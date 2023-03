Alberto Ibarne, embajador argentino en Uruguay, analizó la gestión de Alberto Fernández y consideró que es posible que se postule como candidato. “Sabe que le quedaron muchas cosas por hacer, como resolver la inflación, la inseguridad y el deterioro de los salarios”, afirmó Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cree que el discurso del Presidente tuvo un tono de despedida o fue un prólogo de la búsqueda de un nuevo mandato?

Fue importante que haya realizado un balance de sus tres años de gestión. Además estuvieron presentes muchos protagonistas de las políticas públicas del Estado argentino. Destacó las viviendas que se construyeron en estos años y resaltó las dificultades que tuvo para encarar su mandato.

La pandemia era absolutamente inesperada y creo que la pudo gestionar muy bien, auxiliando a los sectores más golpeados. No sé si esto significa el lanzamiento de su candidatura, pero creo que sus chances para ser candidato a presidente están intactas.

Él sabe que le quedaron muchas cosas por hacer, como resolver la inflación, la inseguridad y el deterioro de los salarios.

¿El carácter que usted le conoce a Alberto Fernández, lo hace pensar en una reelección?

Es un hombre que enfrenta las adversidades y entiendo que sería muy posible que Alberto Fernández se presente a la reelección. Además, está en todo su derecho. También tendrá que ser acompañado por la fortuna.

Ejercer la presidencia implica un cambio estructural de una persona, a partir de las experiencias vividas. ¿En qué cambió Alberto Fernández tras estos años de gestión?

Él se tuvo que enfrentar a múltiples nuevos desafíos, algunas cosas que él conocía y otras que no, arbitrar conflictos, resolver problemas. Lo veo mucho más maduro, tras un curso aceleradísimo de conocimiento de nuevos temas.

Creo que tomó decisiones muy complicadas en un contexto particular con la pandemia, la guerra y la falta de energía en el mundo.

La interna del Frente de Todos en la apertura de sesiones

Nuria Am (NA): ¿Cómo sintió esa conexión que se dio ayer entre Alberto y Cristina?

No me detuve en mirar los gestos, pero lo principal para la coalición del gobierno es preservar la unidad. Es una posibilidad que el Presidente sea nuevamente candidato y quienes integran el Frente de Todos podrán apoyarlo o impulsar a otro dirigente.

¿Entiende que La Cámpora fue injusta con Alberto Fernández?

No utilizaría el término "injusto" aunque hay algunas declaraciones que son una falta de respeto y no corresponden, porque hay que preservar la pertenencia al Frente de Todos y el respeto institucional con el Presidente.

Usted fue ministro de Justicia y ayer uno de los momentos principales del discurso fue cuando el presidente le habló a los miembros de la Corte Suprema. ¿Cuál es su visión del conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Justicia?

Lo que dijo el Presidente en su discurso no es nuevo, ya lo había anunciado a fines del año pasado. Hay un disgusto con algunas decisiones que ha tomado la Corte Suprema, como la medida cautelar para devolver fondos a la ciudad de Buenos Aires.

La Constitución permite el inicio de un juicio político a los miembros de la Corte, ya que el resto de los integrantes del poder judicial deben ser juzgados por el Consejo de la Magistratura. El Presidente cree que la Corte Suprema se ha extralimitado en sus funciones e invadió al poder ejecutivo y al legislativo.

Desde algunos sectores afines al kirchnerismo se ha acusado a Alberto Fernández de no haber hecho la suficiente para defender a la vicepresidenta con sus causas judiciales. ¿Cree que pudo haber hecho algo distinto?

Entiendo que él hizo todo lo posible para que la vicepresidenta no sea perseguida, pero es facultad del Poder Judicial intervenir en esas situaciones. Más allá de lo que el Presidente pueda opinar, no se le puede pedir que intervenga en situaciones en las que no puede intervenir.

La actualidad política en Uruguay

Las encuestas indican que el Frente Amplio volverá a ser gobierno en Uruguay y que el gobierno orientado a la derecha de Luis Lacalle Pou tendrá un sólo mandato, tal como pasó en otros países de la región. ¿Entiende que Uruguay es parte de este proceso latinoamericano que se está inclinando por gobiernos de centroizquierda?

Algunas encuestas dan un empate. Los plebiscitos y votaciones que siguieron tras la victoria de Luis Lacalle Pou tuvieron resultados muy parejos.

Entiendo que pueda haber un desgaste por la gestión, pero no me animo a pronosticar un cambio de mandato. Todavía falta un año para que se ponga en marcha el proceso electoral porque aquí los mandatos duran cinco años.

