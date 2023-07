Axel Kicillof: "Carrió dice, y no lo dije yo, que el plan de ajuste genera asesinatos y violaciones de los DD.HH"

Axel Kicillof se siente confiado en la pelea por su reelección. Las críticas a la gestión de Vidal y la contraposición entre las recorridas en clío por la Provincia y el marketing político del PRO. "Hemos hecho inversiones muy grandes, la verdad es que falta un montón y también por eso nos presentamos de nuevo, porque tenemos un programa que lleva tiempo", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

La producción me dice que vas a volver a hacer campaña con el Clío, no se si simbólica o realmente ¿Va a funcionar el clio en la campaña este año?

Yo vivo en La Plata, en la residencia de los gobernadores, un edificio hermoso, un monumento histórico. Lo tenemos acá en el estacionamiento el Clío, lo veo todas las mañanas.

Creo que lo de este auto causó tanto impacto en ese momento porque, efectivamente, durante la época del macrismo, del 2016 al 2019, estuvimos recorriendo la provincia por ruta e íbamos de acá para allá, más de 100 mil kilómetros. Dimos una vuelta entera, contando las veces que fuimos a todos los municipios, hice los 135 municipios en auto, porque en aquel momento yo era diputado y comenzamos a recorrer la provincia convocados por los propios vecinos de cada localidad, que me pedían que vaya a dar charlas.

Obviamente que hubo un hecho real que fue esa recorrida en aquel momento, pero también hay cuestiones metodológicas de hacer campaña, que consistían en ir a una localidad y quedarme una mañana entera, reunirme con diferentes sectores de trabajo, empresarios, dirigencias políticas o vecinos en las plazas. Era más una metodología que el hecho mismo de cómo llegaba al lugar.

Venía a marcar en una época de Mauricio Macri y Maria Eugenia Vidal en la cual se apelaron muchísimo, desde la política, a los métodos del marketing y la publicidad. Un Gobierno que, en ese momento, estuvo muy de espalda a los territorios y a las necesidades de las provincias. No era sólo que la gobernadora no vivía en la residencia, sino que el gobierno funcionaba desde Capital Federal. Venía una vez a la semana a la capital de la provincia, pero era una ausencia muy fuerte.

Nosotros, desde que estamos en el gobierno, cambiamos totalmente la metodología de gestión, con mucha presencia en los territorios. Di tres vueltas más a la provincia en esta época.

Obviamente, hubo una pandemia que dificultó, pero no soy el único que lo hace como gobernador, también lo hace todo el gabinete. Se ve en redes que todos los ministros están en diferentes localidades de las provincias reunidos, trabajando.

El clío se volvió algo así como un vínculo con la sociedad, tanto en campaña, en la que dije que iba a estar muy atento a lo que ocurre en la Provincia de Buenos Aires, y en cada uno de los 135 distritos, particularmente en el interior, que está muy olvidado, donde hay localidades pequeñas a las cuales he ido inaugurando obras que tienen que ver con escuelas.

Vidal en 4 años de gobierno dijo que inauguró 65 nuevos edificios escolares, ponele que fue así, 65 edificios en 4 años endeudando mucho a la provincia en dólares. No fue un tema de recursos en el gobierno anterior, se vio con lo del gasoducto también, con la deuda que tomaron.

Nosotros, con la pandemia, en el medio de prácticamente 2 años, acabamos de inaugurar la escuela número 168 y además Vidal cerraba las escuelas rurales, porque decía que no eran rentables o que tenían muchos gastos para pocos alumnos. Nosotros abrimos las que cerró y, además, hicimos un plan de infraestructura muy grande. Eso implica estar todo el tiempo en los distritos, por eso va más allá del Clio. Pero si querés llamarlo así, ya estoy hace rato. Necesitamos clíos para todos los ministros que se la pasan recorriendo, hablando, escuchando y gestionando en toda la Provinicia.

