Claudio Lozano, presidente del Banco Nación durante el mandato de Alberto Fernández, planteó el riesgo de pensar en un déficit cero. “Es muy difícil y peligroso asociar la posibilidad del déficit cero en un contexto de estancamiento de caída de la actividad económica”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Claudio Lozano es economista, presidente del partido nacional Unidad Popular y coordinador de la fundación de Pensamiento y Políticas Públicas de Unidad Popular. Fue director del Banco Nación durante el gobierno de Alberto Fernández y diputado nacional. Además, sostuvo que Javier Milei propone el pasado como futuro pero agravado.

Sostuviste que Javier Milei propone “el pasado como futuro pero agravado”. Desde el mundo de la moda se dice que cada 40 o 30 años se vuelve a usar la misma moda. Hay un punto en el cual está todo inventado, simplemente se lo reacomoda. Desde el mundo del espectáculo, se habla del "regreso a 30 a 40 años" por la nostalgia. ¿A qué atribuís que las propuestas menemistas tengan hoy tanta popularidad?

No estoy tan convencido de que tengan tanta popularidad. En todo caso, la irrupción de Javier Milei con la referencia política que alcanzó, sobre todo en las PASO, estuvo muy asociada al cuestionamiento a la casta política como eje principal, en un contexto de sistema y dirigencia política que, en muchos casos, destila privilegios, y una sociedad que se va derrumbando.

En el marco de un verdadero fin de ciclo, luego de que dos dirigencias políticas como lo fueron Mauricio Macri y el Frente de Todos, fracasan de manera ostensible en el tema de frenar el proceso de deterioro en las condiciones de vida de la población, desde ahí se da una irrupción para buscar una perspectiva que aparece como nueva. La mayoría del balotaje está construida, fundamentalmente, a través de la lógica del “anti-gobierno”.

Mi perspectiva es que no hay un tiempo de gracia muy largo con lo que plantea Milei, en términos de su esquema conceptual de apertura, regulación, privatizaciones y endeudamiento, que es una lógica que lleva ya 5 décadas de primacía en la economía argentina. Lo único que hace es proponer lo mismo que, de alguna manera, viene caracterizando: primero, el periodo inmediato de los últimos dos mandatos, porque cuando uno mira el producto por habitante en Argentina que había en el 2015 y en el 2023, está prácticamente 10 puntos abajo, y la tasa de inflación está en un promedio arriba del 60%, con un piso del 26% y un techo que está tocando el 140%:

Si mirás las últimas 5 décadas, desde 1974 hasta el momento actual, sobre 49 años, en el 70% del periodo Argentina vivió con tasas de inflación que superaban el 20% anual, y durante esos 49 años Argentina está estancada, más allá de las oscilaciones que hubo en términos de actividad económica en cada periodo.

En realidad lo que hay es una recta de estancamiento en donde la Argentina crece, entre 1974 y la actualidad, un 0,57% anual, es decir, prácticamente nada. En este sentido, la propuesta de estanflación para los próximos dos años es proponernos consumir la misma medicina de manera agravada, y creo que eso va tener puntos de conflictos, no solo con la oposición sino con la propia base electoral de Milei.

¿Crees que quienes votaron a Milei no lo votaron por las ideas sino por las formas?

Creo que la idea del cuestionamiento a la casta fue una idea central de la irrupción de Milei, y la percepción de que había un sistema político incapaz de resolver los problemas fue una cuestión dominante. Hubo un momento en el que ese discurso comenzó a agrietarse, que fue luego de las PASO, con la aparición de Barrionuevo y la cercanía creciente de Macri. En la segunda vuelta Milei no creció, y en el balotaje hubo un cuestionamiento al Gobierno Nacional que claramente era masivo y mayoritario, que se había expresado con claridad en las PASO.

Creo que el discurso anti-casta y el tema anti-gobierno ha sido lo central. La gente no vota para vivir peor, y ciertamente la magnitud del ajuste que está planteando Milei de entrada, pensando en reducir 5 puntos del producto del gasto público, implica tocar cosas para llevar adelante el ajuste que no tienen que ver exclusivamente con el gasto político, cuando Milei había planteado de entrada que el ajuste implicaba castigar a la casta política. A esto se le agrega el ajuste cambiario, la desregulación de precios y los tarifazos esperables en el marco del nuevo esquema de precios a construir, que van a producir un proceso de profundización del cuadro recesivo y un shock inflacionario que va a colocar la inflación para el 2024 en torno al 200%. Ese escenario no es un escenario que haya estado en alguno de los que acompañaron en el voto a Milei.

