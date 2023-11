Alejandro Werner trabajó con Luis Caputo durante su paso por el Banco Central y analizó su perfil: “Tuvo poco interés en establecer un marco de política monetaria congruente con la estabilización de los mercados y del proceso inflacionario”, afirmó el ex director del Fondo para el Hemisferio Occidental en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Werner es economista. Fue director del Hemisferio Occidental del FMI en el momento en el que Argentina tomó el préstamos más grande de la historia del Fondo. Además, se desempeñó como secretario de Hacienda y Crédito Público en México, titular de la Banca Corporativa de Inversión BBVA-Bancomer, director de Estudios Económicos en e Banco de México y docente del Instituto de Empresa y la Universidad de Yale.

En un reportaje largo que hicimos para el programa de televisión, vos fuiste crítico de Luis Caputo. Ayer reiteraste tus críticas diciendo que "un financiero tal vez no tiene las mejores respuestas”. ¿Puede ser que el propio Milei crea que va a ser su propio ministro de Economía y que "Toto" Caputo va a ocupar el papel de secretario de Finanzas?

Sí, creo que tenés razón en eso. Javier Milei piensa que sería su propio ministro de Economía y Caputo su secretario de Finanzas. Los comentarios que hice vienen de que lo he observado en muchos países. Por lo general, uno no tiene un presidente que tiene una formación de economista y además ejerce como tal, es un estudioso de la macroeconomía. Por eso, probablemente esté buscando lo que le falta para complementar el equipo económico y vio en Luis Caputo la habilidad, el conocimiento y el manejo del sector financiero.

De todas maneras, basándome en la experiencia de México de 1994, teníamos un presidente que también tenía un doctorado en Economía y había sido ministro de Presupuesto, funcional al Banco Central, y de todas maneras su equipo estaba conformado por grandes economistas. Yo sí creo que el presidente luego no va a tener tiempo, desde el punto de vista del diseño institucional, y tampoco uno quiere que el presidente esté tan identificado con las medidas concretas, sí con los objetivos. Eso es muy bueno, porque hay un presidente convencido en lo que hay que hacer.

Pero si vas a recortar este renglón de presupuesto o el otro, mejor que el dueño de esa idea sea el ministro, porque si después hay que cambiarla, es preferible que la idea sea del ministro y no del presidente. Sí demasiados temas vienen del puño y letra del presidente, en un proceso político donde tendrá que negociar mucho, todavía creo que el armado del equipo es mejor hacerlo con una persona que tenga la experiencia para entrar en todas estas discusiones, pero reconozco el punto de que con un presidente con una formación tan económica y clara de lo que quiere, probablemente sea un acuerdo que funcione y, en ese sentido, diría que ojalá el presidente del Banco Central sí tenga un formación económica y sea un estudiosos de planes de estabilización para que pueda ayudar al presidente en este diseño.

Fuiste Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI cuando Luis Caputo era presidente del Banco Central. ¿Cómo podrías sintetizar aquella experiencia y qué valoración profesional hacés de Caputo?

A mí me tocó interactuar mucho con Luis Caputo cuando él era presidente del Banco Central. Él tomó el cargo una vez que ya se había negociado el programa y luego lo ejecutó por los primeros dos o tres meses, de manera muy diferente a como estaba establecido. En su intervención como director en el Banco Central tuvo poco interés en establecer un marco de política monetaria congruente con la estabilización de los mercados y del proceso inflacionario. Estuvo enfocado casi exclusivamente en las operaciones de intervención en el mercado cambiario, que nosotros creíamos que deberían ser de apoyo a la política macroeconómica, no el centro de esa política.

Él tenía la visión de que se tenía que comenzar por estabilizar con intervenciones en el mercado, intervenciones sorpresivas, prácticas que nosotros no vemos a nivel internacional, porque en el FMI no creíamos que fuese lo apropiado. Además, en unas cantidades que debilitaban el programa, porque al intervenir en exceso, luego iban a quedar menos recursos del programa para apoyar las necesidades fiscales y las reservas. El accionar debilitaba la posición y la fortaleza futura del Banco Central. En esos debates tuvimos una relación personal muy buena, reconociendo las diferencias, pero vi una falta de estructura analítica que nos resultaba muy preocupante en ese momento.

