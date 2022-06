Adrián Lakerman: "Estoy en contra de que los políticos se hagan los graciosos"

El productor artístico y conductor del podcast Comedia, Adrián Lakerman, dialogó con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y criticó la utilización del humor en la política. Además explicó por qué resulta efectivo el recurso y los cambios humorísticos en los medios. También contó detalles sobre su encuentro con Alfredo Casero, quien "cambió la forma de hacer humor" y se convirtió en un "personaje mediático".

¿La realidad supera el humor?

El humor es un elemento, funciona como vaselina para la vida. Estoy en contra de que los políticos se hagan los graciosos, me gustan más los serios. Entiendo que es un lubricante espectacular para algunas cosas. Se nota cuando responden con una chicana frente a una pregunta para tener una salida elegante. También se necesitan buenas cualidades para eso.

Hoy que está todo permitido en el humor, también con las redes sociales, ¿cambió el negocio del humor?

En la televisión de aire no hay programas de humor. Sin embargo, está en todos los lugares. Se ve en los noticieros, donde los conductores tienen momentos donde pasan videos de las redes, bloopers, se burlan entre ellos y hacen pasos de comedia. Eso cambió completamente. También hubo una ruptura con Página 12, donde la noticia empezó a tener otra forma, se usó más la ironía y el periodista se permitió hacer una sátira.

Es llamativo que no haya humor en la televisión si pensamos que en algún momento estaban Cha Cha Cha, CQC y Marcelo Tinelli. Ahora hay momentos humorísticos en programas serios, como pasa con Jorge Lanata. La segmentación cambió nuestra forma de consumir porque ahora nadie espera a las 10 de la noche para ver a Tinelli. Cada uno puede buscar sus propios gustos humorísticos en las redes sociales y otras plataformas.

Mencionaste a Cha Cha Cha, el programa de Alfredo Casero. ¿Cuál es tu visión sobre la evolución que hizo?

Lo entrevisté hace poco para mi podcast Comedia y me encontré con un artista que tenía mucha necesidad de hablar de humor y contar anécdotas. Pasó a ser un personaje mediático, más explosivo con su mirada política, pero no hace humor con eso. Ahora está punk y dice cualquier cosa que se le ocurre. Casero cambió la forma de hacer humor porque antes no existía el absurdo en la televisión argentina.

Es un artista que en su esencia hace reír y eso estaba latente. No encontró un lugar para plantear lo que piensa desde el humor. Lo admiro, lo respeto y no comulgo con nada de lo que piensa. Pero había una necesidad del público de amigarse con él y la charla fue una buena excusa para eso.

