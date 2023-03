El Secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, opinó sobre los dichos del Presidente en la apertura de sesiones ordinarias y remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) que "me pareció un buen discurso, dentro del marco de la crisis que vive el mundo y Argentina".

Ayer decidiste estar en Tucumán, con Juan Manzur, en lugar de ir con Alberto Fernández al Congreso. Algo similar ocurrió con Máximo Kirchner. ¿No estuviste como un metamensaje o es casualidad?

No, nada que ver. A Manzur lo conozco desde cuando llegó como ministro de Salud. Colaboró mucho con el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora cuando yo era diputado provincial por Buenos Aires y construí una relación de afecto, que luego se consolidó cuando vino a la Jefatura de Gabinete.

Además, en la campaña que él realizó como gobernador, y cuando hubo una especie de primarias internas en Tucumán, lo acompañé y resulta que fui uno de los pocos que lo hizo. Me había invitado cuando él reasumió hace unos días como gobernador.

No pude ir antes a Tucumán cuando Manzur reasumió y me comprometí a ir la lectura de su mensaje cuando iniciara las sesiones ordinarias, que no sabía cuándo era porque no todas las provincia coinciden con la Nación.

Manzur se fue a Tucumán, pero piensa en las presidenciales

Dio la casualidad de que se dio así, incluso aproveché a comentarle a Alberto Fernández el día anterior y el mismo día hablamos un rato.

Además de que le hizo llegar un fuerte abrazo a Manzur, aunque hablan habitualmente y no me necesitan a mí de mensajero. No hay ninguna especulación, sino una relación política y de amistad.

¿Qué te pareció el discurso de Alberto?

Lo escuché un rato en directo cuando estaba en la Casa de Gobierno de Tucumán, después de que Manzur hizo su discurso, porque fue más temprano. Luego nos trasladamos a la residencia del gobernador y ahí lo dejé de escuchar. Pero leí cómo terminó todo.

Me pareció un buen discurso, dentro del marco de la crisis que vive el mundo y Argentina​, dijo sus verdades. En general, quienes somos parte del oficialismo las compartimos.

Itai Hagman: "El Frente de Todos no cumplió con la recuperación del salario"

El Presidente dijo lo que pensamos muchos de la Justicia, aunque eso no significa generalizar. Puede haber molestado el discurso, pero no descubrieron nada.

Respecto de si fue un discurso de despedida o de prólogo de apertura de su candidatura a la reelección, ¿cuál de las dos alternativas te resulta más probable?

No lo sé. Fue el discurso de un Presidente que está gobernado un país con muchos problemas, que viene de una crisis grave y la cual se profundizó, entre otras cosas.

No tengo mucho que aportar porque el debate es bastante público. No me animo a decir si es de despedida o el comienzo de una campaña porque él no es candidato y desde ese aspecto siempre fue responsable y priorizó la unidad de la coalición, así que no tengo una lectura sobre el tema.

Cuál es la opinión de la gente sobre la gestión de Alberto Fernández

Alejandro Gomel (AG): ¿Puede ser este discurso el comienzo de un periodo más tranquilo y de paz interna, sobre todo, pensando en lo que se viene que son las elecciones?

Ojalá. Una confrontación interna aguda, canalizada, responsable y racional, puede ser un motor que ayude a resolver cuestiones que no están resueltas. No todos tenemos la misma mirada de lo que se está haciendo y lo que falta por hacer.

Si queremos ser gobierno tenemos que plantearle con claridad al pueblo qué fue lo que realizamos y lo que realizaremos si somos elegidos nuevamente.

Lo que no me gustaría es que se agudice una discusión donde haya insultos o descalificaciones por los medios porque me parece un infantilismo preocupante.

BL JL