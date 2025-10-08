Andrés Watson: “El narcotráfico ingresa al país porque las fronteras están descuidadas”

“El narcotráfico es un problema nacional”, señaló el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, al referirse al triple narcofemicidio ocurrido en su distrito. Planteó que se trata de “un problema nacional” que “no es jurisdiccional, es de todos”, y remarcó la necesidad de “luchar en conjunto con el Gobierno nacional”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), dijo que “la justicia provincial y los efectivos policiales están actuando muy rápidamente” y que el gobernador “pidió desde el primer momento hablar con el Presidente” para coordinar acciones frente a una problemática que “aplica a toda la Argentina”.

Andrés Watson es abogado, científico político, fue concejal de Florencio Varela entre 2011 y 2017, formó parte de la comisión directiva de AySA y es el actual intendente de Florencio Varela, tras ser reelecto en el cargo.

Estamos a 20 días de las elecciones. La diferencia que hubo en septiembre, de 13 puntos, ¿se va a agrandar, a achicar? Escuchamos versiones inicialmente de que se tenía que achicar, porque en las elecciones de septiembre votaron un millón de extranjeros que no votan en la elección nacional, muchos de los cuales están en una mayor proporción de pobreza y tienden a votar por el peronismo. Entonces, eso achicaría la diferencia. Pero, por otro lado, la crisis, por un lado económica y, por otro, de acusaciones de problemas de corrupción, ha ido creciendo. ¿Cuál es tu termómetro de qué va a pasar en octubre?

Creo que puede llegar a sostenerse o ampliarse, más allá de esta diferencia que bien marcás de los extranjeros, que en este caso no van a votar. Pero hay muchos hechos que se vienen desencadenando rápidamente, inclusive dentro de lo que es la Argentina y cómo lleva adelante el gobierno Milei, y los problemas con las listas de Espert, ahora de Santilli. Creo que todos esos hechos desencadenan un factor determinante que es la economía. La economía afecta a todos los vecinos y vecinas, no solamente de mi distrito, Florencio Varela, sino también de la provincia y del país. Y eso hace que Milei pierda credibilidad, y que todos los que lo acompañan también así lo hagan.

Se habla del triple narcofemicidio, que ocurrió en Florencio Varela, y se acusa al sistema de seguridad de la provincia de Buenos Aires de ciertas responsabilidades. ¿Cuál es tu propia visión del crecimiento del narcotráfico y cómo luchar de manera efectiva frente a él?

Primero, luchar en conjunto con el gobierno nacional, que es fundamental en este caso. Es un problema nacional. Justamente, las fronteras hacen que, al estar descuidadas, ingrese mucha droga. No es un problema jurisdiccional, es de todos. En este caso, se dio lamentablemente este triple narcofemicidio, en Florencio Varela, porque una de las parejas de uno de los narcotraficantes peruanos tenía su casa allí. A partir de allí le solicitan el "alquiler" y creo que la justicia provincial y los efectivos policiales de la provincia de Buenos Aires están actuando muy rápidamente.

Creo que constantemente se van suscitando hechos, declaraciones y cuestiones que hacen a la certeza de lo que sucedió esa noche. Espero y abogo porque se haga justicia rápidamente. Pero concretamente, la respuesta a tu pregunta es que es nacional el tema. Por eso el gobernador está pidiendo desde el primer momento, y en el momento de la victoria, después del 7 de septiembre, la misma noche, solicita hablar con el presidente, y que el presidente hable con el conjunto de gobernadores para ver cómo se soluciona esta problemática que aplica a toda la Argentina. Aplica al mundo, pero fundamentalmente este hecho sucedió interjurisdiccionalmente.

Mencionaste al gobernador. El 7 de septiembre, hoy en retrospectiva, ¿fue un acierto desdoblar las elecciones?

Sí, absolutamente. Estoy convencido de que ha sido un acierto. Y fíjate ahora la problemática que está sucediendo con la boleta única. Ellos insistieron con la boleta única, insistieron con que fuera concurrente la elección. Estaríamos todos hoy en un problema, como se está suscitando. De hecho, acaban de apelar la determinación de la justicia electoral que hace que la candidata, la primera mujer, Karen Reichardt, sea quien encabece la lista, y ellos insisten con Santilli. Lo cual también implicaría que se reimpriman todas las boletas a 20 días de las elecciones, con el gasto además que esto implicaría. Una locura. Por eso ratifico lo acertado de la decisión de haber desdoblado.

