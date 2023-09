CFK pidió perdón por no cumplir las expectativas y apuntó contra la “casta de los economistas”

Cristina Kirchner reapareció en escena con una charla en la UMET, titulada “De castas, herencias, derrumbes y futuros” y pidió “perdón” por los errores cometidos por este gobierno. La autocrítica llegó después de la charla, en un mensaje directo a la militancia, que aguardaba afuera en un escenario improvisado. Las palabras de la vicepresidenta fueron en línea con lo que plantea el candidato de UxP, Sergio Massa. Cristina reconoció que en 2019 el FdT había creado expectativas y que estas no fueron cumplidas.

En varios pasajes de la charla rechazó la idea de que la sociedad se “derechizó”, y dijo que aspirar a “tener un buen trabajo y un salario digno no es de izquierda ni de derecha, es de peronista”. Además, sostuvo que en su gobierno las familias aspiraban a la casa propia. “Hoy no se puede ni alquilar”, se lamentó.

Cristina le habló al país cuando resta poco menos de un mes para las elecciones generales, respaldó a Massa, fundamentalmente en el rol de negociador frente al Fondo, y criticó duramente a todos los sectores de la oposición poniendo especial énfasis en la economía. El mensaje trajo a su vez un pedido a la militancia para llevar adelante la “tarea de esclarecimiento” de cara a la sociedad en momentos difíciles, y cuando se cumplen veinte años de la irrupción de Néstor Kirchner en la escena nacional tras el “derrumbe” del modelo neoliberal en 2001.

También en diálogo con la militancia, dijo que seguirá defendiendo los derechos humanos, le pese a quien le pese”, un mensaje dirigido a la candidata a vice de LLA, Victoria Villarruel, en momentos en los que circula la idea de sancionar el “negacionismo”. Además, lanzó un mensaje (el único) para la Justicia al señalar que “muerta o presa, no me importa, pero no me van a callar nunca”.

La vicepresidenta calificó de “casta” a los economistas y señaló el rol que tuvieron para la implementación del modelo neoliberal desde la dictadura hasta la actualidad. La ocasión sirvió para que contara su reunión con Carlos Melconian, marcó diferencias sobre el bimonetarismo y lanzó varias ironías. “Que Melconian siga traduciendo porque si no va a estar complicado, hay algunas que no distinguen inflación de deflación”, dijo Cristina en relación a Patricia Bullrich, aunque evitó mencionarla, siempre en medio de miradas y guiños cómplices con el youtuber Pedro Rosemblat, quien ofició de presentador.

Cristina criticó la idea de “bimonetarismo” presentada por Juntos por el Cambio y señaló que la gente tiene los “dólares en el colchón” más por la desconfianza en el sistema bancario (recordó la protesta de los ahorristas de 2001) que por desconfianza en el Gobierno. A Melconian le reservó una crítica especial al destacar su rol como funcionario del Banco Central durante la última dictadura y dijo que el economista de Bullrich fue clave para la estatización de la deuda de las empresas en moneda extranjera (Domingo Cavallo estatizó la deuda en pesos).

Las reiteradas menciones al economista de la Fundación Mediterránea hicieron juego con las ironías de Massa, que marcaban que Bullrich era la “candidata a ministra de Seguridad” del economista.

Un párrafo especial le dedicó a Milei. El candidato libertario dijo tener un plan para bajar 15 puntos del PBI del gasto. Cristina tildó la propuesta de “inconsistente”. En un acting, le pidió a Rosemblat que sumara números en una pizarra. Explicó que las erogaciones del Estado en el sector público representan 13,43 puntos del PBI. “4,75% son los planeros de lujo, son las exenciones impositivas, gente que tiene que pagar impuesto a las ganancias y no lo paga, las promociones fiscales”, dijo.

Luego, mostró una filmina del Presupuesto 2024 que contempla que la recaudación del Estado representa 15 puntos del producto. “Con razón algunos proponen tratar el Presupuesto después de las elecciones”, ironizó ante el aplauso. “Es imposible ir a la motosierra, porque la realidad es que no te dan los números”, explicó y remató: “Muy inconsistente todo”.

Cristina aprovechó a su vez para reiterar su preocupación por la inflación, dijo que la misma no está vinculada ni al déficit fiscal ni a la presión tributaria, y comparó los números de Argentina con los de Brasil. Analizó que está vinculada a la escasez de dólares y las permanentes devaluaciones, y convocó a los argentinos a debatir para que se “identifiquen” las raíces de los problemas.

Además, mencionó la “separata” que Massa envió al Congreso para discutir junto con la ley de leyes. Otra señal más de apoyo para el candidato. Sostuvo que en la separata se contemplan 4,7 puntos del PBI y aprovechó para señalar a los jueces que no pagan Ganancias, o las empresas que tienen regímenes fiscales especiales y pagan alícuotas más bajas de IVA.

El respaldo al candidato del oficialismo fue total y destacó que le dice la “verdad” a la sociedad respecto de las negociaciones con el FMI. Dijo que la sociedad debe saber que la devaluación y el aumento de los precios es responsabilidad del organismo y que además el programa con el Fondo es “inflacionario”, porque implica devaluar la moneda. “Valoro inmensamente la decisión de decirles a los argentinos la verdad”, sentenció y recordó un diálogo con Alberto Fernández tras el cual el Presidente decidió omitir detalles de las negociaciones.

Cristina, a su vez, volvió a destacar la “herencia” que su gobierno le dejó a Mauricio Macri. Mostró las declaraciones del exministro de Economía Nicolás Dujovne, en las que se daba cuenta del bajo nivel de deuda del país y exhibió tres videos de Macri hablando en relación con el préstamo del FMI en los que se contradice. “Todos los días dice una mentira diferente”, se lamentó.