienes siguen a los mercados financieros y a los empresarios que todavía, en muchos casos, no saben quién va a ser su interlocutor.

Sobre todo, hay algunos temas pendientes que inquietan ya que son cosas que no pueden esperar y que el lunes mismo deben estar en funcionamiento.

Se sabe que el ministro de Economía será Luis Caputo, quien tiene un grupo de colaboradores que es seguro que van a estar con él, aunque no se terminó de definir en qué lugares están. Están los nombres, pero no del todo sus cargos, por ejemplo, economistas como Joaquín Cottani, que se entiende será el secretario de Política Económica, el viceministro.

Otro colaborador muy cercano es Pablo Quirno, un economista que estuvo con él cuando Caputo ocupó funciones públicas y, sobre todo, hay un rol especial para dos colaboradores jóvenes, Federico Furiase y Martín Vauthier, dos economistas que vienen de la consultoría y que están trabajando desde hace ya varios años con Caputo en su consultora Anker. Esa podría ser su mesa chica.

Hay un equipo del área de comercio que también está definido, a cargo de Pablo Lavigne, un economista que ocupó funciones en el área de la Secretaría de Comercio en el gobierno de Mauricio Macri. Allí, en Comercio, Caputo se nutre de la mayoría de los funcionarios que ya estuvieron en el gobierno de Mauricio Macri.

Ayer se confirmó otro nombre de los que siguen en su cargo, el nombre de Marco Lavagna, el presidente del INDEC, permanecerá en su cargo al frente del organismo estadístico. Si bien había recibido algunas quejas el INDEC a lo largo de estos años, ha mantenido su autonomía y su seriedad en cuanto a la credibilidad de las estadísticas, pero también Lavagna recibió muchas quejas por la realización del censo nacional.

Milei ya aclaró que Lavagna va a seguir en su puesto al frente del INDEC, y que inclusive piensa alejarlo administrativamente del área del Ministerio de Economía y que el INDEC tenga mayor autonomía, que sea un organismo aún más independiente en el contexto de la Administración Pública Nacional.

En cuanto al Banco Central, el presidente va a ser Santiago Bausili, también cercano a Luis Caputo, de hecho es su socio, en términos comerciales, en la consultora Anker. Bausili fue además su número dos cuando Caputo fue ministro de Finanzas. Aún no se conocen nombres de quiénes van a ocupar el resto de las plazas del directorio del Central. Hoy, como todos los jueves, el director del Central se va a reunir y al término de esa reunión de Directorio se espera que, tanto Miguel Pesce como todos los integrantes del Directorio dejen presentada su renuncia. Suenan algunos nombres, por ejemplo ayer se nombró a Vladimir Werning, un economista con pasado en Citibank y con mucho conocimiento de Wall Street, como uno de los posibles integrantes del nuevo Directorio.

En el área de Infraestructura, se sabe que el ministro va a ser Guillermo Ferraro, y recién ayer terminó de definirse el organigrama. ¿Qué áreas dependen de este nuevo Ministerio de Infraestructura? El área de energía, que ahí sí ya tiene un ocupante designado, Eduardo Rodríguez Chirillo, y las otras secretarías que dependerían del Ministerio de Infraestructura son Obras Públicas, Vivienda, Transporte, Minería y ENACOM. En todas esas áreas todavía no hay funcionarios designados. Por supuesto suenan nombres, por ejemplo en Minería se habla también de una continuidad de Flavia Royón, la actual secretaria de Energía, podría permanecer dentro del Gabinete ocupándose de la Secretaría de Minería. Es una posibilidad que todavía está latente, pero en los demás casos todavía no hay confirmaciones, suenan nombres, hay postulaciones, algunos se auto postulan, como suele ocurrir en estas épocas de cambio del gobierno, pero lo cierto es que no hay definiciones.

Hay dos importantes incógnitas. La primera, la Comisión Nacional de Valores, el organismo que regula toda la actividad bursátil de la Argentina todavía no tiene ninguna designación, las autoridades actuales no han recibido ningún pedido de reunión, transición o intercambio con el gobierno que llega.

¿Por qué es importante la Comisión Nacional de Valores? Porque se entiende que a partir del lunes comienzan a desregularse algunas operaciones que tienen que ver con los dólares financieros, con el dólar MEP, con el contado con liquidación. Se entiende que hay ciertas regulaciones que van a levantarse desde el primer día, y para levantar esas regulaciones hay muchas normas de la Comisión Nacional de Valores que deben modificarse, por eso es importante que ya el lunes mismo haya gente en funciones para poder implementar todos esos cambios y que el mercado cambiario, el mercado del dólar financiero, empiece a modificarse desde el primer día.

La última incógnita tiene nombre y apellido, Federico Sturzenegger. Se sabe que el ex presidente del Banco Central es muy allegado a Milei y que ha tejido una relación que viene desde hace ya mucho tiempo. Ayer estuvo reunido con el presidente electo, junto a Luis Caputo y a Santiago Bausili también, en el Hotel Libertador, intercambiando opiniones sobre estos temas e ideas sobre cómo van a ser estos primeros pasos.

Sturzenegger, junto a un grupo de colaboradores, ha establecido un plan de desregulación del Estado, es decir, un plan que consiste en un análisis pormenorizado de un montón de regulaciones que el Estado ya no necesita, que podrían levantarse y que tienen que ver con eliminar trabas burocráticas, con reducir trámites, con modificar algunas disposiciones normativas en diversas áreas de la administración pública que permitirían, en teoría, que el Estado funcione con mayor agilidad y reduciendo también algunos costos que hoy asume justamente por esa burocracia.

Todo ese plan que ya está en manos de Javier Milei, que ha dado a entender muchísimas veces que lo ha aprobado y lo quiere poner en práctica, es una gran incógnita si es el propio Federico Sturzenegger quien va a encabezar esas acciones o, si por el contrario, solamente va a aportar el plan y la ejecución quedará en manos de otros funcionarios.

Por otra parte, también no queda del todo claro si ese plan de modernización se va a hacer desde el Ministerio de Economía o desde la Jefatura de Gabinete o tendrá un Ministerio específico, como ocurrió en otras oportunidades, inclusive en la administración macrista donde el área de modernización tenía un sector específico, un Ministerio o una secretaría específica.

Lo cierto es que el plan de Sturzenegger de modernizar el Estado está sobre la mesa de Javier Milei. Si bien el domingo, una vez terminada la ceremonia de asunción del presidente, van a jurar los nuevos ministros, es muy probable que muchas de las Secretarías se resuelvan la semana próxima. Es decir, que muchos ministros juren sin tener definido, al menos formalmente, quiénes van a ser sus secretarios.