Carlos Bianco: "No sería muy creíble que Axel Kicillof vuelva a hacer campaña con el Clio"

Las posibilidades de la reelección

Si uno revisa las elecciones provinciales de este año, en todas ganó el oficialismo ¿A qué atribuís ese triunfo de los oficialismos en cada uno de los territorios? ¿Por qué crees que se va a repetir en la provincia de Buenos Aires?

Hubo varios fenómenos vinculados a lo electoral. La mayoría de las provincias desdoblaron las elecciones, votaron separados de la elección nacional. Aquí en la provincia de Buenos Aires y en algunas más como Entre Ríos y Catamarca. Vamos a votar en simultáneo, tanto en las PASO como en generales con la Elección Nacional, lo cual naturalmente, como es una sola boleta, creo que tiene que tener un análisis relativamente distinto.

Otra cuestión es que la provincia de Buenos Aires, por su nivel de representatividad en términos demográficos, ya que tenemos prácticamente 40% del padrón electoral, aún desdoblando la elección, es prácticamente una elección nacional. Es medio país la Provincia de Buenos Aires, tiene esa particularidad.

Dicho esto y, por lo menos lo que muestran las encuestas, se observa que también hubo gestiones provinciales que, por sus resultados, sus llegadas y sus incumbencias, son distintas a las del Gobierno Nacional. Pueden mostrar soluciones a problemáticas que tienen que ver con lo que hace un gobierno provincial. Salud, educación, infraestructura en general, vialidad, etc. Nosotros tenemos planes que interesan, que tienen que ver con el arraigo en el interior de la provincia, además de lo que estamos haciendo en el Conurbano, donde mucho no se conoce pero se ve.

Cuando asumimos en 2019 había 100 mil cuadras de tierra sin pavimento en zonas urbanas del Gran Buenos Aires. Nosotros llevamos pavimentadas más de 11 mil en dos años, prácticamente por la pandemia, que también afectó a los oficialismos de todas parte del mundo.

A este ritmo, en un periodo más habremos pavimentado el 40% de lo que falta. Son resultados muy contundentes, pero obviamente hay que darle continuidad, convertirlo en una política permanente.

Durante los 4 años del gobierno anterior esto no se hizo ni en escuelas ni en salud, la gestión fue muy mala en la Provincia en la época de Vidal y Macri. Creo que esto, obviamente, no es el único factor, por esto de que las elecciones son simultáneas y la provincia de Buenos Aires es una elección asociada a lo nacional, pero así y todo hay mucho que mostrar en gestión.

Ayer estuve en Malvinas Argentinas distribuyendo computadoras del Conectar Igualdad Bonaerense para todos los pibes y pibas del último año de la secundaria, no se quien se puede oponer a repartir algo tan importante para chicos que quieren seguir estudiando muchas cuestiones vinculadas a materias que requieren una computadora.

Repartimos la computadora número 100 mil del Conectar Igualdad mientras que el gobierno anterior lo interrumpió,dejó de repartir computadoras,a diferencia de nosotros no repartió ninguna, algo que fue negativo.

Son diferencias muy grandes, después se podrán discutir mil cosas, pero en términos de universidades pasó lo mismo, nosotros estamos abriendo centros universitarios en el interior de la provincia, porque los que viven ahí saben que ir a estudiar es una barrera muy grande porque tienen que irse de sus pueblos nativos. Hemos abierto centros universitarios en 50 localidades oficialistas y opositoras para que se pueda tener una parte, por lo menos, de los estudios universitarios en donde cada uno nació.

Se pueden ver las diferencias tanto en la gestión como en la política, obviamente como resultado de diferencias en el modelo de provincia, de país, en las ideas.

Macri y Vidal decían que había muchas universidades, lo que pasa es que en este caso, nuestra oposición ya gobernó hace poco, y creo que hay una gran diferencia, porque las ciudades bonaerense experimentaron un gobierno meoliberal, de derecha digamos, en la concepción y la política.