Tenemos la edad suficiente para ayudar a la audiencia más joven a hacer una comparación con lo que fue el gobierno de Menem al comienzo, que soportó una propia hiperinflación y varios cambios hasta que encontró su camino un año y medio después, con la convertibilidad de Cavallo. Aquella sociedad lo soportaba porque Menem decía que era el coletazo de la herencia que había dejado Alfonsín. ¿Crees que en la sociedad argentina hay un marco de tolerancia a creer que el ajuste, la baja del consumo que se vaya a producir, la estanflación y la recesión, pueda tener una especie de "siete meses de luna de miel", cargándole la culpa a la herencia del gobierno anterior?

Creo que la situación política es completamente diversa, el tipo de mayoría política que implicaba Menem era una mayoría política mucho más contundente y consolidada que la que representa Milei. Me da la sensación de que acá no va a haber solamente un tema de relación con la sociedad, sino que también buena parte de las cosas que Milei plantea requieren de mayoría parlamentarias y un tipo de vínculo con los gobernadores, y tanto en el poder parlamentario como en el poder de los gobierno provinciales, Milei es absoluta minoría.

El sistema institucional tiene que ver con todo, con el balotaje, pero también con el modo en el que quedó distribuido el poder político en la primera vuelta. Habrá que ver cómo se sortea eso. Me parece que, en ese sentido, tanto la mayoría electoral de Milei como el poder político del que dispone, es muchísimo menor que el que tenía Menem en su momento. Además, la sociedad argentina está mucho más castigada de lo que estaba en ese momento.

Hay que recordar que el mejor momento de la convertibilidad es el momento en donde se dan las tasas más bajas de inflación, se hizo el precio de un estancamiento de la actividad económica, el producto por habitante en ese periodo evoluciona apenas en el 1,7%. Incluso, si uno toma el periodo que se abre a partir de 1998, Argentina ingresa en una fase de depresión económica, primero con una desaceleración fuerte y luego con caídas de la actividad económica que se comienzan a revertir a partir del segundo trimestre del 2002. El momento supuestamente exitoso de inflación en Argentina tiene costos en materias productivas, de endeudamiento, de concentración de la propiedad y de los mercados sumamente significativos.

Me parece que es una espejo en donde se puede mirar la experiencia de Milei, en el sentido de que acá también va a haber un shock inflacionario previo y una expectativa de un descenso posterior, pero ese descenso está asociado a niveles de estancamiento que en la Argentina, con el proceso que viene teniendo en las últimas 5 décadas, no va a ser sencillo que se pueda sostener. Me parece que vamos a tener un escenario de conflictividad social y un desafío muy importante para el sistema institucional, que ha quedado parado después de la primera vuelta, con la responsabilidad de ponerle límites a muchas de las cosas que Milei está planteando.

Fernando Meaños: Más allá de la interpretación sobre el resultado electoral vinculado a la casta, ¿no crees que la sociedad ha desarrollado una intolerancia a la inflación que explica el triunfo de Milei, aun con la promesa de un ajuste?

Sí, la intolerancia a la inflación es la que se va a presentar como problema a partir del hecho de que la magnitud del ajuste que uno va a tener de entrada, en caso de que se produzca con las características y condiciones que han venido trascendiendo, sumado al efecto precios que vas a tener, no va a ser una desaparición del proceso inflacionario, va a ser un aumento de la situación inflacionaria.

En este sentido digo que se está proponiendo la misma medicina que hemos venido consumiendo pero agravada, con caída de la actividad económica, incluso por debajo de los niveles bastantes deteriorados, y con un impacto aún más agravado en materia inflacionaria. Estamos escalando a tasas de inflación que dan la perspectiva de una inflación en torno al 20% mensual. En ese sentido, dos años de estanflación, como el propio Milei dijo, es una propuesta francamente desafiante para una sociedad que está sumamente dañada. Estamos hablando del 44% de la población debajo de la línea de pobreza, del 60% que no llega a fin de mes, de una sociedad que viene con una década de deterioro permanente y que, en todo, caso no va a vivir de manera inmediata un impacto positivo como el que podría ser que de repente tengamos tasas de inflación del 7% anuales.

FM: Recién apuntabas al segundo gobierno de Menem, en ese momento en el que fue exitoso frente a la inflación gracias a la convertibilidad, donde no pudo tener equilibrio fiscal. ¿La llegada de Milei no puede poner sobre la mesa ese debate pero llevado a fondo y traducido en acciones en cuanto a cómo conseguir el equilibrio fiscal, y que se transforme en una prioridad?

