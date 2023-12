Un ministro de Milei consideró "razonable" un dólar a $650: cautela, dudas y críticas entre los economistas

En la antesala de la asunción de Javier Milei, el futuro ministro del Interior Guillermo Francos consideró "razonable" que el tipo de cambio oficial oscile entre $600 y $650, lo que implicaría una devaluación en el espectro de 65%-79% desde los $378 actuales, y desató un debate entre especialistas.

"Me quedaría tranquilo con el dólar. No veo un motivo por el cual tiene que haber una disparada. Cuando uno ve la historia en los últimos años, podría estar en $600, $650, sería un valor razonable. No estoy diciendo que ese vaya a ser. Creo que un valor razonable sería más o menos ese, haciendo una proyección del costo de inflación y del valor del dólar previo", señaló el ex presidente del Banco Provincia en diálogo con Luis Majul por LN+.

Aseguran que “no va a haber recortes en temas sensibles para la economía”

Dudas y cautela entre economistas hacia el dólar a $650

Consultado por PERFIL, el especialista en finanzas Andrés Reschini evaluó que si se toma en consideración el tipo de cambio real, el valor propuesto por la principal espada política de Milei "no sería ni alto ni bajo en términos históricos, pero en las circunstancias actuales sería apropiado conseguir un nivel superior a través de un dólar a $700 /$800".

A su juicio, esos guarismos permitirían "optimizar la balanza comercial, lograr mejorar la posición de reservas internacionales netas, regularizar la deuda por importaciones y afrontar pagos de deuda soberana".

A la vez, Reschini pronosticó que "habría más presión inflacionaria" pero remarcó que el esquema imperante hasta el momento "no puede soportarse mucho tiempo más ya que nos llevaron a un nivel de reservas netas negativas del orden de los USD -10.500 millones y problemas serios de abastecimiento con altísima inflación".

Explorando esa línea argumental, el analista financiero diferenció un escenario de alta inflación "durante un período arreglando desequilibrios" y una coyuntura de disparada de precios "acumulando desequilibrios".

Por su parte, el titular del Centro de Economía Política (CEPA), Hernán Letcher, opinó que un dólar a $650 "encarecería todos los insumos importados de manera directa y generaría una mayor tensión inflacionaria".

En efecto, el salto cambiario de 22% que se produjo tras las PASO aceleró la dinámica de precios: de 6,3% en julio a 12,4% en agosto y 12,7% en septiembre, un punto máximo desde principios de 1991.

Bajo la perspectiva de Letcher, el ajuste al ritmo que deslizó Francos "no tendría el efecto del empalme de los precios locales con los internacionales porque no es muy distinto al valor al que se exporta hoy".

Cabe destacar que el Programa de Incremento Exportador (PIE) aún sigue en vigencia y ofrece a los exportadores la posibilidad de liquidar el 50% de sus divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y el 50% restante al contado con liquidación. De dicho porcentaje surge una cotización de $615, en el orden de lo propuesto por el referente de Milei.

Cómo desactivar las leliq sin llegar a un Plan Bonex

En tanto, el economista Roberto Cachanosky planteó que no es tan sencillo vislumbrar cuál es el nivel en el que debería ubicarse el dólar: “Yo no sé cual es el precio del dólar razonable, el dólar tiene precio como cualquier otro producto de la economía. Si empezamos a ponerle precio razonable a las cosas, estamos fritos”.

En tal sentido, Cachanosky consignó que el próximo ministro del Interior ajustó el tipo de cambio a la variación de la inflación, un procedimiento utilizado por economistas para analizar la variable. "Esto no implica que sea el precio de este momento. En estas condiciones que tenemos hoy, un dólar a $650 estaría muy barato”, explicó en Canal E, postulando que inciden diversos factores en el valor de la moneda norteamericana.

Depreflación: el peor escenario económico que podría enfrentar Javier Milei

Dólar a $650: la crítica de un exaliado de Javer Milei

En paralelo, el analista financiero Carlos Maslatón disparó munición gruesa contra las declaraciones de Guillermo Francos al subrayar que "expresan perfectamente la idea equivocada de un país que cree que el gobierno emisor de una moneda puede fijar el precio de esa moneda en el mercado".

"Ni los 'liberales' de Milei se animan a dejar flotar al peso, como todas las monedas del mundo. Milei va transmitiendo a través del horrible equipo económico que nombra que ni siquiera permitirá el funcionamiento libre del mercado de cambios desde el 11/12/2023", juzgó el otrora amigo del líder de La Libertad Avanza en la red social X.

Y continuó: "¿Van a comprar todo lo que les vendan y vender todo lo que les compren a $650? ¿Sin limites de cantidades? ¿Se la juegan a ser banca con cambio fijo dólar-peso? O sea digamos, Francos, ¿sin racionar volúmenes? Mirá que si no lo hacen hay mercado barrani. Si no pueden, dejen flotar".

