A tres años de la muerte de Menem, el menemismo sigue vivo en el gobierno de Milei

A tres años de la muerte de Carlos Saúl Menem, su nombre volvió a tener centralidad en la política de la mano de Javier Milei. El presidente no solo reivindica la administración del riojano, a la que califica como "la mejor de la historia de Argentina", sino que sumó a su Gobierno a buena parte de los funcionarios que acompañaron al expresidente en los '90.

Desde que Milei era un economista mediático, mucho antes de meterse en la política partidaria, siempre reivindicó las políticas económicas de Menem. Por sobre todas las cosas, el libertario subraya como grandes hitos del menemismo la desregulación de la economía, las privatizaciones de las empresas públicas, el alineamiento geopolítico con Estados Unidos y la convertibilidad como herramienta para controlar la inflación.

Milei tuvo la oportunidad de conocer a su admirado expresidente. El 2 de diciembre del 2023, Zulemita Menem felicitó a su primo Martín Menem y aprovechó la ocasión para revelar la buena sintonía que hubo entre el riojano y el economista el día que se conocieron.

"El viejo me decía 'el león no se preocupa por la opinión de las ovejas'. Sos el claro ejemplo. ¡Te quiero! Siempre orgullosos de vos. A seguir poniendo el apellido Menem en lo alto. Recuerdo que un día me llamaste para que el viejo reciba a Javier Milei. Al rato papá me cuenta: 'Martín vino con el amigo, interesante escucharlo, con condiciones para la política, le dije que se largue nomás, que puede ser presidente. El chango es más menemista que ustedes. Moraleja: el chango hoy es presidente", escribió Zulemita.

En la foto que acompañó la publicación aparecen Zulemita y su padre junto a su tío, Eduardo Menem, y sus primos, Martín y Fernando "Tato" Menem. El encuentro con Milei sucedió en el 2019. Cinco años después, el menemismo está más vivo que nunca.

Los funcionarios menemistas en el gobierno de Javier Milei

El último menemista en sumarse al Gobierno de Milei fue Daniel Scioli. En realidad, el dirigente peronista ya había mostrado su incipiente acuerdo con La Libertad Avanza cuando aceptó continuar en la Embajada de Argentina en Brasil, el cargo que asumió durante el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, su designación como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes a fines de enero terminó de sellar el ingreso del exmotonauta a las filas libertarias.

Daniel Scioli fue nombrado secretario de Turismo, Ambiente y Deportes y posó con Javier Milei y Guillermo Francos.

Scioli llegó a la política de la mano de Menem. Después de haber sido ocho veces campeón mundial como motonauta y de retirarse del deporte, el expresidente lo invitó a sumarse al Partido Justicialista. Con la veña del riojano se convirtió en diputado nacional y luego ocupó los puestos de secretario de Deportes y más tarde de Turismo. Más adelante se convirtió en el compañero de fórmula de la primera presidencia de Néstor Kirchner y su carrera política nunca paró. En las últimas semanas, sin embargo, parece haber regresado a sus orígenes.

Otro de los exmenemistas fuertes en el gobierno libertario es Guillermo Francos. En 1995, el actual ministro del Interior era el presidente del Partido Federal y apoyó la reelección de Menem. Un año después, cuando Domingo Cavallo abandonó el gobierno del riojano, fundó junto al dirigente el partido Acción por la República (AR).

Aquel tiempo le significó a Francos ser, en la actualidad, un viejo conocido del peronismo. De hecho, su rol en la administración de Milei es ser el puente de diálogo con gobernadores y dirigentes de diferentes espacios políticos.

Rodolfo Barra es otro dirigente de peso que tuvo su momento de máxima exposición política durante el menemismo y que acaba de regresar a la función pública. El abogado, designado por Milei como Procurador del Tesoro, fue funcionario de Menem. En 1980 ocupó el cargo de viceministro de Obras y Servicios Públicos -el número dos de Roberto Dromi- y luego de que se iniciara el proceso de privatizaciones fue designado secretario de Interior.

Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, fue juez de la Corte menemista y ministro de Seguridad en los '90.

Poco tiempo después, en 1990, Barra asumió como juez de la Corte Suprema, nombrado por Menem con acuerdo del Senado. Renunció a la cuestionada "Corte menemista" casi tres años después para asumir como ministro de Justicia de la Nación.

Además de Martín Menem, que fue candidato a gobernador de La Rioja y terminó por convertirse en el presidente de la Cámara de Diputados, otro familiar del expresidente ocupa un rol clave en La Libertad Avanza: Eduardo "Lule" Menem.

Martín y Eduardo "Lule" Menem, los sobrinos del expresidente con gran influencia en LLA.

La presencia de "Lule" en el Gobierno comenzó a circular cuando se supo que acompañó a su primo Martín a una de las primeras reuniones de Gabinete de Milei. El dirigente es sobrino segundo del expresidente. Además, fue el secretario privado de Eduardo Menem cuando fue senador entre los años 1983 y 2005.

"Lule" fue clave en la campaña, en el armado en La Rioja y en el contacto con dirigentes del peronismo. Su crecimiento dentro del Gobierno fue tal que en las últimas horas trascendió que abandonaría su puesto como asesor ad-honorem de su primo en la Cámara de Diputados para unirse al equipo de Karina Milei en la secretaría General de la Presidencia.

Uno de los proyectos que desvela a Milei desde que se metió en la política es reformar el Estado. Para llevar adelante esa tarea el presidente convocó en diciembre al exfuncionario menemista que tuvo en sus manos una responsabilidad similar: Armando Guibert, quien en los '90 fue subsecretario de Obras Públicas y también asesor del exministro de Economía Cavallo. En la actualidad, su cargo es el de secretario de Transformación del Estado y la Función Pública.

Daniel Tillard, el actual presidente del Banco Nación, tiene una larga trayectoria en política: fue asesor en la secretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa del ministerio de Economía entre 1991 y 1996 y más tarde, en el 2001 y ya durante la gestión de Fernando de la Rúa, fue subsecretario de Normalización Patrimonial. Su nombre por estos días días fue noticia, ya que Milei lo ubicaría dentro de la larga lista de funcionarios que deberían abandonar su puesto luego del fracaso de la ley ómnibus.

Milei suele repetir halagos también hacia Cavallo, al que describe como "el mejor ministro de Economía". El emblemático exfuncionario apoyó al libertario durante la campaña, dijo que iba a votar a La Libertad Avanza y suele publicar artículos con balances y consejos para el Gobierno. En su último texto, advirtió que ""para eliminar la inflación lo más importante es evitar un nuevo salto cambiario antes de que se esté en condiciones de unificar y liberalizar totalmente el mercado cambiario".

Sonia Cavallo, la hija del exministro, fue propuesta por el Gobierno para ser representante frente a la OEA.

Su apellido volvió a ser noticia pero, esta vez, en una sección que no era económica. A principios de enero se supo que el Gobierno nacional había propuesto a Sonia Cavallo Runde, la hija del exministro, para que sea la próxima representante argentina frente a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Ya durante la campaña Milei había demostrado que en su equipo no iban a faltar menemistas. Después de las elecciones primarias, el entonces candidato comenzó a hablar su "Consejo de asesores económicos", conformado por los economistas Carlos Rodríguez (jefe de Gabinete de Sesores entre 1996 y 1998), Roque Fernández (exministro de Economía y expresidente del Banco Central durante el gobierno de Menem) y Darío Epstein (exdirector de la Comisión Nacional de Valores en los '90).

Aunque los economistas terminaron lejos de ocupar el rol central que Milei les prometió en campaña, su presencia fue clave para comprender el rumbo que iba a tomar más adelante la gestión libertaria.