Vos mencionabas que el presidente electo puede estar buscando en Caputo aquello que le falta. ¿Puede ser que también Caputo haya sido garante de la obtención de créditos, como lo fue para Mauricio Macri en su momento?

Tenés razón, por lo que se viene diciendo, que hay una expectativa de que si Argentina puede conseguir las divisas para recomprar los pasivos del Banco Central, la dolarización se puede hacer más rápido. En ese sentido, por lo que conozco del Fondo Monetario Internacional, no creo que exista la voluntad de ampliar los desembolsos a la Argentina por montos de 10 mil o 15 mil millones de dólares, eso no lo veo, y mucho menos en el 2024, sobre todo para apoyar una política de dolarización.

Y en el mercado privado veo complicado que una economía donde los bonos están cotizando a 35 centavos de dólar, realmente pueda levantar 10 mil o 12 mil millones de dólares, y si lo hace tendría que poner un nivel de garantías y estaría pagando una tasa de interés que difícilmente sea una operación sensata para el soberano. A mí me parece muy difícil, pero bien puede ser que el equipo financiero, en discusiones con el presidente, conozcan posibilidades que yo desconozco. Pero por lo que he visto y por la información que tengo, me parece algo muy difícil de conseguir.

Dijiste que "tal vez un financiero no tiene las mejores respuestas". Dentro de los financieros hay personas con especialidades. En el caso de Caputo, su especialidad es haber sido trader financiero. Por tu propia experiencia, ¿el perfil del trader es alguien muy cortoplacista? Por ejemplo, una persona como Federico Sturzenegger, que presidió el Banco Central antes que Caputo, también es una persona que tiene mucho en lo monetario. Ahora, un financiero, un trader, dentro de esa perspectiva no industrialista sino de las finanzas y la moneda, ¿no es en particular además un especialista en el corto plazo?

Sí, el trader, básicamente, genera rentabilidad de comprar barato y vender caro en períodos de tiempo muy cortos. Entonces, él es un intermediario entre inversionistas que quieren vender e inversionistas que quieren comprar, y genera la rentabilidad de ese margen. A diferencia de un portfolio manager, que compra un activo y se lo queda seis meses o dos años, entonces tiene una visión más de largo plazo. Además, no es tampoco ponerle etiquetas por la profesión. Lo que vi en los diálogos con Luis Caputo era que era una persona demasiado interesada en estabilizar el día a día, y también alguien más enfocado en operaciones que en políticas públicas.

En ese sentido, el diseño de un programa de estabilización necesita una visión de políticas públicas donde cómo encajan esas políticas es muy importante para que el todo resulte efectivo. Hay tantas cosas en este plan de estabilización, desde manejos del sistema impositivo en Argentina, todo el presupuesto, el tema de pensiones y subsidios, entre otras cosas, que si uno ve lo macro y lo financiero, las dos cosas van a ser muy importantes.

Pero si se avanza en lo financiero y no en lo macro, esto no va a tener éxito. Y si se avanza en lo macro, lo financiero va a ir avanzando casi de manera orgánica, porque si Milei, en el primer trimestre del año pasa un presupuesto con un ajuste fiscal importante, logra avanzar en alguna de sus ideas privatizadoras y de reformas, si fueses financiero, ¿no querrías comprar un título de Argentina que está cotizando a 35 centavos por dólar? Yo creo que sí. Pero si el presupuesto no pasa, las privatizaciones tampoco, y la coalición que se está formando se desintegra, tu bono que refinanciaste va a empezar a cotizar a 20 centavos y la gente va a querer irse de esos activos. Probablemente el presidente sea la cabeza de ese plan y ojalá esa estructura funcione.

