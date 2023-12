Daniel Artana: "El presidente no puede ser el ministro de Economía”

Daniel Artana señaló la preocupación que genera, a pocos dias de que asuma el nuevo presidente, la incógnita sobre la titularidad del Banco Central, lo que considera que implica "una tarea de bisturí" y de "mucha coordinación". Además, explicó que no considera a las leliq como el problema central, y calificó la escasez de divisas como una "excusa del kirchnerismo". “Los argentinos guardan los dólares porque temen que un gobierno populista se los manotee”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Artana es economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Tiene numerosos trabajos sobre política fiscal, regulaciones y otros temas de economía aplicada para organismos multinacionales, gobiernos y entidades privadas de diferentes países.

¿A diferencia de Milei, vos considerás que las leliqs no son el principal problema?

El problema central pasa por la cuestión fiscal y por avanzar en las reformas estructurales. Si eso se hace, habrá suficiente confianza como para que las leliqs no sean un problema tan grave y urgente.

¿Cómo puede ser que, a esta altura, no esté decidido el presidente del Banco Central y que no se sepa si el lunes habrá feriado cambiario? ¿Es un problema grande o lo sobredimensionamos los medios?

Este domingo va a haber presidente del Banco Central, pero hubiera sido mejor que todo el equipo de gobierno hubiese sido nombrado hace tiempo, antes del balotaje. Lamentablemente, se demoró por cuestiones políticas, pero es lo que hay.

¿Pero esa demora te preocupa? ¿Es una mala señal?

No, hubiera sido mejor lo otro. Si bien no se terminó de conformar el gabinete, ha habido avances importantes. La inclusión de Joaquín Cottani es positiva, ya que es un economista muy bien formado con experiencia de gobierno en la época de Cavallo.

Comparado con otros gobierno, ¿recuerda que haya pasado que, a dos o tres días de que asuma el presidente no haya rastros de quien dirigiría el Central?

No lo recuerdo, pero también es cierto que si, a mitad de un gobierno, deciden cambiar autoridades, no necesariamente los que asumen venían preparados para el cargo. Pero la volatilidad del país cambió equipos de gobierno de un día para el otro.

Por otro lado, se está trabajando en una ley ómnibus. Entonces, habrá una cantidad de proyectos presentados al Congreso. Además, hay muchas cosas que el presidente puede hacer por decreto.

Le preguntamos a Alejandro Werner, ex Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI y del Banco Central de México, cuán difícil es tener un presidente economista. ¿Vos creés que su condición de economista, le hace subestimar a Milei la elección de estas posiciones porque piensa que será él quien dicte las políticas?

Eso sería un error, porque el Jefe de Estado no puede ser al mismo tiempo presidente del Central y ministro de Economía. El presidente no puede ser ministro de Economía. Los ministros son fusibles, si hay alguna crisis, el mandatario debe cambiarlos, y no puede renunciar él también. De todas formas, no hay señales de que eso vaya a ocurrir.

Guillermo Francos, quien será el ministro del interior de Milei, habló de un dólar oficial entre 600 y 650. ¿Te parece que una devaluación del dólar oficial a ese precio sea razonable o queda corto?

Es muy imprudente que el ministro de Interior hable de política cambiaria. Pero esto va a depender de lo que hagan, porque si el programa fiscal es muy contundente te vas a arreglar con un tipo de cambio más bajo que si no lo es.

Después, han dicho que va a continuar el cepo, lo cual está mal. Sé que no se puede levantar el cepo inmediatamente, no por las leliqs, sino por la cantidad de atrasos de pago de dólares al exterior. Por lo tanto, se seguirán teniendo varios tipos de cambio, aunque esperemos que sean dos nada más.

También hay otras sutilezas, como saber si habrá uno o dos tipos de cambio oficial. Pero eso depende del programa económico que tiene que armar el ministerio de Economía. Luego, el Central ejecutará la política cambiaria.

El problema del CEPO y la escasez de divisas

Entiendo que Francos, para Milei, es como una especie de figura paternal, y por eso se toma estas atribuciones. Uno puede inferir que un dólar oficial entre 600 y 650 significa que habrá dos tipos de cambio y que esos valores serían los del dólar comercial para determinados tipos de operaciones, como son las exportaciones. ¿Te genera la misma sensación?

Aunque fuera el jefe de Gabinete, me seguiría pareciendo imprudente, porque no tiene porqué saber el precio que va a tener el dólar. Más allá de eso, hay varias cuestiones a mirar. Si en política cambiaria tuvieras un delicado equilibrio, donde vas a tener que mantener el cepo, porque hay una gran potencial de demanda de divisas y no te van a dar los dólares enseguida. Al mismo tiempo, tenés que dar una señal contundente de cambio de régimen.

Además, se sabe que habrá una devaluación, aunque se desconozca el porcentaje. Una posibilidad es que lo nuevo va libre. O sea, tengo cepo porque no puedo liberar, por ejemplo, toda la deuda que tienen las empresas con sus proveedores del exterior, y ahí habrá que buscar un mecanismo gradual de salida.

