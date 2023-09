Alejandro Horowicz, escritor y analista del peronismo, opinó sobre el fenómeno Milei y la crisis social de Argentina. “Javier Milei es el nombre propio del dolor colectivo, de una angustia compartida y de la certeza de que estas direcciones políticas no son la resolución del problema”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

En la contratapa de tu libro vos te preguntás si el peronismo es una esperanza perdida, ¿pudiste responderlo?

Hubo discusiones sobre si el kirchnerismo no era una variante propia del peronismo, al punto tal de que hay una variante propia del peronismo que no es kirchnerista y otra que sí lo es.

Hay algo que queda claro: que Cristina Kirchner, la jefa de un movimiento popular, se transforme en una dirigente política muy importante de la PBA y no pueda ser candidata presidencial porque no llega al balotaje, te dice mucho de lo que la gente piensa y opina sobre su proyecto y su comportamiento político.

En ese sentido, ¿sería más representante de un "quinto peronismo" el kirchnerismo de Máximo Kirchner o el de Axel Kicillof?

Axel Kicillof propone algo que yo postulo en el libro, la necesidad de inventar un nuevo movimiento de abajo hacia arriba. Yo parto del hecho histórico comprobado: Juan Domingo Perón, el 13 de octubre de 1945, cuando le escribe una famosa carta a Evita, le dice que se van a casar, que van a escribir un libro y que va a tener razón, todo mientras él estaba preso en la isla Martin García.

No tenía ni idea de que días después iba a estar rodeado de muchos trabajadores del país, construyendo un movimiento que no existía. Necesitamos construir un nuevo movimiento popular, democrático y de masas que esté a la altura de la crisis que vive la sociedad Argentina desde 1976.

¿Es posible que Massa también pueda ser el "quinto peronismo"?

Yo eso lo veo imposible, Sergio Massa es aquello que el cristinismo expulsó, era aquel que jugó en ese límite borroso entre Macri y Cristina.

Es el ministro de Economía que está haciendo el ajuste en curso, toma medidas contra el ajuste que, comparadas con el impacto descomunal de este, no ayudan.

Como que a un enfermo terminal le den aspirinas. Massa es el pasado del peronismo, el interno de la unidad electoral que se jugó con Alberto y fracasó. Sergio Massa es el ministro de Economía de un gobierno que fracasó.

¿Considerás la posibilidad de que aparezca un candidato que pueda unificar el kirchnerismo y el kirchnerismo no peronista?

Francamente no, para un candidato en un país en crisis como este, necesitás un programa. Una fuerza política que no tiene un programa político para remontar la crisis y nos cuenta simplemente que va a ser mejor, acude a un artículo de fe.

La fe existe, pero la dificultad de creer se hace todos los días mas grande.

Hace un año te entrevistamos en este programa y vos dijiste que si el peronismo no torcía el camino 2023, sería de Milei y Bullrich. ¿Seguís pensando lo mismo? ¿Creés que el balotaje sería de Bullrich?

Pienso que el balotaje no sería de Patricia Bullrich ahora. El Milei al que yo me refería en ese momento no es el mismo que el de ahora, era una tendencia discursiva y hoy es una corriente política, que ha virado el discurso político a derecha de una manera fuerte y clara.

Cuando uno lee los datos menores de la política argentina, nos enteramos que el intendente de Lomas de Zamora, clave del gobierno de Kicillof, se ha separado de una modelo y le ha dado unos cuantos millones de dólares. Es decir, los millones que le pidió Cirio a Insaurralde demuestran que la casta existe.

¿Creés que si Milei no gana siga el curso de aquellos candidatos por fuera de la política que emergen, llegan al balotaje y luego pierden?

No es imposible, Javier Milei es el nombre propio del dolor colectivo, de una angustia compartida y de la certeza de que estas direcciones políticas no son la resolución del problema, sino que lo integran.

Que un hombre con sus características se haga cargo del Poder Ejecutivo refleja la intensidad de la crisis del orden político y de la sociedad, y conviene no confundir una con otra.

La crisis del orden político es la capacidad estratégica de responder, y la crisis de la sociedad argentina es la degradación continua. Por ejemplo, en el 2015, cuando Cristina se va, había 30% de pobres. En el 2019, cuando Macri se va, había 35% de pobreza.