¿Ahí sale mejor posicionado el gobernador, en la interna que existe entre los tres sectores que construyeron el Frente de Todos en su momento, hoy Fuerza Patria? ¿Cuál es tu propia perspectiva del liderazgo en el peronismo el día 27 de octubre, después de que se terminen de contar los votos?

El liderazgo del peronismo se basa en la unidad. Por supuesto, el gobernador tiene una posición preponderante en todo esto por haber acertado en la decisión de haber desdoblado, por haber aceptado ese desafío, y que ese desafío haya salido como salió, que ha salido muy bien en cuanto a los resultados. Lo viene demostrando desde su reelección también, con el alto porcentaje que tuvo en diferencia contra el segundo.

Creo que hay un crecimiento preponderante del gobernador en cuanto a su lucha, fundamentalmente. Y no es en detrimento de nadie, sino a favor de todos, y fundamentalmente a favor de los bonaerenses, porque viene creciendo a través de la gestión, de recorrer el territorio, de estar presente, de hacer lo que tenemos que hacer los que tenemos responsabilidad desde el gobierno, que es brindarnos a la gente, y en estos momentos tan difíciles, aportar soluciones concretas.

Vos tiene una posición preponderante, o sea, podemos decir que sería primus inter pares, que sería el candidato natural del peronismo en la próxima selección del 27.

Es uno de los candidatos, claramente, sí.

¿Que otro vez?

No sé, esto vendrá con el devenir del tiempo. El peronismo siempre habla de unidad y de conformación de frentes. Entonces, es un movimiento amplio que justamente lo que hace es tratar de empatizar y de ampliar, y hay muchos compañeros y compañeras que pueden llegar a sumarse.

¿Imaginás PASO en 2027?

No están inhabilitadas, con lo cual es un hecho concreto que puede llegar a suceder.

¿Cómo quedan los intendentes, a quienes se les asigna también parte del acierto de haber desdoblado, de que finalmente Kicillof hizo el desdoblamiento también a pedido de los intendentes y por el conocimiento del territorio de ellos? Cuando al mismo tiempo escucho que hay cierto malestar porque en las listas para legisladores nacionales no hay representación de los intendentes. El ejemplo paradigmático que colocan es La Matanza, que tiene más cantidad de votantes que muchas provincias y no tiene un solo candidato a diputado colocado en las listas, que las listas nacionales las hicieron directamente Cristina y Máximo Kirchner. ¿Cómo se vive internamente ese malestar? ¿Si ese malestar es real o no? Y si puede tener alguna incidencia en la cantidad de movilización que se produzca para la votación de octubre.

No. Nosotros vamos a hacer, y hablo de los intendentes, el mismo esfuerzo que hicimos para el 7 de septiembre. Aquí el enemigo no es interno, el enemigo es externo. Y el enemigo tampoco es personalizado, sino es la forma de gobierno que está llevando Milei, en donde vemos que constantemente van cerrando fábricas, va quedando gente sin trabajo, los chicos están concurriendo cada vez con más fuerza a las escuelas a comer, específicamente. La inversión que está haciendo la provincia y los municipios es máxima en función de poder lograr que se alimenten bien los chicos. Estamos teniendo un montón de problemáticas hasta de salud mental. En Florencio Varela inauguramos un centro de salud mental que completó 50 procesos de acompañamiento y de tratamiento en 48 horas. Lo vemos en las escuelas, con los gabinetes que acompañan la educación.

Hay muchas problemáticas que realmente a los intendentes nos preocupan, y que no nos llevan a una coyuntura electoral. La coyuntura electoral es el proceso para frenar a Milei, para frenar la política que está llevando Javier Milei y todo su gabinete. No puede ser que no haya diálogo con nadie del Gobierno Nacional. No puede ser que, cuando se da un diálogo con el jefe de Gabinete para la culminación de la autopista, a la cual le faltan solo 450 metros, la respuesta sea: “No se la concesionamos a ustedes, pero no la hacemos nosotros tampoco”.

