Eduardo Menem: "No creo que Karina Milei sea más importante que el Presidente"

El ex titular de la Convención Nacional Constituyente criticó la gestión del Gobierno anterior y los acusó de distorsionar los índices de pobreza. “El kirchnerismo se convirtió en una fábrica de pobres”. Además, reflexionó sobre el impacto de la confianza familiar en la política: "En ningún caso se trata de colocar a familiares por capricho, la clave es la confianza y la capacidad demostrada", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Menem fue senador en 1983, 1989, 1998 y 2001. Además, se desempeñó como presidente provisional de la Cámara Alta en 1989 y fue presidente además de la Convención Nacional Constituyente que reformó la Constitución Argentina en 1994 y la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Es hermano del ex-presidente Carlos Menem y padre del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Con toda su experiencia, al ver la interna que se desató en el bloque oficialista en Diputados, tras la decisión de no reconocer la presidencia de Marcela Pagano en la Comisión de Juicio Político, ¿les asigna cierta falta de experiencia en el manejo legislativo a partir de la juventud de los participantes?

No le doy la trascendencia que le dieron algunos medios, porque es una situación bastante común en el contexto legislativo. Es natural que los legisladores quieran la presidencia en las comisiones parlamentarias. Sin embargo, debido al tamaño reducido de nuestro bloque libertario, a menudo nos enfrentamos a dificultades para obtener las presidencias que nos corresponden por ser parte del oficialismo.

Según lo que he escuchado por los trascendidos y no por conversaciones directas con mi hijo, parece que hubo un malentendido en cuanto a la designación del presidente de la comisión. Al parecer, el Presidente le había expresado su deseo de que Benegas Lynch ocupara ese cargo, pero por alguna razón el jefe del bloque decidió proponer a Marcela Pagano.

Los Milei buscan recomponer la armonía en el bloque de LLA tras el episodio con Marcela Pagano

¿Es optimista respecto a la aprobación de la nueva Ley Bases?

Ese es un problema interno de La Libertad Avanza. La ley tiene que ser tratada y aprobada por la mayoría de los legisladores para que pueda ser sancionada y tener vigencia. Hay que depender de la aceptación que tenga la ley en los otros bloques, sabiendo que, por supuesto, el bloque de LLA la aprueba.

Martín Tetaz afirmó que LLA apunta a tener un buen resultado el próximo año en las elecciones de medio término, cercano al 40%, para poder tener un cantidad de diputados que lo pongan “fuera del riesgo de juicio político”, proceso que implica dos terceras partes de cada una de las cámaras. Causalmente, el conflicto que se generó alrededor de las presidencias de Pagano o Benegas Lynch tiene que ver con la comisión que debería dar inicio a un eventual juicio político. ¿Cree que algún día en este país habrá un juicio político? ¿Se utilizará esa figura? Si así fuera, ¿Considera que es un procedimiento golpista?

No creo que sea justo adelantarse y hablar de aumentar la cantidad de diputados como una medida de defensa frente a un posible juicio político. ¿Quién está mencionando un juicio político en este momento? El juicio político se reserva para casos de mal desempeño judicial o con funcionarios del Poder Ejecutivo. Yo he tenido participación en juicios relacionados con jueces o miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero no he intervenido en juicios relacionados con funcionarios del Poder Ejecutivo.

Martin Tetaz: "Si al Gobierno le va bien es Macri 2017 y si le va mal es Alberto 2021"

Me parece que especular sobre esas posibilidades es precipitado. En mi opinión, la intención de La Libertad Avanza al buscar más diputados no tiene que ver con la preocupación por un juicio político, sino más bien con su deseo de tener una mayoría parlamentaria que les permita aprobar leyes y avanzar en su agenda legislativa sin depender de otros partidos.

Es importante tener en cuenta que una mayoría sólida en el Congreso otorga la capacidad de impulsar políticas y decisiones sin tener que recurrir a los decretos de necesidad y urgencia, y eso es lo que creo que están buscando.

El escándalo de la interna libertaria

¿O sea que lo importante es que le vaya bien para esquivar un hipotético juicio político y tener más diputados para entrar en un círculo virtuoso? ¿Cómo se imagina la relación del Gobierno con la sociedad el año próximo?

Claro, lo necesita para aumentar legisladores. El año próximo va a depender en gran medida de cómo podamos mejorar la situación económica y social. Es evidente que enfrentamos desafíos significativos; están saliendo a la luz las irregularidades ocultas bajo la alfombra del gobierno anterior.

Esto es una señal clara de que se necesita una limpieza profunda para restaurar el funcionamiento adecuado de nuestras instituciones. El desastre del gobierno anterior fue económico, social e institucional. Abusaron del poder de manera alarmante, manipulando datos del Indec para ocultar la verdadera situación del país. Durante su mandato, distorsionaron los índices económicos y de pobreza, debilitaron las instituciones como el Consejo de la Magistratura, y alteraron los principios fundamentales de nuestra República, como la responsabilidad de los funcionarios públicos, la transparencia y el equilibrio de poderes.