La estrategia de UxP: las distintas tribus y las discusiones sobre el rumbo oficial

Hablando de la provincia de Buenos Aires en particular, Sergio Massa dijo que el último gran gobernador después de vos había sido Felipe Solá, salteando a Daniel Scioli. Ya hiciste todas las críticas a la gobernación de quien te precedió, respecto a la anterior de Vidal, a la de Daniel Scioli, ¿Coincidís con la visión de Sergio Massa de que era mucho mejor la de Felipe Solá?

Yo fui Ministro de Economía durante la época en la que gobernó Scioli, no Solá, y había una diferencia muy grande con respecto a épocas, incluso a las épocas de Macri y de Vidal.

El Gobierno Nacional de Cristina, del cual yo era miembro, tenía una política de infraestructura, educativa y sanitaria muy fuerte desde el Gobierno Federal con presencia en todas las provincias.

Me acuerdo en ese momento de Sileoni, que hoy es ministro de Educación en la Provincia, pero era Ministro Nacional, colega del gabinete en la época del 2015. El gobierno Nacional tenía un plan de 700 escuelas, así que había una presencia muy grande del Gobierno con fondos y con políticas, por ejemplo el Conectar Igualdad era un programa nacional que llegaba a Buenos Aires.

Cinco millones y medio de computadoras se distribuyeron del 2010 al 2015. Entonces, el gobierno de Scioli contaba también con el apoyo del gobierno de Néstor y Cristina en aquel momento. Una política del gobierno federal sobre todas las provincias.

Daniel tenía un problema, que lo tiene la Provincia de Buenos Aires hace muchísimo tiempo, un problema estructural que afectó también a Vidal y que yo siempre lo menciono, que es que la provincia de Buenos Aires ha sido históricamente muy perjudicada en la distribución de recursos de coparticipación.

Eso tuvo un hito en los ochenta, en la época de Armendáriz, otro gobernador que en la época de Alfonsin, acuerda ceder puntos de la coparticipación provincial a la bolsa de las demás provincias, cedieron 7 puntos de coparticipación y esto terminó con que la Provincia de Buenos Aires aporta el 40% de los recursos coparticipables pero recibe nada más el 20% o menos. Eso se hizo con la idea de que, como había mucha migración de las provincias al Conurbano, se dejaban recursos en cada una de las provincias para que entonces haya menos migración en el Gran Buenos Aires.

La verdad que esto no pasó, siguió habiendo una crecimiento del Conurbano muy grande, pero sin recursos, y obviamente, al haber una desproporción entre la actividad económica, la población y los recursos que recibe la provincia, hay graves problemas de infraestructura, calles de tierra, falta de agua potable, etc.

Acá en la Capital de la Provincia de Buenos Aires largamos una planta purificadora para la Plata, porque no alcanza el agua potable para la gente que vive en La Plata.

Esa deficiencia de infraestructura, más allá de cada uno de los gobiernos, tiene un hecho común, que es la falta de recursos.

Kicillof: “Con Massa hay matices y ninguno de los dos lo negaría"

El apoyo del Gobierno Nacional

Recién mencionaste que te tocó ser ministro de economía cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires era Daniel Scioli, y sos bien consciente de la cantidad de recursos y cómo se priorizaba desde el Gobierno Nacional la Provincia de Buenos Aires. Comparándolo vos gobernador con los ministros que tuvo Alberto Fernandez, ¿fue equivalente el apoyo a la Provincia de Buenos Aires que hubo desde el Gobierno de Cristina Kirchner cuando Scioli era gobernador con el que hay ahora que Alberto Fernandez es presidente y vos sos Gobernador?

Tal vez por esa experiencia que había tenido desde el Gobierno Nacional pude prever y articular más fácilmente.

Yo le planteé a los ministros del Gobierno Nacional, integrar y articular políticas de vivienda , infraestructura, rutas, vialidad, en un solo plan que fuera el Plan Provincial.

Yo tengo un ministerio de vivienda que tiene un plan que es conjunto con el Gobierno Nacional, lo mismo con el de vialidad y con el de infraestructura en general, por lo tanto, la obra nacional que se realiza en el territorio provincial no es que va por una planificación separada, es la misma.