450 metros para conectar varios distritos por un segundo anillo importantísimo. Estoy hablando de la autopista Presidente Perón. Se le fue a pedir la concesión para poder terminarla, no el dinero. Sabemos cuál es el concepto. Ahora parece que van a arreglar ciertas rutas nacionales que están hechas un desastre, y que hay muchos accidentes justamente por la desatención. Nadie vota a alguien para que lo desgobierne o para que le arruine la vida, sino para que se la mejore. Este no es el caso que estamos viendo en la Argentina en estos momentos.

Andrés ¿cómo llegás a la política?, ¿cómo era tu vida previamente?

Yo era un estudiante de Derecho, un vecino más que terminó su secundaria y que empezó la universidad pública y gratuita, y que decidió presentar un currículum. Empecé como becado en el municipio, avancé con mis estudios, me logré recibir gracias a mi trabajo en el Estado. Y, bueno, por supuesto, después mi intención fue devolver al Estado todo lo que obtuve de él. No solo en la universidad pública, sino también en mi trabajo en el municipio. Pasé por distintos cargos. Fui secretario de Gobierno, fui concejal también, fui subsecretario, director provincial de Tierras en la provincia de Buenos Aires por un período. Y después, a partir de 2011, primer concejal; en 2015 también. En 2017, a través de que Julio Pereira llega a ser diputado provincial, accedo interinamente a la Intendencia. En 2019 gané mi primera elección con el 54% de los votos; en 2023, mi reelección con el 56, casi 57.

Entonces, aquel chico que entró en la Municipalidad, ¿hace cuántos años?

Treinta y tres.

¿Qué cambió Florencio Varela en estos 33 años, y qué es síntoma de lo que cambió el conurbano y la Argentina en su conjunto?

Florencio Varela ha cambiado en función justamente a la figura del Estado presente. Nos faltan muchísimas cuestiones. Tenemos 192 kilómetros cuadrados de territorio, 600 mil habitantes. Doce chicos y chicas nacen todos los días en el Hospital Mi Pueblo. Por eso también tanta construcción de jardines, de escuelas primarias, de escuelas secundarias. Apoyamos nuestra universidad pública y gratuita con obras también, porque no solamente tienen carreras de grado sino también de posgrado. Hay mucha gente que es partícipe y protagonista de esta movilidad social ascendente, que es por lo que luchamos los peronistas. Entonces, es importante ver cómo el distrito va creciendo, no solamente en cantidad de población, sino también en servicios. Va creciendo muchísimo. Estamos novenos en cantidad de habitantes de los 135 distritos, pero en ninguno de los 135 nacen 12 chicos todos los días.

Eso quiere decir que la tasa de natalidad hace suponer que Florencio Varela va a subir en el ranking en cantidad de habitantes. ¿Y a qué lo atribuís? ¿Por qué la gente se muda más a Florencio Varela?

Por cuestiones de trabajo, en muchos casos, en el momento en que lo había. Nosotros, entre 2019 y 2023, en cuatro años, inauguramos 51 empresas en el Parque Industrial. Un parque que al principio era un terreno vacío, y que logramos ya estar casi inaugurando la tercera etapa. Hay 55 empresas allí; 51 las inauguramos nosotros en ese período. Cuatro volvieron porque se estaban yendo en el periodo de Macri. Hasta Alpargatas cerró en 2018, en el período de Macri, y se fue de Florencio Varela. Ahí está el Parque Industrial, en una posición estratégica. Y hoy siguen instalándose empresarios.

Hoy los estamos cuidando, porque la verdad que con la apertura indiscriminada de importaciones se golpea la industria nacional. Una ha cerrado, una metalmecánica con 70 años de permanencia en el distrito, dejó 90 trabajadores en la calle. Hoy lo que vemos es que estamos asistiendo a eso. Estamos asistiendo a un proceso acelerado con Milei, que fue lo que pasó con Macri. Es lamentable, y el daño es muchísimo. Te diría que es peor que en el momento de la pandemia, donde también la pasamos muy mal.

¿Cómo fueron las elecciones de 2023 en Florencio Varela, en la primera vuelta y en el balotaje? ¿Qué pasó?

En ninguna de las tres ganó Milei. Kicillof primero y Massa después.

¿Y suponés que va a ser lo mismo en octubre?

Estoy convencido de que toda la gente que acompañó en Florencio Varela al peronismo, a los que estamos presentes todos los días, a los que recorremos los barrios, a los que los escuchamos, a los que planificamos para poder lograr el objetivo de hacer que cada día los varelenses vivan mejor.