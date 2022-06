Pedro Rosemblat: "Peor que tener un mal gobierno es que gobierne el macrismo"

En diálogo con Modo Fontevecchia, Pedro Rosemblat, youtuber y militante peronista, destacó que "peor que tener un mal gobierno es que gobierne el macrismo". Aún así, remarcó qué no le parece que “ya están jugadas las cartas” y qué aún quedan posibilidades de qué el Frente de Todos presente su triunfo en las próximas elecciones. Escucha el programa por Radio Perfil o mirálo por Net TV.

¿Por qué sos tan crítico de Alberto Fernández, a pesar de tu afinidad con el Frente de Todos?

Mi principal crítica hacia la conducción del ejecutivo tiene que ver con hacer valer el acuerdo con el que Alberto llegó a la presidencia junto a Cristina Fernández de Kirchner. Hay algo ineludible, llegaron a la Casa Rosada por ese movimiento en el que Cristina, el 18 de mayo de 2019, anunció su candidatura a vicepresidenta con Alberto como presidente. A partir de esa candidatura extraña y novedosa para la política argentina, se conformó un gobierno donde varias áreas estuvieron divididas y bloqueadas. No así, el área económica que fue desde un principio fue toda para Alberto, desde el Banco Central hasta el Ministerio de Economía, el de Producción y el ANSES. Cristina marcó que el rumbo económico del gobierno podía generar crecimiento y desarrollo para algunos sectores de la Argentina pero de no tener una buena política redistributiva iba a estar desacoplado el crecimiento de la calidad de vida de los argentinos. Qué es lo que se vio, Argentina creció 10 puntos y eso no repercutió en una mejora en la calidad de vida de las mayorías. Cristina manifestó, tanto en público como en privado, que con este programa económico se iban a perder las elecciones. Los sectores del gobierno que confiaban en las encuestas pusieron las encuestas sobre la mesa para decir que se iba a ganar. Peor mejor que una encuesta es una elección y la elección sometió al peronismo a la peor derrota histórica del peronismo. Creo que en eso Cristina tenía razón. Si se debe atender a eso porque más allá de las diferencias que yo pueda tener con el rumbo económico de este gobierno, peor que tener un mal gobierno es que gobierne el macrismo.

Fuiste uno de los referentes de la llamada "resistencia peronista" durante el macrismo. Con este análisis que haces ¿te imaginás que te va a volver a tocar el mismo papel en diciembre del año próximo?

Quiero creer que no. Si bien lo que yo hacía como "El Cadete" me significó un salto muy grande de exposición pública e incluso una posibilidad de trabajar y desarrollar mi trabajo de formas que antes no lo había logrado porque obviamente la oposición es un lugar mucho más cómodo o menos responsable, porque uno puede vociferar cosas con otro grado de responsabilidad que cuando uno es gobierno o lo apoya, pero sinceramente, no quiero que vuelva a pasar. Todavía tengo la confianza de que no va a pasar y no me parece que ya están jugadas las cartas y que no haya manera de evitar un triunfo del macrismo. Ellos también están atravesando un proceso de una interna difícil. La experiencia del fracaso del gobierno de Macri todavía es cercana en el tiempo y creo que el peronismo todavía tiene la capacidad de encauzar esta gestión para poder elegir, lo que es lo lógico en esta democracia argentina.

Mencionaste que en la oposición se facilitan determinadas cosas para el periodismo. En la última edición de la Revista Noticias hay una nota sobre qué C5N quedó tercero. Uno de los argumentos que se plantea es que es más difícil mantener el rating siendo oficialista. ¿Cuál es tu visión de los medios, el oficialismo, la grieta, del discurso de los medios, desde tu perspectiva actual?

Me parece que, algo a atender, más allá de lo que pasa en C5N, es quienes son los que están primeros y segundos. La Nación+ logró con la incorporación de una serie de periodistas, posicionarse como el principal canal opositor en la grilla y es un lugar raro en el que estamos porque uno no podría decir exactamente si tal o cual periodista de cualquier medio, es oficialista u opositor. Porque cuando un medio continúa durante meses o semanas de duras críticas al rumbo del gobierno es difícil sostener que es oficialista. Sin embargo, lo somos, y hay algo generalizado que es una falta de convocatoria por parte del gobierno a generar una línea de un discurso, lo que durante el kirchnerismo se llamaba un relato. Yo no sabría muy bien cual es la línea oficial del gobierno. Y si bien, no me parece bien que el gobierno hegemónico domine todas las líneas posibles de los medios de comunicación, tampoco me parece bien que no tenga ninguna. Yo no sé quien expresa hoy la voz del gobierno como en algún momento lo fue Roberto Navarro. La televisión está encerrada hablándose a sí misma y eso genera un distanciamiento que forma parte del distanciamiento general que está atravesando la política con la sociedad. También se ve un reordenamiento desde ese lugar. Eso responde a una lógica política en la que surge una proliferación de discursos radicalizados que no están presentes en C5N, incluso tampoco están en TN y quedaron concentrados en La Nación+.