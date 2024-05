Apuestas online: "Una compulsión que no distingue clases sociales y alimenta paraísos fiscales"

Juan Francisco Navarro, referente de Movimiento Evita, está llevando adelante una campaña contra las apuestas online, y afirmó que es necesaria una alianza entre partidos políticos para detener al "monstruo de la ludopatía" que afecta especialmente a los menores de edad. “Nosotros tenemos una mirada política, con nuestros pibes no se pueden meter", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Francisco Navarro es concejal de Lomas de Zamora por Unión por la Patria y referente del Movimiento Evita. Es hijo del dirigente “Chino” Navarro.

Alejandro Gomel: Hay una preocupación importante: ¿Dónde estamos parados con respecto a la problemática del juego?

Es una problemática que avanza. El primer estado en el que estamos ahora es en el de tomar conciencia y visualizar lo que está pasando, que en la pandemia se empezó a expandir a una velocidad muy grande y hoy es un debate que se impone solo en las escuelas, en los clubes, en los centros comunitarios, en los centros culturales, en la charla con mis sobrinos y hermanos más chicos, por ejemplo.

Es un tema que se impone y se refiere a estas aplicaciones, de las cuales la gran mayoría no está regulada y son ilegales, que tienen que ver con los juegos online, las apuestas, los casinos virtuales y las apuestas deportivas. Que no solamente genera un consumo problemático en nuestra población, sino que hoy está afectando a la gran mayoría de menores de edad y jóvenes.

No distingue clases sociales y también genera un hábito problemático, porque no es que uno tiene que salir de su casa para ingresar a un casino o un bingo, sino que el juego y las aplicaciones nos persiguen y están cotidianamente en nuestros alrededores.

Empezó a surgir esto en discusiones en escuelas y clubes, y desde Lomas empezamos, con distintos compañeros y compañeras, a tratar de legislarlo, visibilizarlo, empezar a preguntar quién las regula, de dónde vienen estas empresasm, por qué en los países centrales estás empresas ya están legisladas, y en muchos casos, prohibidas...

AG: Bueno, sucede con la publicidad. En otros países, por ejemplo, ya se prohibió la publicidad en las camisetas de fútbol, y acá es al revés. Ahora los equipos más grandes todos tienen publicidad de empresas de juego online.

Yo soy hincha de Racing y en la camiseta está Betsson, en la de Boca también, está Codere en la de River. Pero así, también hay mucha "torta" publicitaria. Muchas veces los medios no son rentables, como la televisión o como algunos canales de streaming, que necesitan inversión, y está cotidianamente en las publicidades. Uno quiere entrar a un medio digital y aparece la publicidad, y también referencias. Si uno ve Gran Hermano o ve cualquier programa deportivo, o ve cualquier sitio digital de espectáculo, empiezan a aparecer las publicidades que, además, casi ninguna tiene un mensaje de juego responsable, ninguna habla de la ludopatía, ninguna advierte de las problemáticas que puede tener ese consumo.

Sobre esa situación, a nosotros nos parece importante primero, regularlas. En algunas provincias se está haciendo que ENACOM puede bloquear las señales en escuelas y clubes. Capital Federal lo quiere implementar. Obviamente es algo pequeño, porque si el alumno quiere salir de la red de Wi-Fi y conectarse con sus datos, lo podría hacer. Pero bueno, es una complejidad más.

Otra cosa que nosotros vemos es que desde AFIP se recaudan 2500 millones de dólares al año solamente por el juego legal. Y entendiendo que el 78% de los movimientos de apuestas se hacen en sitios no registrados, ahí también hay un lugar en donde recaudar y controlar. Estamos en una coyuntura donde el Presidente dice que hay que desregular todo, aplaude a los sitios que evaden, o como él dice, "salen de las garras del Estado y no pagan impuestos". Bueno, la mayoría de estos sitios provienen de paraísos fiscales, no tienen tasas impositivas en el país, entonces se radican en el extranjero, y también hay muchísimas familias damnificadas porque estas páginas no tiene una atención al cliente. Es un bot que no responde más de tres preguntas que tengan que ver con una cuestión de damnificación. No tienen una devolución concreta, te van devolviendo la plata en distintas monedas.

