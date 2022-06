Ariel Basteiro: "No debería llamar la atención que una tripulación iraní esté entrenando a una venezolana"

El dirigente político y representante del Gobierno en Bolivia, Ariel Basteiro, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y destacó que no debería ser llamativo que "una tripulación iraní esté entrenado a una venezolana". Además se refirió a la condena a Jeanine Áñez, al progresismo kirchnerista y a la corrupción menemista.

¿Cuál es tu opinión sobre el caso del avión venezolano-iraní retenido en Argentina?

Conviasa es una empresa nueva que trata de recuperar lo que era Viasa para Venezuela, que cerró por los mismos administradores de Aerolíneas Argentinas en los 90. Aerolíneas tuvo más suerte en no desaparecer por la lucha de los trabajadores. El gobierno de Hugo Chávez creó Conviasa, que voló de manera irregular en los últimos tiempos y recién ahora comienza a tener vuelos más regulares y algunas rutas que explota. Una es la de Buenos Aires por la gran cantidad de migración venezolana que hay.

El motivo por el cual Conviasa determinó que el vuelo que venía con destino a Buenos Aires quedara en Bolivia es por el conflicto que se generó con el avión de carga. Eso también genera inconvenientes para los pasajeros que tenían su vuelo para esta semana.

Producto del impacto mediático, y la promoción que tiene el tema del avión, tomó mucho estado público. No deja de ser algo que suele pasar en el transporte aerocomercial. En cuanto al otro vuelo, la mayoría de los analistas hablan con mucho desconocimiento. No debería llamar la atención que una tripulación iraní esté entrenando a una venezolana. Cuando una aerolínea no tiene estructura en tierra, para hacer la capacitación, la hace en vuelo. Creo que es lo que pasó y, por eso, había tripulaciones cruzadas. Teóricamente las investigaciones que se llevaron adelante no arrojan ningún tema de irregularidad y los trámites fueron hechos en tiempo y forma.

Siguiendo esa lógica, ¿por qué habría riesgo para el avión de pasajeros? ¿Por qué no aterrizó en Buenos Aires?

El avión había sido vendido por la misma empresa que vendió el avión que hoy está en Ezeiza. Puede ser que el motivo principal sea que no apareciera ningún denunciador serial a pedir que se investigue o se allane el avión. Conviasa tiene 40 aviones en su flota y, que le paren uno, no es mayor inconveniente.

¿Cuántos aviones le compró Conviasa a Irán?

La prensa informó que hay dos que los adquirió a una empresa iraní. Es algo habitual, los aviones van y vienen a países con los que no se tiene relación porque los compran y venden corporaciones que se dedican a eso.

¿Qué sucede en Bolivia con la condena a Jeanine Áñez? ¿Cómo está la relación entre Luis Arce y Evo Morales?

Áñez lleva un año con prisión preventiva. Fue encontrada subiendo a un helicóptero para fugarse, por eso estuvo en la cárcel de mujeres. Esa sentencia fue por haber violando la Constitución al autoproclamarse como Presidenta. Está catalogado como golpe de Estado y tiene tres casos en total: uno por los muertos en las protestas, otro por lo que pasó en noviembre de 2019 y, el tercero, es el contrabando de municiones desde Argentina hacia Bolivia.

Los sectores ligados a la derecha critican el proceso, que fue a través de la justica penal. Fuera de esas objeciones no hay un clima de preocupación ni de crisis. Las discusiones que se generan dentro del MAS son parte del proceso que tienen los partidos políticos en Bolivia, donde todo se debate y se movilizan en la calle.

Se critica al progresismo porque con los años fue cooptado por el kirchnerismo y se hizo tolerante a la corrupción. ¿Es justa la crítica?

El kirchnerismo es el progresismo de la década de los noventa. Las mismas banderas, de un país soberano, de tomar decisiones, la defensa de los derechos humanos y la integración latinoamericana. Eso se dio con Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Hubo errores y altibajos, pero las medias que se tomaron en estos años buscan llevar a una mejor calidad de vida para los sectores más desprotegidos.

¿Tienen una actitud diferente sobre la corrupción?

No creo que los niveles de corrupción de Carlos Menem puedan ser igualados por ningún otro gobierno en la historia argentina en democracia. En aquel momento, se privatizó una empresa con un diputado trucho y se vendió todo. Las denuncias contra el kirchnerismo son operaciones mediáticas y políticas de la oposición. Terminan demostrando que no tienen sustento.