Yo diría que se avanzó mucho en integrar las Políticas Nacionales con las de la propia Provincia, y la misma con mucho protagonismo en las rutas y las escuelas construidas.

Creo que en el volumen habría que ver, pero sí, seguro se avanzó muchísimo en la coordinación de las políticas con planes para cada una de las áreas, nacidos con lo que tiene ver con las necesidades y la diagramación de la Provincia de Buenos Aires.

Es decir que hubo un solo plan de infraestructura, un solo plan de educación, un solo plan de salud, que es el plan provincial a veces con fondos nacionales, una forma de compensar esa pérdida de recursos. Eso ha sido tanto a nivel nacional como a nivel municipal. Por ejemplo, el Plan Escuelas a la Obra, ahora el Plan Municipios a la Obra. Son planes integrados entre el nivel de Gobierno Provincial y los niveles Municipales, entonces, eso le da mucha más visibilidad y lo va convirtiendo en un Plan Único.

Nosotros tenemos un plan quinquenal de escuelas, de salud, de rutas que es nacional, provincial y municipal, pero como si fuera un distrito único.

La estrategia electoral en PBA y a nivel nacional

Pasando al futuro y a las elecciones, vos decías que es distinta una elección no desdoblada de la que va a haber en la provincia de Buenos Aires, que va a ser en simultáneo con la nacional, y también mencionaste que la Provincia tiene casi la mitad del padrón del país. Me gustaría tu reflexión sobre la estrategia electoral. ¿Creés que es más importante el mejor candidato a Gobernador para que el Presidente gane o viceversa?

Hablando en general, ya que me hablaste de estrategia electoral, en estos días se estuvo usando la frase que se utilizó en 2015: “la campaña del miedo”.

Macri, como candidato a presidente, y Vidal como candidata a gobernadora, ganaron las elecciones y tuvieron una estrategia de marketing político que consistía en distintas frases que aun me acuerdo porque eran muy repetitivas. “La revolución de la alegría”, “Todo lo que tienes lo vas a conservar”, “Lo que anda mal lo vamos a mejorar”. Agregaban que iban a subir las jubilaciones y a sacar el impuesto a las ganancias, la pobreza 0, etc.

Fue una campaña, en aquel momento, prácticamente en continuidad con el gobierno que había, pero mejorando algunos aspectos en los que identificaron que podían conseguir votos. Pero era una estafa electoral, fue todo mentira.

A los seis días de asumir, en diciembre de 2015, devaluaron el 60%, abrieron las importaciones, empezaron una política que terminó con una baja de salario real de 20 puntos, empezaron el sobreendeudamiento aceleradísimo y, cuando se les acabó, fueron al Fondo Monetario, al cual habían dicho que no iban a ir, mintieron en la campaña para conseguir votos.

Ahora es muy distinto, tenemos a los candidatos de la derecha, que yo digo que tiene muchos candidatos pero un solo proyecto, que es el del ajuste, lo dicen muy abiertamente.

Carrió dijo, refiriéndose a Macri y a Patricia Bullrich que el plan que pretenden aplicar históricamente genera represión, asesinatos y violaciones de derechos humanos.

Yo colgué el video, porque se lo escuche a Carrió y, en un acto la cité casi textual, ella misma dice que van a terminar enjuiciados ministros y el presidente o la presidenta si hacen esto que están proponiendo.

Creo que, a diferencia de 2015, se están discutiendo modelos de país y de provincia, incluso en torno a lo del Gasoducto.

La provincia de Buenos Aires tiene el 52% de la industria nacional, al igual que la agropecuaria. Somos una provincia de producción y trabajo. Entonces, estos planes de endeudamiento, fuga y quita de derechos, porque cuando dicen que las cosas te las solucionan “la mano invisible del mercado”, si vos recorres la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos 100 Municipios, que son del interior, y ahí el único prestador de salud y de educación es el Estado, y no porque seamos estatistas, sino porque el privado no va, porque son poblaciones relativamente distantes y pequeñas donde no hay negocio, y el mercado va donde hay negocio, por eso siempre tiene que llegar el Estado, indudablemente de la manera más eficaz, de mayor calidad.