Es importante llevar a la justicia estos casos que muchas veces son casos aislados. En Santa Fé el gobernador actual llevó más de 200 familias a la justicia con una presentación para que la estafa tenga su paga. Porque si no también no solamente no se regula, sino que estamos logrando que la mayor recaudación se vaya para paraísos fiscales.

Claudio Mardones: En el trabajo de Comisiones de Diputados hay ya siete proyectos que buscan regular las apuestas online y concentrarse en los juegos de azar. ¿Cuál es tu expectativa de lo que pueda llegar a pasar en Diputados? ¿Estos dictámenes van a poder vencer el lobby silencioso de los grandes jugadores de los juegos de azar?

Es complejo, pero lo bueno es que ya hay siete proyectos. En nuestro espacio, el diputado Eduardo Toniolli presentó un proyecto que tiene que ver con la regulación y poder generar un fondo, porque de ese fondo se podrían fortalecer espacios educativos, espacios culturales.

La expectativa es alta porque ya, por lo menos, está en la agenda, es un tema que se impone. Y también es un desafío político, porque nos hace salir de esa cuestión de partidos buenos y partidos malos, porque vamos a necesitar de una unidad mucho más grande, incluyendo aquellos partidos que tengan una distancia con lo que es UxP, y también hacernos cargo que hemos tomado mucho tiempo agendas que no estaban vinculadas a la realidad.

Esto nos permite volver a discutir los temas que están pasando en la coyuntura, alrededor nuestro, y salir de ciertos debates que son alejados. Por eso mismo hoy tenemos un gobierno como el que tenemos, en parte una responsabilidad nuestra de haber tomado este tema mucho más tarde.

CM: En el caso de la UCR, también han presentado proyectos. Teniendo en cuenta la gravedad de las apuestas online, ¿Vos crees que puede haber un acuerdo político entre los distintos espacios de la oposición para poder consensuar una salida?

Es necesario. Acá en Lomas de Zamora el proyecto que estamos presentando está en concordancia con la UCR. Si bien tenemos diferencias, es un tema que lo estamos tratando en conjunto. Seguramente haya alguno del bloque que no quiera votarlo, hace poco se votaron algunos artículos que tienen que ver con el tabaco y eso generó que cada bloque lo discutiera de otra forma.

Yo creo que vamos a una situación similar. El lobby ya existe con el juego regulado, con los bingos, con los casinos. Nosotros en Lomas de Zamora y en distintos distritos lo venimos charlando y no lo decimos como una cuestión acusatoria, sino porque queremos que se legisle, que se regule y que se discuta la palabra juego, porque esto ya no es un juego.

Y principalmente queremos visualizar lo que está pasando en las escuelas y los clubes. Está llegando a nuestros pibes y pibas en un momento de la digitalización de la moneda, donde le están robando de la billetera digital a sus propios padres, que provocan cambios de humores que tienen los pibes al no poder apostar o al perder. Están surgiendo casos famosos que, por lo menos, están ayudando a visualizar la problemática que tienen.

Y hay que aclarar que no hay muchos espacios que contengan en temas de salud y en temas de consumo problemático. Entonces, también hay que establecer redes, no solo en las escuelas, sino en la prevención y en la salud, y estamos en un momento en que el Estado se está desfinanciado.

CM: ¿Y qué pasa con los institutos del juego? Cada provincia tiene uno, la Ciudad de Buenos Aires también. Se supone que parte de esa recaudación era para prevenir la ludopatía...

Acá en la provincia de Buenos Aires el Instituto tiene un acuerdo con Betsson. Lo cual, supuestamente, ahí hay un fondo que tiene que ir a distintos lugares de contención social. Pero lo que decimos es que el gran porcentaje está por fuera de ese acuerdo. Son muchísimos sitios que no están registrados, que son gigantes internacionales y que operan igual en la provincia.

La defensoría del pueblo está haciendo una campaña preventiva en donde se visualiza cada lugar donde uno puede ir a tratarse, recuperarse y hacer encuentros de charlas. Obviamente que hay una tensión. Hay distintos lobbies que pueden empujar a mayor recaudación del juego. Nosotros tenemos una mirada política, con nuestros pibes no se pueden meter. Y al mismo tiempo, si nosotros no tomamos estos temas, lo más probable es que tomen espacios que van a premiar a quienes quieran seguir evadiendo, quieran seguir concentrando y generando una sociedad de consumo. Me parece que es un tema político para tratar urgentemente.