Ahí hay todo un tema, primero por asociar exclusivamente el tema inflacionario con el equilibrio. La segunda cuestión es que a mí me parece muy difícil y peligroso asociar a eso la posibilidad del déficit cero, en un contexto de estancamiento, de caída de la actividad económica. De hecho, ese fue el final de Cavallo. El déficit cero puede ser obtenido en un contexto de recuperación de la actividad, en un contexto de caída, necesariamente tu recaudación se resiente, y consecuentemente eso te lleva una y otra vez a tener que volver a ajustar el gasto. El déficit cero con estancamiento es un gato que se muerde la cola.

El déficit cero en un contexto recesivo es muy difícil de lograr. Cavallo se lo propuso en el final de la convertibilidad y así terminamos, todo tuvo que ver con querer alcanzar ese déficit cero y con los niveles de sobreendeudamiento que Argentina había acumulado. Cuestión que acá también aparece, porque da la sensación, incluso con el ministro de Economía que se ha elegido, que es posible que tengamos una nueva ola de endeudamiento como modo de poder organizar el funcionamiento del esquema económico que pretende el nuevo gobierno. Es posible que tengamos un nuevo nivel de endeudamiento que nos complique las cosas a futuro.

Imaginando que por la cabeza de Milei pasa algo parecido a las ideas de Hayek aplicadas en Chile en los años setenta, en donde el primer año el producto bruto, si no recuerdo mal, cayó el 30% y el desempleo fue monumental, siguieron el ejemplo contrario al de Keynes, de que cuando hay una recesión, hay que aumentar el gasto público y agregar demanda. Son dos perspectivas totalmente diferentes, nosotros estamos acostumbrados a que en el mundo normal, la que existe es la de Keynes. Lo que se aplicó en Chile, que sería lo más parecido de política económica en un país libertario, fue todo lo contrario. ¿Puede ser que, independientemente de que luego sea aplicable, pase por la cabeza desde el punto ideológico económico de Milei?

No tengo la menor duda de que eso puede pasar por la cabeza de Milei. Lo que digo es que es absolutamente inviable políticamente y que también tiene límites muy precisos en términos económicos. Objetivamente, tiene un problema el tema de pretender el déficit cero en un contexto de caída de la actividad económica. El formato político de la dictadura pinochetista, para aguantar el chubasco de una caída de la actividad económica de la magnitud que vivió Chile, no tiene nada que ver con el cuadro político que tiene Argentina hoy.

Coincido, me parece que ahí depende la perspectiva que tenga quien va a instrumentarlo. Desde el punto de vista económico, la mirada es contraria al punto de vista keynesiano de que frente a una recesión hay que agregar demanda y no quitarla. Creo que no buscan déficit cero, creo que buscan superávit…

Ambas cosas están perimidas, está perimida la visión austríaca, al igual que la visión keynesiana, porque en un contexto de una economía abierta, con capitales que ven el flujo de dinero adentro y afuera, lo que termina pasando es que el déficit rápidamente termina siendo dolarizable. Los excedentes se dolarizan con rapidez y consecuentemente eso impacta en términos de la crisis externa que termina viviendo el país. El déficit alimenta la recesión externa de la Argentina, a no ser que uno tenga marcos regulatorios distintos sobre el funcionamiento del comercio exterior y las finanzas para poder reconstruir un mecanismo de funcionamiento más endógeno del proceso económico de la Argentina.

Obviamente no funciona ni la escuela austríaca ni la keynesiana, por eso tenemos fracasos dobles en el periodo de las últimas 5 décadas, en donde la reorientación general del país la han marcado las políticas que tienen como núcleo conceptual lo que piensa Milei: la política de la dictadura, la política de Menem, la política de Macri y ahora Milei. Los endeudamientos y las privatizaciones han sido la lógica que cambió la Argentina de una base industrial orientada al mercado interno a una Argentina reprimarizada orientada al sector exportador y con un componente de acumulación financiera muy significativo.

Ese cambio fue producto de las políticas que el neoliberalismo, en sus distintas versiones, ha venido profundizando. Las experiencias populares, como las de Alfonsín y Kirchner, lograron frenar algunas cosas, compensar otras, pero nunca modificar de cuajo la orientación que este tipo de planteos ha venido imponiendo en el país. Esto es lo que tenemos, y tiene que ver con no haber discutido una estructura de funcionamiento que es totalmente distinta a la Argentina de la sustitución de importaciones, que era donde las políticas keynesianas, de alguna manera, podían funcionar. Para mí están perimidas ambas, y el formato político que requiere lo que Milei está planteando es un formato político que tiene poco que ver con el diseño institucional que tenemos hoy.

