Carlos Bianco: "Nos queda pendiente la distribución del ingreso"

Carlos Bianco, funcionario de la Provincia de Buenos Aires, contó el motivo de la ausencia de Axel Kicillof en la apertura de sesiones y destacó el discurso del Presidente. “Puso en valor todas las cuestiones positivas que se pudieron lograr a lo largo de su gobierno”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué significa que ayer no haya estado Axel Kicillof en la apertura de sesiones?

No tiene ningún significado particular. A diferencia de lo que había sucedido en otros años, se superpuso con el día en el que el gobernador tenía previsto dar su mensaje. Más allá de que finalmente no lo pudo hacer por apagón, hasta último momento estuvo ultimando detalles.

¿Cuál es la situación actual de provisión eléctrica en la Provincia de Buenos Aires?

En líneas generales, el sistema de conexión se normalizó ayer a la noche, y paulatinamente se fue recuperando el suministro eléctrico en los distintos municipios y barrios.

Quedaron algunos lugares puntuales en los cuales no se pudo solucionar, pero tiene que ver con roturas de los cableados y transformadores que se generan a partir de los cortes de luz.

¿Le resulta plausible la denuncia de Sergio Massa acerca de que fue un hecho intencional y no un accidente?

Nosotros no nos ocupamos del tema porque se encarga el Gobierno nacional. Pero entiendo que, si el ministro ha hecho este pedido, es porque tiene algunas certezas de lo que pudo haber pasado.

Yo no tengo alguna información en particular, pero también se especulaba con que el incendio se podría haber originado a partir de un derrame de gasoil, lo cual podría mostrar que no fue accidental.

¿Qué balance hacen del discurso de Alberto Fernández?

Fue un discurso largo, en donde el Presidente puso en valor todas las cuestiones positivas que se pudieron lograr a lo largo de su gobierno, en un contexto muy complejo como fue el de la pandemia y la guerra, donde están involucradas varias potencias internacionales, algo que trae efectos económicos, energéticos y financieros.

También señaló algunos problemas que se encuentran pendientes, como el control de la inflación. Yo sumaría que nos queda pendiente la distribución del ingreso, esto es algo que nos preocupa.

Había empeorado muchísimo con el macrismo, ya que a fines del 2015 el reparto de lo producido implicaba más del 50% para los trabajadores y, a partir del gobierno de Macri, se dio vuelta, llegando a 60% para los empresarios y 40% para los trabajadores.

Creo que faltó avanzar en ese sentido, porque no se pudo revertir y debería haberse señalado en el discurso. Al menos, como un objetivo a cumplir en el corto plazo. El Presidente también señaló la persecución política que se produjo en los últimos años en el país, de la cual la vicepresidenta es la principal víctima, y también puso en descubierto los problemas que hay con otro poder de la república que es la Justicia.

Los fallos injustificados que ha tomado la Corte Suprema nos afectan muchísimo y le quitan recursos a las provincias más pobres para dárselos a la jurisdicción más rica del país, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algo que no es mérito de Macri o de Larreta, sino que tiene que ver con que es la capital de todos los argentinos y tiene todos los servicios cubiertos desde hace muchísimos años.

Alejandro Gomel (AG): ¿Están esperando una definición de Alberto Fernández respecto a su candidatura?

En principio, estamos esperando más una definición de Cristina que de Alberto Fernández. Lo hemos dicho públicamente y creemos que la conductora del movimiento nacional justicialista es ella, por experiencia política, por visión estratégica y por tratarse de la única estadista que tiene el país.

Va a ser necesario un impulso como el de Cristina en este momento tan complejo del mundo. El escenario requiere a una piloto de tormenta y la principal figura de nuestro frente político es quien debería encabezar la presidencia.

Estamos trabajando para crear las condiciones para que Cristina evalúe la situación y tome una definición.

