El Banco Nación sigue sin presidente

Según informó el periodista Fernando Meaños en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), si bien, en el polémico decreto, hay varias alusiones a la privatización de empresas públicas de distintos sectores, en el caso del Banco Nación hay una derogación de un artículo específico que era la única protección legal que tenía el banco desde los noventa.

En los '90 la ley de Reforma del Estado, que habían aprobado Menem y Cavallo, había conseguido una excepción en Nación, es decir, que siempre iba a funcionar como un ente autárquico y que siempre la propiedad iba a estar al 100% en manos del Estado Nacional. El DNU deroga ese artículo específicamente y es claro que hay alguna intención de ponerlo en la lista de lo que sería privatizable.

Por otra parte, esta noticia llega en un momento muy particular para el banco. La anterior gestión ya se retiró, donde la presidenta era Silvina Batakis, que ya está en funciones en un cargo en la provincia de Buenos Aires, y se anunció como reemplazo a Daniel Tillard, ex presidente del Banco de Córdoba.

Tillard y su futuro vicepresidente, Darío Wasserman, están dentro del Banco Nación hace aproximadamente 15 días, pero su decreto de designación todavía no fue firmado por Javier Milei. Esto quiere decir que están al frente del Banco pero no tienen potestad alguna. No pudieron representar, por ejemplo, al Nación y a ABAPPRA, la Asociación de los Bancos Públicos, en la última paritaria de los bancarios y están en una situación muy irregular. Porque si bien tuvieron la confirmación política de que van a conducir el banco, no tienen el decreto.

Por otra parte, aún en este clima de informalidad, Tillard ya le transmitió a los gerentes más importantes del banco que su intención es, como mínimo, que el Banco Nación se transforme en una sociedad anónima, es decir, que pierda ese status de ente autárquico que tuvo siempre y que estaba reforzado por esa normativa de los años '90. Por supuesto, esto desató múltiples protestas que ya arrancaron ayer, hubo marchas, movimientos dentro y fuera del banco y, hace un rato, apareció una falsa alarma de bomba.