Marcela Pagano, protagonista de los vaivenes libertarios en la designación para la Comisión de Juicio Político

Restaurar la normalidad no será fácil, especialmente dada la grave situación social que enfrentamos. Generaron un aumento significativo de la pobreza y dependencia de planes sociales, que resultaron insuficientes frente a la creciente inflación. El kirchnerismo se convirtió en una fábrica de pobres. Nuestro desafío ahora es romper este círculo vicioso y reemplazarlo con uno virtuoso. Sin embargo, esto no será tarea fácil y llevará tiempo.

La influencia familiar en la política: ¿más allá del conocimiento?

Alejandro Gomel (AG): Apelando a su experiencia y lo que sabe del manejo del poder: ¿Cuál es la importancia que tiene Karina Milei en La Libertad Avanza? ¿Es realmente tan o más importante que el propio Milei en el armado del Poder Ejecutivo?

No creo que Karina Milei sea más importante que el Presidente. Milei es el que marca las líneas y ella es la persona de más confianza que tiene. Por eso la puso ahí, por eso Milei le encomienda a Karina algunas tareas que no puede hacer directamente. Ella también estuvo en el armado de la campaña, con la gente que ambos eligieron. O sea, tiene una gran influencia, pero no tiene más poder que el presidente.

Javier Milei dejó en claro que Karina tiene el poder

AG: ¿Entonces se exagera cuando se habla de la influencia que tiene Karina en el Congreso?

No creo que Karina tenga una influencia tan significativa en el ámbito legislativo, al menos no comparable a la que podría tener en la administración central del Poder Ejecutivo. Desde mi experiencia en parlamentos, sé que generalmente son los líderes de las bancadas oficialistas quienes tienen un diálogo directo con el presidente o con la persona que designe el presidente, o incluso con el jefe de Gabinete, ya que es el responsable político ante el Congreso.

El jefe de Gabinete, además, tiene la responsabilidad constitucional de informar regularmente al Congreso sobre el estado y la marcha del país, aunque lamentablemente en el kirchnerismo el jefe de Gabinete fue un puesto decorativo.

A pesar de que el Congreso tiene el poder de remover al jefe de Gabinete a través de una moción de censura, este mecanismo no se utilizó y el presidente tampoco hizo cumplir esta obligación. Como resultado, durante el gobierno anterior, el funcionamiento de las instituciones republicanas y constitucionales se vio gravemente deteriorado.

Karina Milei, hermana del Presidente

Recordaba que en los años 90 Duhalde incluyó a sus secretarias en las listas de diputados de la provincia de Buenos Aires. Milei nombró a su hermana Karina, cuando hasta hace dos años se dedicaba a vender tortas. En su caso, su otro hijo, Adrián, está siendo tentado por su primo, Lule, para volver a la política, e incluso usted, hermano del difunto ex presidente. ¿Qué importancia tiene en la política, no el conocimiento específico de la política o de la materia en cuestión, sino la confianza que genera una persona de la familia o alguien con un trato muy cercano de muchos años?

En primer lugar, quiero destacar que la confianza es esencial, ya sea que se trate de familiares o no. Si no confiamos en alguien, no vamos a considerarlo para ocupar ningún cargo.

Ahora bien, en cuanto al tema de mi hijo, Martín y su primo Lule han estado trabajando desde el inicio de la campaña de Milei, allá por 2019-2020, incluso crearon el partido en La Rioja, en la ciudad y recientemente obtuvieron su personería jurídica. Martín y Lule ha estado especialmente comprometidos, recorriendo las calles, presentando propuestas, y se han ganado la confianza del Presidente. Pero quiero dejar claro que su relación de parentesco no es el factor determinante aquí, sino más bien la confianza y el compromiso demostrados durante la campaña y en el ejercicio de sus funciones.

Javier Milei junto al presidente de Diputados, Martín Menem

Es importante entender que no se trata de nepotismo; en ningún caso se trata de colocar a familiares por capricho, la clave es la confianza y la capacidad demostrada. He visto de todo durante mis 20 años en el Senado: personas sin experiencia política que se esforzaron más que aquellos con años en el ámbito político y que les fue muy bien. Por eso, la experiencia previa no siempre es indicativo de éxito.

Es fundamental evitar que se concentre el poder y la representación sólo en un círculo familiar. Es necesario diversificar y asegurarse de que los cargos sean ocupados por personas competentes, ya sean de adentro o de afuera. Además, es esencial erradicar prácticas perjudiciales, como el discurso leído sin preparación previa, y fomentar un debate genuino y productivo en el Parlamento.

Los ciudadanos también desempeñan un papel crucial en el proceso, al vigilar y evaluar el desempeño de sus representantes. Es por eso que en mi libro "Derecho y Proceso Parlamentario" he abordado estos temas, incluyendo la moralidad en los debates y la importancia de la participación ciudadana en el control del Poder Legislativo.

