¿Cómo ves la interna dentro del Frente de Todos?

El pico de ese debate, tal cual lo describió Cristina en el Chaco, hizo un gran aporte con esa caracterización porque lo aleja de las disputas por el poder. En una fuerza política que gobierna, el debate no puede ser permanente, tiene que tener una finalización, no podemos debatir hasta 2023. Si no hay síntesis del debate, hay que bajar la tensión y convivir con las diferencias. Las experiencias que uno encuentra muestran que se puede vivir con diferencias como pasó en el Frente Amplio en Uruguay. Lo que no puede pasar es creer que con este estado de debate vamos a llegar en buena situación electoral en 2023. Resaltamos las diferencias y tenemos que acentuar las coincidencias.

La lógica es que los debates se hacen previos a las coaliciones electorales. Este debate ¿es de cómo se va a encarar 2023? y en ese sentido, la reunión de ayer de Wado de Pedro y Martín Guzmán implica la síntesis entre Alberto Fernández como presidente y Wado de Pedro como vicepresidente?

No me arriesgaría con eso. La síntesis no tiene que ser entre las personas, sino en los acuerdos de gestión. Si las diferencias siguen estando que se resuelvan en unas PASO. No hay que tenerle miedo a las PASO. Lo que es claro es que nos resulta difícil comunicar la gestión en medio de un debate fuerte interno. Hoy coincidimos que estamos en el vaso medio vacío en términos de política de ingresos y precios. En el vaso medio lleno tenemos la política del crecimiento económico y la generación de empleo.

Tenemos que decirle al pueblo que pudimos resolver el tema de la desocupación y que vamos a encarar con energía y todos unidos los desafíos que nos quedan. De eso se trata bajar la tensión y permitir que las cosas buenas de la gestión se visibilicen sin que eso implique conformismo o esconder las diferencias. Tenemos que construir en el relato de vaso entero con un mensaje de esperanza con los hechos concretos.

Nuria Am (NA): ¿Considera que hay diferencias de modelo que se vislumbraron en los últimos meses entre la vicepresidenta y el presidente?

Hay diferencias pero no son de modelo de país. Ambos coinciden en un modelo industrial, de movilidad social ascendente de igualdad y baja desocupación. En hechos concretos, se aprobó en el senado una iniciativa que apoyaron todos para tratar que los evasores paguen y con eso se constituya un fondo para pagarle al Fondo Monetario Interacional. El presidente anunció un bono para monotributistas, trabajadores no formales, jubilados y pensionados y fue aprobado por la totalidad del Frente de Todos. Axel Kicillof y el Presidente fueron y anunciaron el inicio de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Los dirigentes reconocen el crecimiento económico y que hay generación de activos pero también piden más resolución.

NA: Pero también le dicen al Presidente que tiene que obedecer...

Máximo no le dijo al Presidente que tiene que obedecer, sino que obedezca al pueblo. Siempre hay que honrar los compromisos electorales. Hay una cantidad de elementos que nos unifican. Hubo un pedido por un proyecto de resolución para que se adelanten las cuotas del aumento del salario básico. Hay muchas cosas que nos encuentran juntos pero eso no tiene la visibilidad necesaria porque los opositores cabalgan más por las diferencias que podamos tener.

NA: ¿Cuál es su opinión sobre Milei?

A Milei no lo subestimo ni lo sobrestimo. La Unión del Centro Democrático (UCD) fue una fuerza de derecha que tuvo cuatro años de vigencia y que conformó un bloque parlamentario fuerte y construyó, en 1989, una alternativa electoral fuerte con una fuerza juvenil importante. Hasta ahí uno podría ver similitudes. La diferencia es cómo se presentan. La UCD se llamaba democrática y de centro. Querían desligarse de haber sido colaboracionistas con la dictadura.

Milei no solamente no esconde su ideología de derecha y su discurso violento, sino que lo acentúa. Lo que hay que contabilizar con Milei es que además tiene un anclaje internacional. Es un fenómeno que aparece en otras partes del mundo como con Vox en España y Le Pen en Francia. Hay que ver como evoluciona.