Ese es el primer paso, después viene la duda de si ese dólar nuevo libre es fijo o flota. Ahí empieza otra cuestión de discusión técnica. Hay varias cosas que tenés que definir. Y además, si vas a contar con algún financiamiento de organismos multilaterales o vas a estar sin ese financiamiento y, por lo tanto, con un período de escasez hasta que empieza a entrar la cosecha gruesa.

Si es así, vas a estar bastante complicado, porque tenés reservas netas negativas, tenés pagos que hacer, en particular al Fondo Monetario. Entonces, todas esas son piezas de un rompecabezas que el equipo económico tiene que ir armando y, a partir de ahí, definir la política cambiaría.

El tema del faltante de dólar es una excusa del kirchnerismo, porque es una consecuencia de tener un mercado cambiario súper controlado. Si tuvieras ese tipo de mercado, como hay en otras partes del mundo, a la Argentina le sobrarían divisas. Faltan porque nadie quiere vender a 350 los dólares alternativos que llegan a casi 1000.

Las prioridades económicas

Fernando Meaños: Más allá de estos elementos que componen este rompecabezas, se habla mucho del orden. Hasta ahora, tanto Caputo como el propio Milei han puesto en el primer lugar el desarme de las leliqs y de los pasivos remunerados del Central, mientras que otros analistas ven prioritario empezar a desarmar algo del cepo cambiario, quitar alguna de las restricciones para que empiecen a ingresar más dólares o conseguir algún financiamiento para fortalecer las reservas. ¿Qué ves al respecto del orden, de la secuencia de los problemas a solucionar?

Si lo fiscal va bien, lo demás se ordena. La Argentina tiene una historia crónica de indisciplina fiscal, fijate que hoy todo lo fiscal se está financiando con emisión monetaria.

Además, fijate que Milei está hablando de sobrecumplir el objetivo fiscal que había pactado con el Fondo para el año próximo. Si se consigue encauzar eso y después se demuestra una disposición para acumular reservas, la gente verá que acomodaste muchos de los desequilibrios macros y empezará a haber un buen flujo de capitales.

Empezando por los argentinos, que tienen un montón de dólares, como le gusta decir la vicepresidenta actual, pero que los tienen guardados porque tienen temor a que un gobierno populista se los manotee. En la medida que vos veas que vas ordenando las cuestiones, podés tener alguna entrada de capitales, y la economía va a reaccionar favorablemente después de un primer semestre muy duro.

Yo creo que hay una secuencia crítica, que tampoco es contradictoria con lo que viene diciendo el Presidente electo, porque él también puso lo fiscal, pero le dio prioridad a al tema de las leliqs, que no son el centro del problema.

FM: Pero si se acomoda lo fiscal y hay una señal fuerte, al mismo tiempo ese semestre también marcaría índices inflacionarios muy elevados. ¿No?

Así es, eso mismo lo marcó Milei. Parte de la inflación del primer semestre depende de las decisiones que Massa tomó de cara a las elecciones. Es que hay un tiempo desde que hacés una macana hasta que impacta en la economía.

Además, vas a tener que ajustar precios relativos, porque también está el tema de las tarifas, en el que Massa también incumplió el programa que había acordado con el Fondo. Tenés precios que han pisado camino a la elección, como por ejemplo el de las de las prepagas. Eso, en algún momento, lo vas a tener que descomprimir.

Vas a tener una cantidad de cosas que te generarán ruido nominal. Seguro los salarios también acompañarán. Porque es muy importante tener en cuenta que este Gobierno, lo que ha hecho, es ajustar tremendamente a los asalariados. Si mirás la participación de los asalariados en la torta, que es una torta que no creció, cayó con este gobierno. El ajuste a la gente ya se hizo.

Por ejemplo, todos los jubilados que están arriba de la mínima perdieron contra la inflación, cuanto más arriba, más perdieron. Es necesario transitar un período de alta nominalidad, que obviamente es complicado, porque tenés muchos trabajadores informales y paritarias que se demoran un poco. Vas a tener ruido, pero no es que esto sea a costa de la gente.

Obviamente, hay algunos que hoy están beneficiándose del gasto y seguro les toque perder, porque cuando hacés una corrección fiscal sucede eso. Esto es tratar de que la cosa sea equitativa, ya que hay mucho grupo de presión comiendo el presupuesto público. A esos le ponés una unidad y ya los tenés protestando y preparando manifestaciones populares.

FM: Milei pasó de decir que iba a demoler el Banco Central a decir que le quitarían la potestad para emitir. Después, se habló de un Banco Central independiente y, hoy por hoy, los únicos nombres que suena para el cargo son personas extremadamente allegadas a Caputo: Santiago Bausili y Pablo Quirno. ¿Es bueno que, en este escenario que enfrentamos, el Banco Central tenga al frente a alguien tan cercano al ministro de Economía?

A mí no me preocupa, porque en este momento necesitás coordinación. Eso será una preocupación dentro de seis meses. Al que pongan tiene que tener mucha coordinación con Economía, esto es una tarea de bisturí. De hecho, cuando hablaban de Melconian en ese puesto no lo veía crítico, sino hasta positivo. La delicadeza de la situación del país te obliga a hacer heterodoxia.

