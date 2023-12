Tras la polémica por la venta de órganos, Carlos Soratti seguirá al frente del Incucai en el gobierno de Milei

Javier Milei ratificó a Carlos Alberto Soratti como titular del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai). A pesar de haber sido uno de los funcionarios a los que Alberto Fernández le aceptó su renuncia este martes y un expreso opositor a su propuesta de crear un mercado de órganos, el presidente electo confiará en Soratti la continuidad de la gestión del organismo que actualmente funciona descentralizado, en el ámbito de la Secretaría de Calidad en Salud del Ministerio de Salud.

El Incucai estuvo en discusión durante la campaña electoral por una propuesta que Javier Milei dejó trascender públicamente —y que defendió en alguna oportunidad— sobre buscar una solución de mercado para los órganos. Incluso, la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, cruzó en el segundo debate a Milei por la venta de órganos y el libertario respondió con cifras, lo que motorizó el pronunciamiento del Incucai.

Soratti calificó los dichos de Milei como "irresponsables" y alertó: "Han existido esos casos y son delitos"

"Tampoco proponemos la venta de órganos. Lo que nosotros decimos es que hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes y hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción", afirmó Milei, en respuesta a Bullrich. En ese contexto, el Incucai se manifestó mediante un comunicado: "Para poder donar órganos, el fallecimiento debe producirse en la terapia intensiva de un hospital, y la muerte debe ser certificada bajo criterios neurológicos".

"Solo así puede mantenerse el cuerpo artificialmente desde el momento del fallecimiento hasta que se produce la extracción de los órganos para que los mismos sean viables para el trasplante", completaba el texto. Desde la organización sostuvieron que la propuesta “transforma al ser humano de sujeto en objeto y vulnera los derechos humanos y la dignidad humana”. Asimismo, en entrevista con Modo Fontevecchia, Soratti calificó los dichos de Milei como "irresponsables" y alertó: "Han existido esos casos y son delitos".

El pensamiento de Milei, que causó revuelo en octubre pasado, se remonta a otra apreciación similar que esbozó el futuro mandatario nacional durante el 2022. Desde su victoria electoral, además, Alberto Benegas Lynch (h), a quien Milei presenta como "máximo prócer del liberalismo" en la Argentina y la ahora designada canciller, Diana Mondino, defendieron la iniciativa de un mercado de órganos.

Quién es Carlos Soratti, el médico que continuará al frente del Incucai

Soratti, médico con especialización en Terapia Intensiva y en Sistemas de Salud y Seguridad Social, fue nombrado en su cargo el 17 de marzo de 2020 mediante el Decreto 269/2020, en un cargo que había ocupado anteriormente entre 2003 y 2006 y desde 2009 hasta enero de 2016.

Según divulgó la agencia Télam, el presidente del Incucai fue Secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación del 2006 al 2009 y, entre 1995 y 2003, fue presidente del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Buenos Aires (CUCAIBA) y primer Director de la Dirección de Coordinación, Programación y Ablación (DICOPROA), en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre 2005 y 2015 ocupó la vicepresidencia de la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante y representó a Argentina en la Comisión Intergubernamental de Donación y Trasplante de la Reunión de Ministros de Salud del Mercosur, desde su creación en 2006 hasta 2015.

En 2006 presidió el Comité Organizador del Segundo Día Mundial para la Donación y el Trasplante realizado en Argentina. En 2011 fue Presidente del 11th Congress of the International Society for Organ Donor and Procurement (ISODP) realizado en la Argentina.

Desde el año 2011 dirige el Curso de Posgrado Gestión en el Proceso de Procuración y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células de la Universidad ISALUD. A lo largo de su trayectoria, Soratti recibió numerosos reconocimientos, entre los cuales se encuentran el Premio Mercosur 2013 al Mérito en Salud Pública de los Estados Partes y Asociados y el Premio Fundación ISALUD por la trayectoria. Es además Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Misiones.

Durante su gestión en el Incucai y con la premisa básica de incrementar la donación y el trasplante, a partir del año 2003 se implementó en el país el Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos, que incorporó la figura del Coordinador Hospitalario de Trasplante como impulsor de la generación de donantes, desde el interior de los hospitales.

El sistema de donación y trasplante argentino es referente en la materia y cuenta, entre otras fortalezas, con un marco regulatorio permanentemente actualizado; con un sistema informático (Sintra) que permite registrar, gestionar, fiscalizar y consultar todos los aspectos relacionados con la actividad de procuración y trasplante en tiempo real; y con el desarrollo de una organización sanitaria nacional a través de 24 organismos provinciales de ablación e implante.

Según la Central de reportes y estadísticas del Incucai, este año se realizaron en el país 1.708 trasplantes, 769 personas donaron sus órganos y 7.175 personas "necesitan un trasplante para salvar su vida en este momento".

Soratti había presentado su renuncia este martes, junto a otros 34 funcionarios nacionales. Según figura en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández aceptó mediante decretos estas renuncias que se harán efectivas el 10 de diciembre, cuando se concrete el traspaso de mando entre la gestión actual y el gobierno electo de La Libertad Avanza.

ML / ED