Todo eso lo estamos trabajando, y hemos hecho inversiones muy grandes. La verdad es que falta un montón y también por eso nos presentamos de nuevo, porque tenemos un programa que lleva tiempo.

En esa discusión de modelo, Unión por la patria tiene que mostrar su modelo para la Nación y la Provincia. Cómo es y cómo se va a llevar a cabo, y ahí no es tan importante qué parte de la boleta tira, se empieza a unificar en un modelo distintivo.

Ahora la oposición está discutiendo el modelo que en el 2015 no querían discutir, y yo eso lo celebro. A diferencia del 2015. Gobernaron hace poco, y yo me pregunto, si son unos genios de la inversión educativa y de la salud pública, ¿por qué no hicieron nada?.

La derechización

Vos mencionabas que Carrió decía que no se corrió, sino que fue el PRO el que se corrió a la derecha. ¿Considerás que hay un corrimiento a la derecha en general en la sociedad en su conjunto que incluso lleva a que Sergio Massa represente al oficialismo?

No estaría seguro de eso. Creo que sí hay un corrimiento a la derecha a nivel de los candidatos de la oposición. Un discurso, llamémoslo “de derecha”, que tiene que ver con que, en vez de decir “no vas a perder ningún derecho”, o lo que decía creo que Gonzalez Fraga, “les han hecho creer que pueden tener un celular y televisión”, que son cuestiones básicas en una sociedad del siglo 21, ahora hay una idea de decirle a la sociedad que hay que terminar con todo lo que aspiran los sectores trabajadores y medios. De eso hablaba Carrió cuando decía “van contra los sectores medios”.

Ellos se declaran en contra de la salud y la educación pública, dicen “hay muchas universidades”, cosas básicas de la sociedad argentina, piensan que pensar en la igualdad es contrario a la sostenibilidad de la economía argentina. Entonces si, creo que en la dirigencia política, a las dificultades que tenemos, la oposición dice que vamos a salir yendo para atrás, restringiendo, quitando derechos.

Incluso lo decía Rosenkrantz en una charla en Chile, donde se planteaba si la salud y la educación son derechos, porque es caro darle acceso a todos.

Nosotros arreglamos 6 mil escuelas y repavimentamos 5 mil kilómetros de rutas. Se puede, pero depende de arreglar los recursos en prioridades que son distintas. Hay que discutirlo a nivel social. No se puede resolver todo al mismo tiempo, pero hay que tener políticas públicas que se orienten a otorgar derechos también a sectores medios.

Sería ir en contra de la Constitución pensar que la educación, la salud, la vivienda y la dignidad no son para todos y todas. Incluso se enojan cuando los chicos de sectores populares acceden a la diversión, parece que no tienen derecho a eso, o que el Estado no tiene porqué garantizarlo.

Lilita Carrió apuntó contra Mauricio Macri y Patricia Bullrich

Alejandro Gomel (AG): Me llamó la atención que, en las últimas horas, Carlos Corach, ministro del interior de Carlos Menem, dijo que Massa puede ser un nuevo Menem, y si uno habla con algunos de los militantes kirchneristas tienen un poco ese temor. ¿Hay alguna garantía con Massa?

Dentro del campo popular por supuesto que hay matices, pero dentro de un gran campo de políticas que tienen que ver con la producción, el trabajo, la soberanía, la independencia, la justicia social y valores muy fuertes.

En ese sentido, estamos trabajando sobre cuestiones programáticas para que los acuerdos electorales y políticos después tengan correlato muy claro con compromisos en el gobierno.

Unión por la patria se plantea que hay que ir para adelante, para el futuro, y garantizar derechos. Jugar muy fuerte con el salario, el trabajo y otras cuestiones con las que Sergio está totalmente de acuerdo, que es lo que viene diciendo. Luego, como conformemos el gobierno, cuando se ganen las elecciones, eso nos va a dar la garantía de que se va a ir en la misma dirección, no tengo dudas.

VF FM